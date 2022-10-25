В одну калитку. «Зенит» уничтожил серебряного призера прошлого сезона

Питерский «Зенит» с крупным счетом победил «Сочи» (7:0) в домашнем матче 14‑го тура РПЛ. По два мяча забили Иван Сергеев и Малком, также отличились Вендел, Вильмар Барриос и Густаво Мантуан. «Сочи» с 20‑й минуты играл вдесятером после удаления Артема Мещанинова.

«Сочи» надеялся опять сотворить сенсацию

Автор «Спорт день за днем» Веня Пьянов вспоминает прошлогодние успехи сочинцев в городе на Неве и изучает стартовые составы команд.

«Год назад, 3 октября 2021-го, "Зенит" неожиданно проиграл дома "Сочи" со счетом 1:2. Это было последнее поражение петербургской команды на "Газпром Арене" во внутренних соревнованиях. После этого сине-бело-голубые уступали на своем поле "Ювентусу" в Лиге чемпионов и "Бетису" в плей-офф Лиги Европы, но только не российским клубам.

И вот, спустя 12 месяцев, "Сочи" вернулся в Северную столицу. Естественно, южане, в заявке которых присутствовали экс-зенитовцы Кристиан Нобоа, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Лука Джорджевич (в основе), а также Николай Заболотный и Кирилл Кравцов (в запасе), надеялись опять сотворить сенсацию.

А вот в заявке "Зенита" не было купленного летом у "Сочи" Матео Кассьерры. Колумбиец, забивавший в последний раз в РПЛ еще в составе сочинцев, продолжает восстанавливаться от травмы. Как и голкипер Даниил Одоевский. Зато на скамейке у сине-бело-голубых находился Андрей Мостовой, которого Сергей Семак не стал серьезно наказывать после излишне горячей реакции вингера на обратную замену в кубковом матче с Крыльями Советов».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Многое получалось. Конечно, удаление облегчило нам задачу. Много забили, но за победы и со счетом 1:0, и со счетом 7:0 дается три очка. Ребята молодцы, выдержали темп, обостряли и создавали много моментов. Бывает, когда создаем моментов не меньше, но забиваем мало. Сегодня молодцы. Уже завтра будем готовиться к следующему матчу. Два быстрых мяча всегда облегчают игру. Появляется уверенность, а команде соперника нужно атаковать. Чем быстрее забиваешь, тем легче атакующей команде. Одной нужно отыгрываться, и это психологически сложно. Повезло, что игра так сложилась. В перерыве говорил о том, что игра не закончилась, нужно показывать то же отношение к делу, играть с первой до последней минуты, чтобы это было на автомате. Неважно, какой счет.

Гол на 2-й минуте, удаление — на 20-й

Автор «Чемпионата» Михаил Рождественский сочувствует южанам, которых хозяева начали громить буквально после стартового свистка.

«Разнос "Сочи" начался сразу после стартового свистка. "Зенит" открыл счёт уже на второй минуте: Иван Сергеев после отскока от Кристиана Нобоа забавно кивнул, Сослан Джанаев застрял, и мяч залетел в сетку.

Казалось, гол отменят из-за офсайда у Далера Кузяева, который участвовал в эпизоде, но "Сочи" не повезло. Судьи после долгого изучения повтора всё же решили, что всё было по правилам.

Останавливаться "Зенит" явно не собирался. На 11-й минуте в ворота "Сочи" залетел второй мяч: Малкому дали пробить дважды, что ожидаемо привело к голу. Очень просто. Два быстрых гола не разбудили футболистов "Сочи", а окончательно прибили их настрой. "Зенит" творил, что хотел.

Счёт мог стать разгромным ещё до 20-й минуты, но включился Джанаев. Вратарь показал классную реакцию, оказавшись один на один с Сергеевым, а затем вытащил удар Малкома. На 20-й минуте положение "Сочи" усугубилось. Нет, это не гол, это удаление. Артём Мещанинов снёс Малкома, который убегал один на один. Между пенальти и красной карточкой защитник гостей, видимо, выбрал второе».

