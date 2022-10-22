В 12 туре чемпионата Франции «Марсель» сыграет на своем поле с «Лансом». Встреча состоится 22 октября. Старт в 22:00 мск. «Марсель» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

Марсельцы сейчас находятся на четвертой строчке. Отставание от лидера ПСЖ составляет шесть очков, а от нынешнего соперника — один балл.

В целом, команда сейчас выглядит весьма симпатично. Именно за «Олимпик» выступает звездный Алексис Санчес — он крайне полезен в атаке.

Тем не менее, свой последний поединок «Марсель» потерпел поражение. В матче против лидера команда на выезде потерпела поражение 0:1.

Все прогнозы на Лигу 1

Коллектив, похоже, переживает определенный спад, ведь в трех последних матчах во всех турнирах он дважды проиграл при одной победе.

«Ланс»

«Ланс» на проводит весьма продуктивный сезон. Команда пребывает на высоком 3 месте в турнирной таблице Лиги 1.

Главным достоинством команды является надежная оборона. В 11 турах «Ланс» пропустил лишь 8 раз.

Свой последний поединок команда выиграла. На своем поле «Ланс» минимально победил «Монпелье» (1:0).

До позапрошлого матча коллектив потерпел поражение от «Лилля» (0:1), чем прервал свою беспроигрышную серию в 23 игры.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95.

Успех гостей оценивается в 3,70, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.