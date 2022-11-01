«Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 1 ноября, начало — в 23:00 мск. «Ливерпуль» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

Команда Юргена Клоппа уже оформила себе выход в плей-офф. Вопрос лишь в том, на каком месте англичане завершат групповой турнир.

В минувшем туре «Ливерпуль» добыл уверенную викторию. На выезде был разгромлен «Аякс» (0:3).

Коэффициенты матча Ливерпуль — Наполи 1X2Новым игрокам 1.774.204.00Фрибет$40

Зато в своем предыдущем поединке мерсисайдцы провалились. Дома команда Клоппа сенсационно уступила «Лидсу» (1:2) в рамках АПЛ.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

«Ливерпуль» традиционно неудачно играет с «Наполи». Из пяти последних очных поединков проиграно три.

«Наполи»

Неаполитанцы также уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Все пять матчей в группе «Наполи» выиграл.

В минувшем туре своего чемпионата «Наполи» победил. Дома лидер Серии А разгромил «Сассуоло» (4:0).

Причем действующая победная серия «Наполи» составляет уже 13 матчей. Причем три из них были крупными.

В этом поединке гости предстанут почти в оптимальном кадровом сочетании. Не сыграет лишь травмированный защитник Амир Рахмани.

Прогноз и ставка

На победу «Ливерпуля» в этом матче можно поставить за 1.75, ничью букмекеры предлагают взять за 4.20, а победу «Наполи» — за 4.00.

«Ливерпуль» постарается сыграть с максимальной эффективностью в атаке. «Наполи» мотивирован остаться на первом месте в группе .

Обе команды прекрасно атакуют, что и продемонстрируют с первых минут матча. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал 1-го тайма больше 2.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.