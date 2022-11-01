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    На «Энфилде» сразу начнется голепад

    «Ливерпуль» — «Наполи». Дерзкая ставка за 5.00 на матч Лиги чемпионов 1 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Наполи»
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    Хвича Кварацхелия
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 1 ноября, начало — в 23:00 мск. «Ливерпуль» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 01 Ноября 2022 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 23:00 Наполи Наполи
  • Неаполь
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    «Ливерпуль»

    Команда Юргена Клоппа уже оформила себе выход в плей-офф. Вопрос лишь в том, на каком месте англичане завершат групповой турнир.

    В минувшем туре «Ливерпуль» добыл уверенную викторию. На выезде был разгромлен «Аякс» (0:3).

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Наполи

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    Зато в своем предыдущем поединке мерсисайдцы провалились. Дома команда Клоппа сенсационно уступила «Лидсу» (1:2) в рамках АПЛ.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Ливерпуль» традиционно неудачно играет с «Наполи». Из пяти последних очных поединков проиграно три.

    «Наполи»

    Неаполитанцы также уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Все пять матчей в группе «Наполи» выиграл.

    В минувшем туре своего чемпионата «Наполи» победил. Дома лидер Серии А разгромил «Сассуоло» (4:0).

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    • Причем действующая победная серия «Наполи» составляет уже 13 матчей. Причем три из них были крупными.

    В этом поединке гости предстанут почти в оптимальном кадровом сочетании. Не сыграет лишь травмированный защитник Амир Рахмани.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ливерпуля» в этом матче можно поставить за 1.75, ничью букмекеры предлагают взять за 4.20, а победу «Наполи» — за 4.00.

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    «Ливерпуль» постарается сыграть с максимальной эффективностью в атаке. «Наполи» мотивирован остаться на первом месте в группе.

    Обе команды прекрасно атакуют, что и продемонстрируют с первых минут матча. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал 1-го тайма больше 2.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Ливерпуль» — «Наполи»: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 01.11.2022. Прогнозы на футбол. На «Энфилде» сразу начнется голепад
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