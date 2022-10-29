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    «Бавария» продлит серию разгромных побед?

    «Бавария» — «Майнц». Прогноз (к. 2.92) и ставки на чемпионат Германии 29 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Майнц»
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    «Бавария» победила в четырех предыдущих матчах на своем поле с общим счетом 16:0
    «Бавария» сыграет на своем поле против «Майнца» в рамках 12-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 29 октября, начало — в 16:30 мск. «Бавария» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 29 Октября 2022 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 16:30 Майнц Майнц
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    «Бавария»

    «Бавария» занимает второе место в таблице Бундеслиги после 11-ти сыгранных матчей, в которых набрала 22 очка.

    Среди недели «Бавария» в очередной раз проехалась по «Барселоне». Рекордмайстер разбил каталонцев на «Камп Ноу» со счетом 3:0. К слову, «Барса» вполне могла пропустить как минимум еще пару мячей.

    Коэффициенты матча Бавария — Майнц

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    Победная серия «Баварии» составляет уже пять матчей. На этом отрезке команда Юлиана Нагельсманна забила 19 мячей. Именно так выглядит настоящая «Бавария».

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В контексте ближайшей игры стоит добавить, что «Бавария» победила в четырех предыдущих матчах на своем поле с общим счетом 16:0.

    В общем, «Бавария» отлично отреагировала на критику после нескольких неудачных матчей в сентябре, когда в какой-то момент начали писать даже о возможной смене главного тренера.

    «Майнц»

    «Майнц» тем временем находится на шестой строчке, набрав в 11-ти матчах 18 очков. Отставание от «Баварии», к слову, составляет лишь четыре очка.

    В прошлом туре «Майнц» разнес на своем поле «Кельн» — 5:0. Соперник, правда, уже с середины первого тайма играл в меньшинстве.

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    • Перед этим команда Бо Свенссона выиграла на выезде у бременского «Вердера» — 2:0.

    «Майнц» проиграл лишь один из пяти предыдущих матчей в чемпионате, в самом начале октября уступив на поле «Фрайбурга». В этой же игре «Майнц» единственный раз на данном отрезке пропустил больше одного гола.

    «Майнц» до сих пор забивал во всех гостевых матчах текущего сезона Бундеслиги.

    Прогноз и ставка

    На «Баварию» в этом матче можно поставить за 1.25, ничью букмекеры предлагают за 6.90, а победу «Майнца» — за 11.00.

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    Здесь все очевидно, набравшая ход «Бавария», скорее всего, устроит еще один погром. Правда, вполне вероятно, что гости свой гол тоже забьют.

    Ставка — победа «Баварии» + обе команды забьют за 2.30.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал каждого тайма больше 1,5 за 2.92.

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    «Бавария» — «Майнц»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 29.10.2022. Прогнозы на футбол. «Бавария» продлит серию разгромных побед?
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