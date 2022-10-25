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    В одну калитку. «Зенит» уничтожил серебряного призера прошлого сезона

    Реакция спортивных СМИ крупнейшее поражение «Сочи» за время выступления в РПЛ

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    «Зенит» — «Сочи»
    Питерский «Зенит» с крупным счетом победил «Сочи» (7:0) в домашнем матче 14‑го тура РПЛ. По два мяча забили Иван Сергеев и Малком, также отличились Вендел, Вильмар Барриос и Густаво Мантуан. «Сочи» с 20‑й минуты играл вдесятером после удаления Артема Мещанинова.

    «Сочи» надеялся опять сотворить сенсацию

    Автор «Спорт день за днем» Веня Пьянов вспоминает прошлогодние успехи сочинцев в городе на Неве и изучает стартовые составы команд.

    «Год назад, 3 октября 2021-го, "Зенит" неожиданно проиграл дома "Сочи" со счетом 1:2. Это было последнее поражение петербургской команды на "Газпром Арене" во внутренних соревнованиях. После этого сине-бело-голубые уступали на своем поле "Ювентусу" в Лиге чемпионов и "Бетису" в плей-офф Лиги Европы, но только не российским клубам.

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    • И вот, спустя 12 месяцев, "Сочи" вернулся в Северную столицу. Естественно, южане, в заявке которых присутствовали экс-зенитовцы Кристиан Нобоа, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Лука Джорджевич (в основе), а также Николай Заболотный и Кирилл Кравцов (в запасе), надеялись опять сотворить сенсацию.

    «Зенит» — «Сочи»

    А вот в заявке "Зенита" не было купленного летом у "Сочи" Матео Кассьерры. Колумбиец, забивавший в последний раз в РПЛ еще в составе сочинцев, продолжает восстанавливаться от травмы. Как и голкипер Даниил Одоевский. Зато на скамейке у сине-бело-голубых находился Андрей Мостовой, которого Сергей Семак не стал серьезно наказывать после излишне горячей реакции вингера на обратную замену в кубковом матче с Крыльями Советов».

  • Сергей Семак
  • Главный тренер «Зенита»
  • Многое получалось. Конечно, удаление облегчило нам задачу. Много забили, но за победы и со счетом 1:0, и со счетом 7:0 дается три очка. Ребята молодцы, выдержали темп, обостряли и создавали много моментов. Бывает, когда создаем моментов не меньше, но забиваем мало. Сегодня молодцы. Уже завтра будем готовиться к следующему матчу. Два быстрых мяча всегда облегчают игру. Появляется уверенность, а команде соперника нужно атаковать. Чем быстрее забиваешь, тем легче атакующей команде. Одной нужно отыгрываться, и это психологически сложно. Повезло, что игра так сложилась. В перерыве говорил о том, что игра не закончилась, нужно показывать то же отношение к делу, играть с первой до последней минуты, чтобы это было на автомате. Неважно, какой счет.

    • Гол на 2-й минуте, удаление — на 20-й

    Автор «Чемпионата» Михаил Рождественский сочувствует южанам, которых хозяева начали громить буквально после стартового свистка.

    «Разнос "Сочи" начался сразу после стартового свистка. "Зенит" открыл счёт уже на второй минуте: Иван Сергеев после отскока от Кристиана Нобоа забавно кивнул, Сослан Джанаев застрял, и мяч залетел в сетку.

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    • Казалось, гол отменят из-за офсайда у Далера Кузяева, который участвовал в эпизоде, но "Сочи" не повезло. Судьи после долгого изучения повтора всё же решили, что всё было по правилам.

    Останавливаться "Зенит" явно не собирался. На 11-й минуте в ворота "Сочи" залетел второй мяч: Малкому дали пробить дважды, что ожидаемо привело к голу. Очень просто. Два быстрых гола не разбудили футболистов "Сочи", а окончательно прибили их настрой. "Зенит" творил, что хотел.

    «Зенит» — «Сочи»

    Счёт мог стать разгромным ещё до 20-й минуты, но включился Джанаев. Вратарь показал классную реакцию, оказавшись один на один с Сергеевым, а затем вытащил удар Малкома. На 20-й минуте положение "Сочи" усугубилось. Нет, это не гол, это удаление. Артём Мещанинов снёс Малкома, который убегал один на один. Между пенальти и красной карточкой защитник гостей, видимо, выбрал второе».

