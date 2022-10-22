В субботу, 22 октября, в рамках 13-го тура английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» на своем поле сыграет против «Ливерпуля». Стартовый свисток к данной игре будет дан в 14:30 по мск. «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» после долгого перерыва смог вернуться в элиту английского футбола, но пока там выступает крайне неудачно, находясь на предпоследнем месте в турнирной таблице.

«Лесники» за всю турнирную дистанцию набрали шесть баллов и от безопасной строки отстают на три пункта. У коллектива пока только одна виктория, а также три ничьих и семь фиаско.

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В своей последней проведенной игре команда расписала выездную мировую с «Брайтоном», сыграв 0:0. Игровым днем ранее она на выезде минимально уступила «Вулверхэмптону» со счетом 0:1.

Календарь и таблица АПЛ

В родных стенах «Ноттингем» смог набрать четыре очка из шести общих, выиграв раз при одной ничьей и трех фиаско, забил шесть мячей, а пропустил на три больше.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» с 16 очками, набранными в десяти играх чемпионата, находится на седьмой позиции в турнирной таблице, отставая от четвертой позиции на четыре пункта.

После гостевого поражения 2:3 от «Арсенала» 9 октября, затем коллектив Клоппа выиграл три матча подряд. Сперва он разгром «Рейнджерс» в Лиге чемпионов со счетом 7:1 на его поле.

Затем же последовали две победы в чемпионате страны по 1:0. Причем обе домашние. Сначала мерсисайдцы благодаря голу Салаха переиграли «Манчестер Сити», после чего одолели «Вест Хэм».

Стоит отметить, что в гостях «красные» выиграли только четыре раза в десяти последних встречах.

Не помогут в этом поединке «Ливерпулю» Артур, Диас, Жота и Кейта.

Против «Ноттингем Форест» «Ливерпуль» играл в этом году в кубке Англии и победил на выезде со счетом 1:0.

Прогноз и ставка на «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ливерпуля» — 1.29, победа «Ноттингем Форест» — 11.00, ничья — 6.50.

Похоже, что мерсисайдцы начали преодолевать кризис. Правда, пока победы им даются с трудом, но они наладили хорошую игру в защите и не пропускают уже два матча подряд. В общем, и от данного сражения ждем сухой виктории «Ливерпуля».