1 ноября в Лиссабоне состоится матч 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов группы D, в котором «Спортинг» примет «Айнтрахт» на стадионе «Жозе Альваладе». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Спортинг» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спортинг»

«Львы» набрали 7 очков. Они находятся на 2-й позиции и опережают «Айнтрахт» по разнице голов. У хозяев наибольшее соотношение забитых и пропущенных голов в группе (7:7), а также 3 матча без побед в турнире.

«Спортинг» дважды проиграл «Марселю» (1:4, 0:2), после чего разошелся миром с «Тоттенхэмом» (1:1). Причем в матче со «шпорами» «зелено-белые» пропустили в компенсированное время, но благодаря VAR удалось сохранить ничейный счет.

Коэффициенты матча Спортинг — Айнтрахт Ф 1X2Новым игрокам 2.303.502.95Фрибет$40

29 октября подопечные Аморима провели последний свой матч, в котором проиграли «Ароке» (0:1) в чемпионате Португалии.

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У «Спортинга» травмированы Нету, Паулиньо, Хидемаса Морита и Даниэль Браганса.

«Айнтрахт»

В прошлом туре «орлы» добыли важнейшие 3 очка, которые позволили им выйти на 3-е место. Набрав 7 очков, команда Оливера Гласнера получила шансы на плей-офф.

Напомним, что в 5-м туре «Айнтрахт» на своем поле победил «Марсель» со счетом 2:1. Это была вторая победа в группе, причем первая тоже была добыта в игре с «олимпийцами».

Ранее гости играли с «Тоттенхэмом», с которым расписали нулевую и потом ему же проиграли со счетом 2:3. В преддверии финала группового этапа, «Айнтрахт» проиграл дортмундской «Боруссии» в чемпионате Германии (1:2) и прервал свою серию побед из четырех матчей.

Травмированы у гостей Кристофер Ленц и Макото Хасебе. Под вопросом Ансгар Кнауфф.

Прогноз и ставка

Букмекерские котировки на эту встречу составляют 2.40 и 2.95 в пользу хозяев. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.50.

Группа очень плотная и обе команды понимают, что для попадания в плей-офф нужна только победа. В таком случае предсказать викторию одного из соперников крайне сложно, хотя «Спортинг» выиграл в первом круге 3:0.

При этом даже ничья для обоих соперником может стать фатальной, так как «Марсель» всего в пункте позади. Команды будут играть на победу, пусть и минимальную. Один мяч может решить исход поединка. Ставка — тотал меньше 2.5 за 1.99.