  • Александр Точилин
  • Тренер «Сочи»
  • Комментировать особо нечего. Сегодня была только одна команда, «Зенит». Они заслуженно победили. Нам надо этот момент пережить и двигаться дальше.

    • Все против «Сочи»

    Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов сравнивает разгромы «Сочи» и «Оренбурга», случившиеся в Петербурге, и сравнение получается не в пользу южан.

    «Сценарий для "Зенита" — идеальный. Ему всегда неудобно, когда соперник всем составом баррикадируется в своей штрафной и терпит хотя бы тайм. После этого команда Семака часто начинает нервничать, а тренер не всегда успешно перестраивает игру. А вот если "Зенит" забивает быстрый гол, да еще и два, то дальше уже все равно — хоть удаление у соперника, хоть нет. Вопрос только в итоговом счете.

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    • Здесь "Зенит" остановился на четырех голах за 45 минут: Сергеев забил третий мяч, а Вендел — четвертый. "Сочи" после удаления Мещанинова и замены Жоаозиньо на Сиссако перестроился на схему 3-4-2, но это была лишь формальность. В шахматах в таких случаях просто бы признали поражение еще до окончания партии, но здесь надо было играть. И "Сочи" грозила участь "Оренбурга", который получил в Петербурге восемь безответных мячей.

    «Зенит» — «Сочи»

    Но этот разгром не совсем похож на избиение "Оренбурга". Там соперник "Зенита" подчеркнуто играл смело с первых минут, обошелся без красных карточек и вообще часто бил по воротам. "Сочи" продемонстрировал и безволие, и кошмарные проблемы в обороне. Даже опытные Нобоа, Юсупов и Джанаев допустили по результативной ошибке. Против "Сочи" в этот день было все».

  • Дмитрий Рубашко
  • Генеральный директор «Сочи»
  • Это спорт, это выводы, это отношение к чемпионату. Посмотрим, что будет дальше. Есть холодный душ, который реанимирует. Надеюсь, он послужит средством пробуждения. Будем от чистого сердца надеется на это.

    • Что ни гол «Зенита», то ужасающие действия игроков «Сочи»

    Автор Rusfootball.info Иван Долинин критикует игру сочинцев, которые допустили массу результативных ошибок, обернувшихся голами.

    «Хотелось верить в какую-никакую, а все-таки интригу в матче обладателей золотых и серебряных медалей предыдущего чемпионата. Но реальность оказалась намного суровее самых оптимистичных ожиданий. "Зенит" делал все, что хотел, и "Сочи" никак ему не препятствовал. Можно, конечно, попробовать подискутировать, а правильно ли засчитан первый гол команды Семака, а можно ли было не удалять Мещанинова, но зачем? Игра "сочинцев" была настолько позорной, что оправдания их поражению не может быть никакого.

    «Зенит» — «Сочи»

    Странно безучастно созерцать, как мяч залетает в твои ворота — но Джанаев занимался этим на 3-й минуте. Непозволительно сначала упускать Вендела, а затем легко давать обыгрывать себя Малкому — но Дркушич занимался этим на 10-й минуте. А что это было в середине первого тайма, когда Караваева оставили одного на дальнем углу вратарской и дали забить с метра в пустые ворота Сергееву? А нанесенные без особого сопротивления голевые удары Вендела и Барриоса? А голевая передача Юсупова на Малкома? А гол Мантуана в стиле Сергеева на добивании? Думаю, вы и без меня понимаете, какими словами это можно назвать.

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    • Впрочем, если вспомнить, что "Сочи" в последние два месяца крайне отвратительно играет в каждом выездном матче, то разгром в Санкт-Петербурге выглядит вполне предсказуемо. А "Зенит", кстати, установил новый рекорд по длительности домашней голевой серии в чемпионатах России. Забив в ворота Джанаева, "питерцы" превзошли "Ротор", который в 1994-1995 годах отличался в 40 играх на своем стадионе подряд».

