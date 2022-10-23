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    «Удинезе» — «Торино». Прогноз (к. 2.01) и ставки на чемпионат Италии 23 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Торино»
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    Алексей Миранчук
    «Удинезе» сыграет на своем поле против «Торино» в рамках 11-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 13 октября, начало — в 13:30 мск. «Удинезе» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 23 Октября 2022 года
    Удинезе
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    •  Удинезе 13:30 Торино Торино
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    «Удинезе»

    «Удинезе» занимает шестое место в турнирной таблице Серии А после десяти сыгранных матчей, в которых набрал 21 очко.

    Ранее на этой неделе фриульцы проиграли на своем поле «Монце» (2:3) и вылетели из Кубка Италии.

    Коэффициенты матча Удинезе — Торино

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    При этом в чемпионате Италии беспроигрышная серия команды Андреа Соттиля составляет уже девять матчей.

    В октябре «Удинезе» одержал победу над «Вероной» и сыграл вничью с «Аталантой» и «Лацио».

    На данный момент «Удинезе» можно назвать главным открытием итальянского сезона. На поле клуба из Удине уже успели проиграть «Фиорентина», «Рома» и миланский «Интер».

    «Торино»

    «Торино» тем временем находится на 11-й трочке, набрав в десяти матчах 11 очков.

    В начале недели «Торино» разгромил на своем поле «Читтаеделлу» (4:0) и вышел в следующий раунд Кубка Италии.

    Между тем, в чемпионате безвыигрышная серия «гранатовых» составляет уже пять матчей. И на этом отрезке команда Ивана Юрича потерпела четыре поражения.

    Все прогнозы на Серию А

    На прошлой неделе «Торино» проиграл на своем поле «Ювентусу» (0:1).

    Пока что главной проблемой «Торино» можно назвать слабую игру в атаке. В семи предыдущих матчах Серии А туринский клуб ни разу не забивал больше одного мяча.

    Прогноз и ставка

    На «Удинезе» в этом матче можно поставить за 2.01, ничью букмекеры предлагают за 3.38, а победу «Торино» — за 3.90.

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    Понятно, что «Удинезе» не топ, и рано или поздно у него начнется спад, но прямо сейчас есть смысл задуматься о ставке на победу хозяев.

    «Удинезе» очень мощно играет на своем поле, в чем уже успели убедиться в том числе претенденты на Скудетто.

    Ставка — победа «Удинезе» за 2.01.

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