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    «Шпоры» огорчат команду Клоппа

    «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Прогноз, ставка (к. 3.10) на футбол, АПЛ, 6 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»
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    Харри Кейн
    «Тоттенхэм» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках 15-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 19:30 мск. «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Ноября 2022 года
    Тоттенхэм
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    •  Тоттенхэм 19:30 Ливерпуль Ливерпуль
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    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» в нынешнем сезоне выглядит интересно. Сейчас «шпоры» в тройке лидеров, причем от «Арсенала» отстают на 5 очков.

    В предыдущем туре команда вновь разжилась тремя очками. «Тоттенхэм» на выезде одолел «Борнмут» (2:3).

    Коэффициенты матча Тоттенхэм — Ливерпуль

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    «Тоттенхэм» имеет не особо позитивные атакующие показатели. В 13 поединках игроки команды забили только 26 мячей, и это при наличии в составе Харри Кейна!

    Все прогнозы на АПЛ

    Матчи с «Ливерпулем» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных поединков команда проиграла в трех при двух паритетах.

    «Ливерпуль»

    Нынешний сезон у мерсисайдцев откровенно не задается. В АПЛ «Ливерпуль» откровенно проваливается, о чем свидетельствует текущее 9 место в таблице.

    Вот и минувший тур также стал для команды Юргена Клоппа неудачным. Дома команда уступила «Лидсу» (1:2).

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    • Правда, после того «Ливерпуль» исправился, но уже в Лиге чемпионов. Команда Клоппа одолела «Наполи» (2:0).

    «Ливерпуль» наверняка постарается выбраться из своей сложной психологической ситуации. Мерсисайдцы явно намерены активно идти вперед.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ливерпуля» в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Тоттенхэма» — за 3.10.

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    «Тоттенхэм» намерен добыть третью победу подряд. «Ливерпуль» крайне нестабилен в плане результатов.

    «Шпоры» выглядят монолитнее, к тому же на первый план может выйти фактор Кейна. Наши прогноз и ставка — Победа «Тоттенхэма» с коэффициентом 3.10.

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    «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 06.11.2022. Прогнозы на футбол. «Шпоры» огорчат команду Клоппа
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