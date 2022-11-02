В рамках полуфинала Кубка России Пути Регионов владикавказская «Алания» на своем стадионе сыграет против астраханского «Волгаря». Старт поединка запланирован на 17:00 по мск. «Алания» — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алания»

В этом розыгрыше Кубка России «Алания» преодолела пока только один этап, справившись в четвертьфинале на выезде с питерским «Динамо» со счетом 3:2.

Этот сезон клуб из Владикавказа проводит в первой лиге, где по итогам 16 туров с 35 набранными очками лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего противника на шесть баллов.

В преддверии данного поединка «красно-желтые» в рамках первенства страны на своем поле не справились с тольяттинским «Акроном», сыграв вничью 3:3. И этим результатом они продлили свою беспроигрышную серию до 10 матчей, в которой семь раз победили.

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В текущем сезоне «Алания» в родных стенах потерпела только одну неудачу за девять игр, еще три раза она сыграла вничью и одержала пять викторий.

«Волгарь»

«Волгарь» также этот сезон проводит в первой российской лиге, где на данный момент находится на десятой позиции в турнирной таблице, но от зоны плей-офф отстает всего на четыре очка.

Накануне астраханцы проиграли на своем поле в рамках чемпионата страны «СКА» из Хабаровска со счетом 1:3, что стало для них вторым фиаско подряд. Немногим ранее они в Туле были повержены «Арсеналом» 2:3.

Перед этой неудачной серией «волжане» не уступали на протяжении пяти матчей подряд. В этом отрезке они смогли отпраздновать три выигрыша и два поединка свели вничью.

Что касаемо Кубка, тот там «Волгарь» также преодолел один этап, разгромив на предыдущей стадии в гостях третьелиговый клуб «Тюмень» со счетом 3:0.

«Алания» не может обыграть «Волгарь» на протяжении последних четырех игр, дважды проиграв за этот период при двух ничьих. В этом чемпионате данные клубы в Астрахани расписали мировую со счетом 0:0.

Прогноз и ставка на «Алания» — «Волгарь»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Алании» — 1.82, победа «Волгаря» — 4.22, ничья — 3.60.

Проход: «Алании» — 1.40; «Волгаря» — 3.00.

В данном противостоянии прогнозируем, что «Алания» набравшая приличный ход, еще по итогам обыграет «Волгарь» и прервет негативную серию с в играх с астраханцами.