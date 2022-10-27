«Штурм» сыграет на своем поле с «Фейеноордом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 27 октября, начало — в 22:00 мск. «Штурм» — «Фейеноорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Штурм»

«Штурм» находится на последнем месте в своем квартете. Причем турнирная ситуация в группе уникальна: все 4 команды имеют в активе по 5 очков.

Австрийцы хуже всех атакуют. В четырех турах игроки «Штурма» забили всего 3 мяча.

Предыдущий тур своего чемпионата «Штурм» провел продуктивно. Команда расписала почетную ничью с «Зальцбургом» (0:0).

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«Штурм» не пропускал в двух своих последних матчах. Да и мотивация отомстить голландцам за унижение в первом круге (6:0) имеется.

«Фейеноорд»

Голландцы лидируют в своей группе. Причем команда отлично атакует, забив уже 12 голов.

«Фейеноорд» смотрится мощно, и не только в Лиге Европы. В своем чемпионате роттердамцы также претендуют на самые высокие места.

Вот только свой последний поединок команда провела неудачно. «Фейеноорд» потерял очки в матче с «Фортуной» (1:1).

Наверняка роттердамцы будут активно атаковать с первых минут встречи. Правда, гости не смогут рассчитывать на Уссаму Идрисси, продолжающего находиться в лазарете.

Прогноз и ставка

На победу «Фейеноорда» в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают взять за 3.88, а победу «Штурма» — за 3.68.

«Штурм» слабоват в плане реализации. Голландцы шикарно атакуют .

«Фейеноорд» имеет квалифицированный подбор атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Победа «Фейеноорда» с коэффициентом 2.05.