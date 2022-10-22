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    «Марсель» — «Ланс». Ставки (к. 2.62) и прогноз на футбол, Лига 1, 22 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Ланс»
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    «Марсель» идет на 3 месте
    В 12 туре чемпионата Франции «Марсель» сыграет на своем поле с «Лансом». Встреча состоится 22 октября. Старт в 22:00 мск. «Марсель» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 22 Октября 2022 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 22:00 Ланс Ланс
  • Франция. Лига 1
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    «Марсель»

    Марсельцы сейчас находятся на четвертой строчке. Отставание от лидера ПСЖ составляет шесть очков, а от нынешнего соперника — один балл.

    В целом, команда сейчас выглядит весьма симпатично. Именно за «Олимпик» выступает звездный Алексис Санчес — он крайне полезен в атаке.

    Тем не менее, свой последний поединок «Марсель» потерпел поражение. В матче против лидера команда на выезде потерпела поражение 0:1.

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    Коллектив, похоже, переживает определенный спад, ведь в трех последних матчах во всех турнирах он дважды проиграл при одной победе.

    «Ланс»

    «Ланс» на проводит весьма продуктивный сезон. Команда пребывает на высоком 3 месте в турнирной таблице Лиги 1.

    Главным достоинством команды является надежная оборона. В 11 турах «Ланс» пропустил лишь 8 раз.

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    • Свой последний поединок команда выиграла. На своем поле «Ланс» минимально победил «Монпелье» (1:0).

    До позапрошлого матча коллектив потерпел поражение от «Лилля» (0:1), чем прервал свою беспроигрышную серию в 23 игры.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95.

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    Успех гостей оценивается в 3,70, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.

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    «Марсель» — «Ланс»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 22.10.2022. Прогнозы на футбол. Кто выиграет битву за 3 место в Лиге 1?
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