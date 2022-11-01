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    «Спортинг» — «Айнтрахт». Ставки (к. 1.99) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 1 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Айнтрахт»
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    Маркус Эдвардс
    1 ноября в Лиссабоне состоится матч 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов группы D, в котором «Спортинг» примет «Айнтрахт» на стадионе «Жозе Альваладе». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Спортинг» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 01 Ноября 2022 года
    Спортинг
  • Лиссабон
    •  Спортинг 23:00 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
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    «Спортинг»

    «Львы» набрали 7 очков. Они находятся на 2-й позиции и опережают «Айнтрахт» по разнице голов. У хозяев наибольшее соотношение забитых и пропущенных голов в группе (7:7), а также 3 матча без побед в турнире.

    «Спортинг» дважды проиграл «Марселю» (1:4, 0:2), после чего разошелся миром с «Тоттенхэмом» (1:1). Причем в матче со «шпорами» «зелено-белые» пропустили в компенсированное время, но благодаря VAR удалось сохранить ничейный счет.

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    29 октября подопечные Аморима провели последний свой матч, в котором проиграли «Ароке» (0:1) в чемпионате Португалии.

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    У «Спортинга» травмированы Нету, Паулиньо, Хидемаса Морита и Даниэль Браганса.

    «Айнтрахт»

    В прошлом туре «орлы» добыли важнейшие 3 очка, которые позволили им выйти на 3-е место. Набрав 7 очков, команда Оливера Гласнера получила шансы на плей-офф.

    Напомним, что в 5-м туре «Айнтрахт» на своем поле победил «Марсель» со счетом 2:1. Это была вторая победа в группе, причем первая тоже была добыта в игре с «олимпийцами».

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    • Ранее гости играли с «Тоттенхэмом», с которым расписали нулевую и потом ему же проиграли со счетом 2:3. В преддверии финала группового этапа, «Айнтрахт» проиграл дортмундской «Боруссии» в чемпионате Германии (1:2) и прервал свою серию побед из четырех матчей.

    Травмированы у гостей Кристофер Ленц и Макото Хасебе. Под вопросом Ансгар Кнауфф.

    Прогноз и ставка

    Букмекерские котировки на эту встречу составляют 2.40 и 2.95 в пользу хозяев. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.50.

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    Группа очень плотная и обе команды понимают, что для попадания в плей-офф нужна только победа. В таком случае предсказать викторию одного из соперников крайне сложно, хотя «Спортинг» выиграл в первом круге 3:0.

    При этом даже ничья для обоих соперником может стать фатальной, так как «Марсель» всего в пункте позади. Команды будут играть на победу, пусть и минимальную. Один мяч может решить исход поединка. Ставка — тотал меньше 2.5 за 1.99.

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    «Спортинг» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 01.11.2022. Прогнозы на футбол. Решить все может один гол
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