«Тоттенхэм» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках 15-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 19:30 мск. «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» в нынешнем сезоне выглядит интересно. Сейчас «шпоры» в тройке лидеров, причем от «Арсенала» отстают на 5 очков.

В предыдущем туре команда вновь разжилась тремя очками. «Тоттенхэм» на выезде одолел «Борнмут» (2:3).

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«Тоттенхэм» имеет не особо позитивные атакующие показатели. В 13 поединках игроки команды забили только 26 мячей, и это при наличии в составе Харри Кейна!

Все прогнозы на АПЛ

Матчи с «Ливерпулем» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных поединков команда проиграла в трех при двух паритетах.

«Ливерпуль»

Нынешний сезон у мерсисайдцев откровенно не задается. В АПЛ «Ливерпуль» откровенно проваливается, о чем свидетельствует текущее 9 место в таблице.

Вот и минувший тур также стал для команды Юргена Клоппа неудачным. Дома команда уступила «Лидсу» (1:2).

Правда, после того «Ливерпуль» исправился, но уже в Лиге чемпионов. Команда Клоппа одолела «Наполи» (2:0).

«Ливерпуль» наверняка постарается выбраться из своей сложной психологической ситуации. Мерсисайдцы явно намерены активно идти вперед.

Прогноз и ставка

На победу «Ливерпуля» в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Тоттенхэма» — за 3.10.

«Тоттенхэм» намерен добыть третью победу подряд . «Ливерпуль» крайне нестабилен в плане результатов.

«Шпоры» выглядят монолитнее, к тому же на первый план может выйти фактор Кейна. Наши прогноз и ставка — Победа «Тоттенхэма» с коэффициентом 3.10.