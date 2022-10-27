«Штурм»
«Штурм» находится на последнем месте в своем квартете. Причем турнирная ситуация в группе уникальна: все 4 команды имеют в активе по 5 очков.
Австрийцы хуже всех атакуют. В четырех турах игроки «Штурма» забили всего 3 мяча.
Предыдущий тур своего чемпионата «Штурм» провел продуктивно. Команда расписала почетную ничью с «Зальцбургом» (0:0).
«Штурм» не пропускал в двух своих последних матчах. Да и мотивация отомстить голландцам за унижение в первом круге (6:0) имеется.
«Фейеноорд»
Голландцы лидируют в своей группе. Причем команда отлично атакует, забив уже 12 голов.
«Фейеноорд» смотрится мощно, и не только в Лиге Европы. В своем чемпионате роттердамцы также претендуют на самые высокие места.
Вот только свой последний поединок команда провела неудачно. «Фейеноорд» потерял очки в матче с «Фортуной» (1:1).
Наверняка роттердамцы будут активно атаковать с первых минут встречи. Правда, гости не смогут рассчитывать на Уссаму Идрисси, продолжающего находиться в лазарете.
Прогноз и ставка
На победу «Фейеноорда» в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают взять за 3.88, а победу «Штурма» — за 3.68.
«Штурм» слабоват в плане реализации. Голландцы
«Фейеноорд» имеет квалифицированный подбор атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Победа «Фейеноорда» с коэффициентом 2.05.