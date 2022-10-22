ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Торпедо»Неудобный соперник. ЦСКА снова проиграл «Торпедо» «Арсенал»Десять игр, девять побед! Секрет рекордного старта «Арсенала» в АПЛ Сборная ДанииВ ожидании ЧМ-2022. Продолжение сказки «алой гвардии»
    Все новости спорта

    Мерсисайдцы снова удержат ворота на замке

    «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль». Ставка (к. 2.05) и прогнозы на футбол, чемпионат Англии, 22 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Ливерпуль Прогнозы на Ноттингем Форест Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мохамед Салах
    В субботу, 22 октября, в рамках 13-го тура английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» на своем поле сыграет против «Ливерпуля». Стартовый свисток к данной игре будет дан в 14:30 по мск. «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 22 Октября 2022 года
    Ноттингем Форест
  • Ноттингем
    •  Ноттингем Форест 14:30 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •

    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» после долгого перерыва смог вернуться в элиту английского футбола, но пока там выступает крайне неудачно, находясь на предпоследнем месте в турнирной таблице.

    «Лесники» за всю турнирную дистанцию набрали шесть баллов и от безопасной строки отстают на три пункта. У коллектива пока только одна виктория, а также три ничьих и семь фиаско.

    Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Ливерпуль

    1X2Новым игрокам
  • 11.505.801.25Фрибет$40
    •

    В своей последней проведенной игре команда расписала выездную мировую с «Брайтоном», сыграв 0:0. Игровым днем ранее она на выезде минимально уступила «Вулверхэмптону» со счетом 0:1.

    Календарь и таблица АПЛ

    В родных стенах «Ноттингем» смог набрать четыре очка из шести общих, выиграв раз при одной ничьей и трех фиаско, забил шесть мячей, а пропустил на три больше.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» с 16 очками, набранными в десяти играх чемпионата, находится на седьмой позиции в турнирной таблице, отставая от четвертой позиции на четыре пункта.

    После гостевого поражения 2:3 от «Арсенала» 9 октября, затем коллектив Клоппа выиграл три матча подряд. Сперва он разгром «Рейнджерс» в Лиге чемпионов со счетом 7:1 на его поле.

    Затем же последовали две победы в чемпионате страны по 1:0. Причем обе домашние. Сначала мерсисайдцы благодаря голу Салаха переиграли «Манчестер Сити», после чего одолели «Вест Хэм».

  • Заколдованный «Энфилд». Холанн остался в тени Салаха
  • Подборка самых интересных мнений о неожиданной победе «Ливерпуля» над «Манчестер Сити»
  • 17/10/2022

    • Стоит отметить, что в гостях «красные» выиграли только четыре раза в десяти последних встречах.

    Не помогут в этом поединке «Ливерпулю» Артур, Диас, Жота и Кейта.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Против «Ноттингем Форест» «Ливерпуль» играл в этом году в кубке Англии и победил на выезде со счетом 1:0.

    Прогноз и ставка на «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ливерпуля» — 1.29, победа «Ноттингем Форест» — 11.00, ничья — 6.50.

    Похоже, что мерсисайдцы начали преодолевать кризис. Правда, пока победы им даются с трудом, но они наладили хорошую игру в защите и не пропускают уже два матча подряд. В общем, и от данного сражения ждем сухой виктории «Ливерпуля».

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Торонто — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Питтсбург — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Оттава — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Коритиба
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Филадельфия Севенти Сиксерс — Милуоки Бакс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Миннесота — Ванкувер
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Филадельфия Юнион — Цинциннати
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Касаткина — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Барыс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ритеряй — Банга
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч ЦСКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 22.10.2022. Прогнозы на футбол. Мерсисайдцы снова удержат ворота на замке
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры