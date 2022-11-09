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    «Тоттенхэм» начинает и выигрывает!

    «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Кубок Английской лиги, 9 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм»
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    Харри Кейн
    «Ноттингем Форест» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 1/16 финала Кубка Английской лиги. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 22:45 мск. «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 09 Ноября 2022 года
    Ноттингем Форест
  • Ноттингем
    •  Ноттингем Форест 22:45 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
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    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» в нынешнем сезоне выглядит не лучшим образом. Сейчас команда занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ.

    Минувший тур принес команде форменное разочарование. «Ноттингем Форест» не сумел одолеть «Брентфорд» (2:2).

    Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Тоттенхэм

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    «Ноттингем Форест» выиграл только два матча из четырнадцати в АПЛ. Да и забила команда всего 10 мячей.

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Тоттенхэмом» для команды традиционно проходят неудачно. Из пяти последних очных поединков проиграно четыре.

    «Тоттенхэм»

    «Шпоры» в АПЛ выступают вполне прилично. Между тем, лондонцы откатились на 4 строчку в таблице.

    Минувший тур стал для лондонцев неудачным. Дома «Тоттенхэм» обиднейшим образом уступил «Ливерпулю» (1:2).

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    • «Шпоры» неплохо атакуют. В 14 матчах чемпионата команда Антонио Конте сумела забить уже 27 мячей.

    «Тоттенхэм» наверняка будет активно атаковать. Даже в случае некоторой кадровой ротации лондонцы явно сильнее «лесников».

    Прогноз и ставка

    На победу «Тоттенхэма» в этом матче можно поставить за 1.95, ничью букмекеры предлагают взять за 3.75, а победу «Ноттингем Форест» — за 3.75.

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    «Ноттингем Форест» выглядит не лучшим образом. «Тоттенхэм» имеет отличный подбор атакующих исполнителей.

    Гости наверняка будут активно атаковать с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Тоттенхэма» в 1 тайме с коэффициентом 2.50.

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    «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 09.11.2022. Прогнозы на футбол. «Тоттенхэм» начинает и выигрывает!
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