«Ливерпуль»
Команда Юргена Клоппа уже оформила себе выход в плей-офф. Вопрос лишь в том, на каком месте англичане завершат групповой турнир.
В минувшем туре «Ливерпуль» добыл уверенную викторию. На выезде был разгромлен «Аякс» (0:3).
Коэффициенты матча Ливерпуль — Наполи
Зато в своем предыдущем поединке мерсисайдцы провалились. Дома команда Клоппа сенсационно уступила «Лидсу» (1:2) в рамках АПЛ.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
«Ливерпуль» традиционно неудачно играет с «Наполи». Из пяти последних очных поединков проиграно три.
«Наполи»
Неаполитанцы также уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Все пять матчей в группе «Наполи» выиграл.
В минувшем туре своего чемпионата «Наполи» победил. Дома лидер Серии А разгромил «Сассуоло» (4:0).
Причем действующая победная серия «Наполи» составляет уже 13 матчей. Причем три из них были крупными.
В этом поединке гости предстанут почти в оптимальном кадровом сочетании. Не сыграет лишь травмированный защитник Амир Рахмани.
Прогноз и ставка
На победу «Ливерпуля» в этом матче можно поставить за 1.75, ничью букмекеры предлагают взять за 4.20, а победу «Наполи» — за 4.00.
«Ливерпуль» постарается сыграть с максимальной эффективностью в атаке. «Наполи»
Обе команды прекрасно атакуют, что и продемонстрируют с первых минут матча. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал 1-го тайма больше 2.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.