Александр Точилин Тренер «Сочи» Комментировать особо нечего. Сегодня была только одна команда, «Зенит». Они заслуженно победили. Нам надо этот момент пережить и двигаться дальше.

Все против «Сочи»

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов сравнивает разгромы «Сочи» и «Оренбурга», случившиеся в Петербурге, и сравнение получается не в пользу южан.

«Сценарий для "Зенита" — идеальный. Ему всегда неудобно, когда соперник всем составом баррикадируется в своей штрафной и терпит хотя бы тайм. После этого команда Семака часто начинает нервничать, а тренер не всегда успешно перестраивает игру. А вот если "Зенит" забивает быстрый гол, да еще и два, то дальше уже все равно — хоть удаление у соперника, хоть нет. Вопрос только в итоговом счете.

Здесь "Зенит" остановился на четырех голах за 45 минут: Сергеев забил третий мяч, а Вендел — четвертый. "Сочи" после удаления Мещанинова и замены Жоаозиньо на Сиссако перестроился на схему 3-4-2, но это была лишь формальность. В шахматах в таких случаях просто бы признали поражение еще до окончания партии, но здесь надо было играть. И "Сочи" грозила участь "Оренбурга", который получил в Петербурге восемь безответных мячей.

Но этот разгром не совсем похож на избиение "Оренбурга". Там соперник "Зенита" подчеркнуто играл смело с первых минут, обошелся без красных карточек и вообще часто бил по воротам. "Сочи" продемонстрировал и безволие, и кошмарные проблемы в обороне. Даже опытные Нобоа, Юсупов и Джанаев допустили по результативной ошибке. Против "Сочи" в этот день было все».

Дмитрий Рубашко Генеральный директор «Сочи» Это спорт, это выводы, это отношение к чемпионату. Посмотрим, что будет дальше. Есть холодный душ, который реанимирует. Надеюсь, он послужит средством пробуждения. Будем от чистого сердца надеется на это.

Что ни гол «Зенита», то ужасающие действия игроков «Сочи»

Автор Rusfootball.info Иван Долинин критикует игру сочинцев, которые допустили массу результативных ошибок, обернувшихся голами.

«Хотелось верить в какую-никакую, а все-таки интригу в матче обладателей золотых и серебряных медалей предыдущего чемпионата. Но реальность оказалась намного суровее самых оптимистичных ожиданий. "Зенит" делал все, что хотел, и "Сочи" никак ему не препятствовал. Можно, конечно, попробовать подискутировать, а правильно ли засчитан первый гол команды Семака, а можно ли было не удалять Мещанинова, но зачем? Игра "сочинцев" была настолько позорной, что оправдания их поражению не может быть никакого.

Странно безучастно созерцать, как мяч залетает в твои ворота — но Джанаев занимался этим на 3-й минуте. Непозволительно сначала упускать Вендела, а затем легко давать обыгрывать себя Малкому — но Дркушич занимался этим на 10-й минуте. А что это было в середине первого тайма, когда Караваева оставили одного на дальнем углу вратарской и дали забить с метра в пустые ворота Сергееву? А нанесенные без особого сопротивления голевые удары Вендела и Барриоса? А голевая передача Юсупова на Малкома? А гол Мантуана в стиле Сергеева на добивании? Думаю, вы и без меня понимаете, какими словами это можно назвать.

Впрочем, если вспомнить, что "Сочи" в последние два месяца крайне отвратительно играет в каждом выездном матче, то разгром в Санкт-Петербурге выглядит вполне предсказуемо. А "Зенит", кстати, установил новый рекорд по длительности домашней голевой серии в чемпионатах России. Забив в ворота Джанаева, "питерцы" превзошли "Ротор", который в 1994-1995 годах отличался в 40 играх на своем стадионе подряд».

