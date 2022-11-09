«Ноттингем Форест»
«Ноттингем Форест» в нынешнем сезоне выглядит не лучшим образом. Сейчас команда занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ.
Минувший тур принес команде форменное разочарование. «Ноттингем Форест» не сумел одолеть «Брентфорд» (2:2).
Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Тоттенхэм
«Ноттингем Форест» выиграл только два матча из четырнадцати в АПЛ. Да и забила команда всего 10 мячей.
Матчи с «Тоттенхэмом» для команды традиционно проходят неудачно. Из пяти последних очных поединков проиграно четыре.
«Тоттенхэм»
«Шпоры» в АПЛ выступают вполне прилично. Между тем, лондонцы откатились на 4 строчку в таблице.
Минувший тур стал для лондонцев неудачным. Дома «Тоттенхэм» обиднейшим образом уступил «Ливерпулю» (1:2).
«Шпоры» неплохо атакуют. В 14 матчах чемпионата команда Антонио Конте сумела забить уже 27 мячей.
«Тоттенхэм» наверняка будет активно атаковать. Даже в случае некоторой кадровой ротации лондонцы явно сильнее «лесников».
Прогноз и ставка
На победу «Тоттенхэма» в этом матче можно поставить за 1.95, ничью букмекеры предлагают взять за 3.75, а победу «Ноттингем Форест» — за 3.75.
«Ноттингем Форест» выглядит не лучшим образом. «Тоттенхэм»
Гости наверняка будут активно атаковать с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Тоттенхэма» в 1 тайме с коэффициентом 2.50.