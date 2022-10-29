«Бавария» сыграет на своем поле против «Майнца» в рамках 12-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 29 октября, начало — в 16:30 мск. «Бавария» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

«Бавария» занимает второе место в таблице Бундеслиги после 11-ти сыгранных матчей, в которых набрала 22 очка.

Среди недели «Бавария» в очередной раз проехалась по «Барселоне». Рекордмайстер разбил каталонцев на «Камп Ноу» со счетом 3:0. К слову, «Барса» вполне могла пропустить как минимум еще пару мячей.

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Победная серия «Баварии» составляет уже пять матчей. На этом отрезке команда Юлиана Нагельсманна забила 19 мячей. Именно так выглядит настоящая «Бавария».

Все прогнозы на Бундеслигу

В контексте ближайшей игры стоит добавить, что «Бавария» победила в четырех предыдущих матчах на своем поле с общим счетом 16:0.

В общем, «Бавария» отлично отреагировала на критику после нескольких неудачных матчей в сентябре, когда в какой-то момент начали писать даже о возможной смене главного тренера.

«Майнц»

«Майнц» тем временем находится на шестой строчке, набрав в 11-ти матчах 18 очков. Отставание от «Баварии», к слову, составляет лишь четыре очка.

В прошлом туре «Майнц» разнес на своем поле «Кельн» — 5:0. Соперник, правда, уже с середины первого тайма играл в меньшинстве.

Перед этим команда Бо Свенссона выиграла на выезде у бременского «Вердера» — 2:0.

«Майнц» проиграл лишь один из пяти предыдущих матчей в чемпионате, в самом начале октября уступив на поле «Фрайбурга». В этой же игре «Майнц» единственный раз на данном отрезке пропустил больше одного гола.

«Майнц» до сих пор забивал во всех гостевых матчах текущего сезона Бундеслиги.

Прогноз и ставка

На «Баварию» в этом матче можно поставить за 1.25, ничью букмекеры предлагают за 6.90, а победу «Майнца» — за 11.00.

Здесь все очевидно, набравшая ход «Бавария», скорее всего, устроит еще один погром. Правда, вполне вероятно, что гости свой гол тоже забьют.

Ставка — победа «Баварии» + обе команды забьют за 2.30.

Также можно рассмотреть ставку на тотал каждого тайма больше 1,5 за 2.92.