«Удинезе» сыграет на своем поле против «Торино» в рамках 11-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 13 октября, начало — в 13:30 мск. «Удинезе» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Удинезе»

«Удинезе» занимает шестое место в турнирной таблице Серии А после десяти сыгранных матчей, в которых набрал 21 очко.

Ранее на этой неделе фриульцы проиграли на своем поле «Монце» (2:3) и вылетели из Кубка Италии.

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При этом в чемпионате Италии беспроигрышная серия команды Андреа Соттиля составляет уже девять матчей.

В октябре «Удинезе» одержал победу над «Вероной» и сыграл вничью с «Аталантой» и «Лацио».

На данный момент «Удинезе» можно назвать главным открытием итальянского сезона. На поле клуба из Удине уже успели проиграть «Фиорентина», «Рома» и миланский «Интер».

«Торино»

«Торино» тем временем находится на 11-й трочке, набрав в десяти матчах 11 очков.

В начале недели «Торино» разгромил на своем поле «Читтаеделлу» (4:0) и вышел в следующий раунд Кубка Италии.

Между тем, в чемпионате безвыигрышная серия «гранатовых» составляет уже пять матчей. И на этом отрезке команда Ивана Юрича потерпела четыре поражения.

Все прогнозы на Серию А

На прошлой неделе «Торино» проиграл на своем поле «Ювентусу» (0:1).

Пока что главной проблемой «Торино» можно назвать слабую игру в атаке. В семи предыдущих матчах Серии А туринский клуб ни разу не забивал больше одного мяча.

Прогноз и ставка

На «Удинезе» в этом матче можно поставить за 2.01, ничью букмекеры предлагают за 3.38, а победу «Торино» — за 3.90.

Понятно, что «Удинезе» не топ, и рано или поздно у него начнется спад, но прямо сейчас есть смысл задуматься о ставке на победу хозяев.

«Удинезе» очень мощно играет на своем поле, в чем уже успели убедиться в том числе претенденты на Скудетто.

Ставка — победа «Удинезе» за 2.01.