«Сочи»
Серебряный призер прошлого чемпионата России в текущем первенстве вряд ли сможет повторить свой успех. После 14 туров он с 20 очками идет на восьмой позиции, отставая от четвертой строки на шесть баллов.
«Южане» за всю турнирную дистанцию по шесть раз уступали и побеждали, а также два раза сыграли вничью. Стоит отметить, что коллектив пропускает на уровне аутсайдеров — 29 мячей, правда, и забил он не мало — 22 гола.
Коэффициенты матча Сочи — Урал
В минувшем туре первенства «Сочи» был уничтожен в гостях «Зенитом», проиграв со счетом 0:7. И данное фиаско стало для «барсов» третьим за последние пять игр чемпионата.
В родных же стенах в этом розыгрыше РПЛ сочинский коллектив выступает сильно и еще не проигрывал. За шесть матчей он одержал пять викторий и раз сыграл вничью.
«Урал»
С 16 зачетными пунктами «Урал» на текущий момент разместился на десятой строке в турнирной таблице Премьер-лиги, оторвавшись от опасной зоны на четыре очка.
«Шмели» за 14 проведенных встреч первенства смогли добыть пять виктории, еще один поединок они свели вничью и аж восемь раз уходили с поля поверженными.
Стоит отметить, что клуб из Екатеринбурга превосходно провел четыре своих последних матча в чемпионате, все их выиграв. В прошлом игровом дне он на своем поле одолел со счетом 2:1 «Крылья Советов».
Вне родных стен в данном первенстве «Урал» уступил в трех поединках из шести проведенных, а также добился двух выигрышей и один поединок свел вничью.
В шести последних очных встречах этих клубов сильнее оказался «Урал», дважды еще команды играли вничью и только раз победили сочинцы. В этом году «шмели» дважды обыграли «барсов» в Кубке России — 2:0 и 3:2.
Прогноз и ставка на «Сочи» — «Урал»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сочи» — 1.94, победа «Урала» — 4.00, ничья — 3.98.
«Урал» сильно проводит свой последний отрезок, да и очень даже неплохо играет против сочинцев. В общем, ставим здесь на непроигрыш приезжего коллектива.