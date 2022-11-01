«Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 1 ноября, начало — в 23:00 мск. «Ливерпуль» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» занимает второе место в группе после пяти сыгранных матчей, в которых набрал 12 очков.

После поражения от «Наполи» в первом туре команда Юргена Клоппа одержала по две победы над «Рейнджерс» и «Аяксом».

Коэффициенты матча Ливерпуль — Наполи 1X2Новым игрокам 1.774.204.00Фрибет$40

И в этих четырех матчах «мерсисайдцы» забили в общей сложности 14 мячей.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

И это говорит о том, что в ЛЧ «Ливерпулю» играть легче, чем в АПЛ. К сожалению, позади только треть дистанции, а «красные» уже потеряли шансы на чемпионство. В минувшую субботу «Ливерпуль» проиграл на своем поле «Лидсу», а перед этим было поражение от «Ноттингем Форест».

«Наполи»

«Наполи» тем временем находится на первой строчке в группе, набрав в пяти турах максимальное количество очков.

На данный момент «Наполи» можно смело назвать лучшей командой группового этапа.

Неаполитанский клуб устроил настоящую феерию, уничтожив абсолютно всех своих соперников. В том числе «Ливерпуль» — в первом туре команда Лучано Спаллетти разорвала «красных» со счетом 4:1.

Дальше были разгромные победы над «Рейнджерс» и «Аяксом», которые вообще не понимали, как им обороняться против сумасшедшего нападения «Наполи».

«Наполи» забил 20 мячей в пяти предыдущих матчах Лиги чемпионов. То есть в среднем за игру — по четыре гола.

Прогноз и ставка

На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.77, ничью букмекеры предлагают за 4.55, а победу «Наполи» — за 4.55.

Эх, так привыкший на всё жаловаться Клопп с радостью бы выставил на предстоящий матч наполовину резервный состав, на прямо сейчас у него нет на это никакого морального права.

Во-первых, несколько дней назад «Ливерпулю» снова «попал» середняку АПЛ — теперь надо спасать репутацию.

А во-вторых, «Ливерпуль» из-за провала в АПЛ наверняка постарается финишировать первым в группе ЛЧ, чтобы в плей-офф сразу же не наткнуться на максимально неприятного соперника.

Но есть подозрение, что ничего из задуманного Клоппу не удастся реализовать. «Наполи» сейчас в таком порядке, что за оборону «Ливерпуля» просто страшно.

Ставка — тотал «Наполи» больше 1,5 за 2.69. А еще есть дерзкая ставка за 5.00.