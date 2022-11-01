«Ливерпуль»
«Ливерпуль» занимает второе место в группе после пяти сыгранных матчей, в которых набрал 12 очков.
После поражения от «Наполи» в первом туре команда Юргена Клоппа одержала по две победы над «Рейнджерс» и «Аяксом».
Коэффициенты матча Ливерпуль — Наполи
И в этих четырех матчах «мерсисайдцы» забили в общей сложности 14 мячей.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
И это говорит о том, что в ЛЧ «Ливерпулю» играть легче, чем в АПЛ. К сожалению, позади только треть дистанции, а «красные» уже потеряли шансы на чемпионство. В минувшую субботу «Ливерпуль» проиграл на своем поле «Лидсу», а перед этим было поражение от «Ноттингем Форест».
«Наполи»
«Наполи» тем временем находится на первой строчке в группе, набрав в пяти турах максимальное количество очков.
На данный момент «Наполи» можно смело назвать лучшей командой группового этапа.
Неаполитанский клуб устроил настоящую феерию, уничтожив абсолютно всех своих соперников. В том числе «Ливерпуль» — в первом туре команда Лучано Спаллетти разорвала «красных» со счетом 4:1.
Дальше были разгромные победы над «Рейнджерс» и «Аяксом», которые вообще не понимали, как им обороняться против сумасшедшего нападения «Наполи».
«Наполи» забил 20 мячей в пяти предыдущих матчах Лиги чемпионов. То есть в среднем за игру — по четыре гола.
Прогноз и ставка
На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.77, ничью букмекеры предлагают за 4.55, а победу «Наполи» — за 4.55.
Эх, так привыкший на всё жаловаться Клопп с радостью бы выставил на предстоящий матч наполовину резервный состав, на прямо сейчас у него нет на это никакого морального права.
Во-первых, несколько дней назад «Ливерпулю» снова «попал» середняку АПЛ — теперь надо спасать репутацию.
А во-вторых, «Ливерпуль» из-за провала в АПЛ наверняка постарается финишировать первым в группе ЛЧ, чтобы в плей-офф сразу же не наткнуться на максимально неприятного соперника.
Но есть подозрение, что ничего из задуманного Клоппу не удастся реализовать. «Наполи» сейчас в таком порядке, что за оборону «Ливерпуля» просто страшно.
Ставка — тотал «Наполи» больше 1,5 за 2.69. А еще есть дерзкая ставка за 5.00.