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    «Фейеноорд» переиграет австрийцев

    «Штурм» — «Фейеноорд». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Лига Европы, 27 октября 2022 года

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    Себастьян Шиманьский
    «Штурм» сыграет на своем поле с «Фейеноордом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 27 октября, начало — в 22:00 мск. «Штурм» — «Фейеноорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа F 27 Октября 2022 года
    Штурм
  • Грац
    •  Штурм 22:00 Фейеноорд Фейеноорд
  • Лига Европы. Группа F
    •

    «Штурм»

    «Штурм» находится на последнем месте в своем квартете. Причем турнирная ситуация в группе уникальна: все 4 команды имеют в активе по 5 очков.

    Австрийцы хуже всех атакуют. В четырех турах игроки «Штурма» забили всего 3 мяча.

    Предыдущий тур своего чемпионата «Штурм» провел продуктивно. Команда расписала почетную ничью с «Зальцбургом» (0:0).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    «Штурм» не пропускал в двух своих последних матчах. Да и мотивация отомстить голландцам за унижение в первом круге (6:0) имеется.

    «Фейеноорд»

    Голландцы лидируют в своей группе. Причем команда отлично атакует, забив уже 12 голов.

    «Фейеноорд» смотрится мощно, и не только в Лиге Европы. В своем чемпионате роттердамцы также претендуют на самые высокие места.

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    • Вот только свой последний поединок команда провела неудачно. «Фейеноорд» потерял очки в матче с «Фортуной» (1:1).

    Наверняка роттердамцы будут активно атаковать с первых минут встречи. Правда, гости не смогут рассчитывать на Уссаму Идрисси, продолжающего находиться в лазарете.

    Прогноз и ставка

    На победу «Фейеноорда» в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают взять за 3.88, а победу «Штурма» — за 3.68.

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    «Штурм» слабоват в плане реализации. Голландцы шикарно атакуют.

    «Фейеноорд» имеет квалифицированный подбор атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Победа «Фейеноорда» с коэффициентом 2.05.

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    «Штурм» — «Фейеноорд»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 27.10.2022. Прогнозы на футбол. «Фейеноорд» переиграет австрийцев
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