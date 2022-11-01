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    «Наполи» еще раз выиграет у «Ливерпуля»?

    «Ливерпуль» — «Наполи». Ставка (к. 2.80) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 1 ноября 2022 года

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    «Наполи» забил 20 мячей в пяти матчах Лиги чемпионов
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 1 ноября, начало — в 23:00 мск. «Ливерпуль» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 01 Ноября 2022 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 23:00 Наполи Наполи
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» занимает второе место в группе после пяти сыгранных матчей, в которых набрал 12 очков.

    После поражения от «Наполи» в первом туре команда Юргена Клоппа одержала по две победы над «Рейнджерс» и «Аяксом».

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Наполи

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    И в этих четырех матчах «мерсисайдцы» забили в общей сложности 14 мячей.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    И это говорит о том, что в ЛЧ «Ливерпулю» играть легче, чем в АПЛ. К сожалению, позади только треть дистанции, а «красные» уже потеряли шансы на чемпионство. В минувшую субботу «Ливерпуль» проиграл на своем поле «Лидсу», а перед этим было поражение от «Ноттингем Форест».

    «Наполи»

    «Наполи» тем временем находится на первой строчке в группе, набрав в пяти турах максимальное количество очков.

    На данный момент «Наполи» можно смело назвать лучшей командой группового этапа.

    Неаполитанский клуб устроил настоящую феерию, уничтожив абсолютно всех своих соперников. В том числе «Ливерпуль» — в первом туре команда Лучано Спаллетти разорвала «красных» со счетом 4:1.

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    • Дальше были разгромные победы над «Рейнджерс» и «Аяксом», которые вообще не понимали, как им обороняться против сумасшедшего нападения «Наполи».

    «Наполи» забил 20 мячей в пяти предыдущих матчах Лиги чемпионов. То есть в среднем за игру — по четыре гола.

    Прогноз и ставка

    На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.77, ничью букмекеры предлагают за 4.55, а победу «Наполи» — за 4.55.

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    Эх, так привыкший на всё жаловаться Клопп с радостью бы выставил на предстоящий матч наполовину резервный состав, на прямо сейчас у него нет на это никакого морального права.

    Во-первых, несколько дней назад «Ливерпулю» снова «попал» середняку АПЛ — теперь надо спасать репутацию.

    А во-вторых, «Ливерпуль» из-за провала в АПЛ наверняка постарается финишировать первым в группе ЛЧ, чтобы в плей-офф сразу же не наткнуться на максимально неприятного соперника.

    Но есть подозрение, что ничего из задуманного Клоппу не удастся реализовать. «Наполи» сейчас в таком порядке, что за оборону «Ливерпуля» просто страшно.

    Ставка — тотал «Наполи» больше 1,5 за 2.69. А еще есть дерзкая ставка за 5.00.

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    «Ливерпуль» — «Наполи»: прогноз, ставка (2.69), статистика, коэффициенты матча 01.11.2022. Прогнозы на футбол. «Наполи» еще раз выиграет у «Ливерпуля»?
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