  • Малком
  • Нападающий «Зенита»
  • Я очень доволен тем, как мы сыграли, очень доволен тем, как мы одержали эту победу и набрали очень важные три очка. Счастлив, что снова смог помочь команде и забил два мяча. Сейчас нужно передохнуть, перевести дух и настроиться на игру в Краснодаре. Мы всегда думаем о том, что нам нужна только победа. Какой гол понравился больше? Думаю, что первый, потому что в той атаке мы поддавили соперника, вернули себе мяч, Вендел хорошо нашел меня передачей. Первая попытка не удалась, но со второй я все-таки сумел отличиться. Помог команде, это очень здорово. Еще раз хочу сказать спасибо всей команде, потому что сегодня каждый отдал все силы на поле, и ребята, которые вышли на замену, тоже показали, что они очень жаждут играть и настроены, заряжены на победу. Этот тот самый «Зенит», который мы все хотим видеть, который всегда бьется за чемпионство.

    • «Зениту» скучно

    Автор Soccer.ru Сергей Иванов после матча, в котором лидер РПЛ был на две головы выше прошлогоднего вице-чемпиона, выносит неутешительный приговор российскому чемпионату.

    «За всеми восхищениями игрой "Зенита" становится очевидно, что уровень интереса к чемпионату России будет неизменно снижаться. Кажется, что и самим фанатам петербуржского клуба вскоре надоест употреблять эти легчайшие победы. Оно, конечно, приятно, но подпитывать искусственно интерес, когда наперед знаешь, чем все закончится, очень тяжело. А с учетом, что российским клубам еврокубки не светят, сложно будет заметить разницу между вторым местом и десятым. Останется наблюдать за борьбой за выживание — вот где ребята решают реальные турнирные задачи.

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    • "Зениту" же только бороться за всевозможные рекорды, чтобы оставить себя в истории для потомков. Вот в отдельно взятом матче парни в какой-то момент начали соревноваться в красоте забитых мячей. Нужно идти еще дальше: кто больше забьет рикошетом, в упор, пяткой, левой ногой, затылком и так далее — придумать можно массу вариантов. При таком шквале голов статистика наберется на любой способ.

    «Зенит» — «Сочи»

    А взять Малкома. Пока Сычевой с Промесом пыхтели, забивая свои 11 голов в чемпионате, бразилец легким движением догнал обоих. Вряд ли у Квинси и Владимира сохранится голевой темп — все же они вынуждены забивать в условиях борьбы, когда соперники сражаются и оказывают сопротивление. Для "Зенита", который в 14 матчах шесть раз соперников побеждал разгромно, не будет большой проблемой сделать Малкома лучшим бомбардиром РПЛ с большим отрывом.

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    • И нужно понимать, что нет в том никакой претензии к бразильцу. К любым игрокам "Зенита". Они реально стараются даже при счете 4:0, 5:0 и так далее — ради фана, ради веселья. В той же Англии интрига в гонке бомбардиров еще более призрачная. Но все сложнее в чемпионате России найти хоть что-то, что будет интересно кому-нибудь, кроме родственников участников этого самого чемпионата, а также поклонников отдельных команд, способных абстрагироваться от того, что их любимцы играют за целое Ничего. (За исключением зенитовцев, разумеется)».

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    Неудачная копия прошлогоднего «Сочи»

    Автор Bobsoccer Алексей Андрианов огорчен тем, как с уходом в ЦСКА главного тренера Владимира Федотова, сочинская команда потеряла свою игру.

    «Жаль ли мне "Сочи", с которым последние четыре года меня связывали родственные связи? Да, конечно: всегда больно видеть, как симпатичная команда и грамотно развивающийся клуб несутся в тартарары. Увы, тренд сегодняшнего "Сочи" — неудачно копировать коллектив, созданный Владимиром Федотовым.

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    • Потери ключевых футболистов, догматичная схема и, главное, мертворожденные идеи Гаранина, привнесенные им из Сибири на берега Черного моря — вот причины краха серебряного призера прошлого чемпионата. Критики заслуживает и руководство "Сочи", не сумевшее усилить команду и позабывшее хорошее правило "Насильно мил не будешь".

    «Зенит» — «Сочи»

    Достоверно знаю, что первые лица черноморского клуба не отпустили в ЦСКА Терехова и Нобоа. И если последний еще честно отрабатывает свои немаленькие, поверьте, деньги, то первый не похож на себя прошлогоднего от слова совсем».

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