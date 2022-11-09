«Ноттингем Форест» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 1/16 финала Кубка Английской лиги. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 22:45 мск. «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» в нынешнем сезоне выглядит не лучшим образом. Сейчас команда занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ.

Минувший тур принес команде форменное разочарование. «Ноттингем Форест» не сумел одолеть «Брентфорд» (2:2).

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«Ноттингем Форест» выиграл только два матча из четырнадцати в АПЛ. Да и забила команда всего 10 мячей.

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Матчи с «Тоттенхэмом» для команды традиционно проходят неудачно. Из пяти последних очных поединков проиграно четыре.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» в АПЛ выступают вполне прилично. Между тем, лондонцы откатились на 4 строчку в таблице.

Минувший тур стал для лондонцев неудачным. Дома «Тоттенхэм» обиднейшим образом уступил «Ливерпулю» (1:2).

«Шпоры» неплохо атакуют. В 14 матчах чемпионата команда Антонио Конте сумела забить уже 27 мячей.

«Тоттенхэм» наверняка будет активно атаковать. Даже в случае некоторой кадровой ротации лондонцы явно сильнее «лесников».

Прогноз и ставка

На победу «Тоттенхэма» в этом матче можно поставить за 1.95, ничью букмекеры предлагают взять за 3.75, а победу «Ноттингем Форест» — за 3.75.

«Ноттингем Форест» выглядит не лучшим образом. «Тоттенхэм» имеет отличный подбор атакующих исполнителей .

Гости наверняка будут активно атаковать с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Тоттенхэма» в 1 тайме с коэффициентом 2.50.