Малком Нападающий «Зенита» Я очень доволен тем, как мы сыграли, очень доволен тем, как мы одержали эту победу и набрали очень важные три очка. Счастлив, что снова смог помочь команде и забил два мяча. Сейчас нужно передохнуть, перевести дух и настроиться на игру в Краснодаре. Мы всегда думаем о том, что нам нужна только победа. Какой гол понравился больше? Думаю, что первый, потому что в той атаке мы поддавили соперника, вернули себе мяч, Вендел хорошо нашел меня передачей. Первая попытка не удалась, но со второй я все-таки сумел отличиться. Помог команде, это очень здорово. Еще раз хочу сказать спасибо всей команде, потому что сегодня каждый отдал все силы на поле, и ребята, которые вышли на замену, тоже показали, что они очень жаждут играть и настроены, заряжены на победу. Этот тот самый «Зенит», который мы все хотим видеть, который всегда бьется за чемпионство.

«Зениту» скучно

Автор Soccer.ru Сергей Иванов после матча, в котором лидер РПЛ был на две головы выше прошлогоднего вице-чемпиона, выносит неутешительный приговор российскому чемпионату.

«За всеми восхищениями игрой "Зенита" становится очевидно, что уровень интереса к чемпионату России будет неизменно снижаться. Кажется, что и самим фанатам петербуржского клуба вскоре надоест употреблять эти легчайшие победы. Оно, конечно, приятно, но подпитывать искусственно интерес, когда наперед знаешь, чем все закончится, очень тяжело. А с учетом, что российским клубам еврокубки не светят, сложно будет заметить разницу между вторым местом и десятым. Останется наблюдать за борьбой за выживание — вот где ребята решают реальные турнирные задачи.

"Зениту" же только бороться за всевозможные рекорды, чтобы оставить себя в истории для потомков. Вот в отдельно взятом матче парни в какой-то момент начали соревноваться в красоте забитых мячей. Нужно идти еще дальше: кто больше забьет рикошетом, в упор, пяткой, левой ногой, затылком и так далее — придумать можно массу вариантов. При таком шквале голов статистика наберется на любой способ.

А взять Малкома. Пока Сычевой с Промесом пыхтели, забивая свои 11 голов в чемпионате, бразилец легким движением догнал обоих. Вряд ли у Квинси и Владимира сохранится голевой темп — все же они вынуждены забивать в условиях борьбы, когда соперники сражаются и оказывают сопротивление. Для "Зенита", который в 14 матчах шесть раз соперников побеждал разгромно, не будет большой проблемой сделать Малкома лучшим бомбардиром РПЛ с большим отрывом.

И нужно понимать, что нет в том никакой претензии к бразильцу. К любым игрокам "Зенита". Они реально стараются даже при счете 4:0, 5:0 и так далее — ради фана, ради веселья. В той же Англии интрига в гонке бомбардиров еще более призрачная. Но все сложнее в чемпионате России найти хоть что-то, что будет интересно кому-нибудь, кроме родственников участников этого самого чемпионата, а также поклонников отдельных команд, способных абстрагироваться от того, что их любимцы играют за целое Ничего. (За исключением зенитовцев, разумеется)».

Неудачная копия прошлогоднего «Сочи»

Автор Bobsoccer Алексей Андрианов огорчен тем, как с уходом в ЦСКА главного тренера Владимира Федотова, сочинская команда потеряла свою игру.

«Жаль ли мне "Сочи", с которым последние четыре года меня связывали родственные связи? Да, конечно: всегда больно видеть, как симпатичная команда и грамотно развивающийся клуб несутся в тартарары. Увы, тренд сегодняшнего "Сочи" — неудачно копировать коллектив, созданный Владимиром Федотовым.

Потери ключевых футболистов, догматичная схема и, главное, мертворожденные идеи Гаранина, привнесенные им из Сибири на берега Черного моря — вот причины краха серебряного призера прошлого чемпионата. Критики заслуживает и руководство "Сочи", не сумевшее усилить команду и позабывшее хорошее правило "Насильно мил не будешь".

Достоверно знаю, что первые лица черноморского клуба не отпустили в ЦСКА Терехова и Нобоа. И если последний еще честно отрабатывает свои немаленькие, поверьте, деньги, то первый не похож на себя прошлогоднего от слова совсем».