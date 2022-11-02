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    «Алания» наконец-то обыграет «Волгарь»?

    «Алания» — «Волгарь». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, Кубок России, 2 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Алания» — «Волгарь»
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    «Алания»
    В рамках полуфинала Кубка России Пути Регионов владикавказская «Алания» на своем стадионе сыграет против астраханского «Волгаря». Старт поединка запланирован на 17:00 по мск. «Алания» — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 02 Ноября 2022 года
    Алания
  • Владикавказ
    •  Алания 17:00 Волгарь Волгарь
  • Россия. ФНЛ
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    «Алания»

    В этом розыгрыше Кубка России «Алания» преодолела пока только один этап, справившись в четвертьфинале на выезде с питерским «Динамо» со счетом 3:2.

    Этот сезон клуб из Владикавказа проводит в первой лиге, где по итогам 16 туров с 35 набранными очками лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего противника на шесть баллов.

    В преддверии данного поединка «красно-желтые» в рамках первенства страны на своем поле не справились с тольяттинским «Акроном», сыграв вничью 3:3. И этим результатом они продлили свою беспроигрышную серию до 10 матчей, в которой семь раз победили.

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    В текущем сезоне «Алания» в родных стенах потерпела только одну неудачу за девять игр, еще три раза она сыграла вничью и одержала пять викторий.

    «Волгарь»

    «Волгарь» также этот сезон проводит в первой российской лиге, где на данный момент находится на десятой позиции в турнирной таблице, но от зоны плей-офф отстает всего на четыре очка.

    Накануне астраханцы проиграли на своем поле в рамках чемпионата страны «СКА» из Хабаровска со счетом 1:3, что стало для них вторым фиаско подряд. Немногим ранее они в Туле были повержены «Арсеналом» 2:3.

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    • Перед этой неудачной серией «волжане» не уступали на протяжении пяти матчей подряд. В этом отрезке они смогли отпраздновать три выигрыша и два поединка свели вничью.

    Что касаемо Кубка, тот там «Волгарь» также преодолел один этап, разгромив на предыдущей стадии в гостях третьелиговый клуб «Тюмень» со счетом 3:0.

    «Алания» не может обыграть «Волгарь» на протяжении последних четырех игр, дважды проиграв за этот период при двух ничьих. В этом чемпионате данные клубы в Астрахани расписали мировую со счетом 0:0.

    Прогноз и ставка на «Алания» — «Волгарь»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Алании» — 1.82, победа «Волгаря» — 4.22, ничья — 3.60.

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    Проход: «Алании» — 1.40; «Волгаря» — 3.00.

    В данном противостоянии прогнозируем, что «Алания» набравшая приличный ход, еще по итогам обыграет «Волгарь» и прервет негативную серию с в играх с астраханцами.

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    «Алания» — «Волгарь»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 02.11.2022. Прогнозы на футбол. «Алания» наконец-то обыграет «Волгарь»?
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