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    «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Дерзкая ставка за 5.50 на матч АПЛ 22 октября 2022 года

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    «Челси» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 22 октября, начало — в 19:30 мск. «Челси» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 22 Октября 2022 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 19:30 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
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    «Челси»

    Лондонцы пока не выглядят кандидатом на титул чемпиона. «Челси» крайне слабо атакует, забив всего 15 мячей в 10 турах.

    В минувшем туре АПЛ «Челси» вновь потерял очки. Команда расписала сухую мировую с «Брентфордом».

    Коэффициенты матча Челси — Манчестер Юнайтед

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    Зато оборона — настоящий бетон. В пяти (!) последних матчах ворота «Челси» оставались сухими.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Челси» традиционно удачно играет с манкунианцами. Последнее поражение случилось еще два с половиной года назад.

    «Манчестер Юнайтед»

    Команда Эрика тен Хага начала чемпионат неудачно, но постепенно приходит в себя. Манкунианцы уже четвертые, и могут подняться еще выше.

    В минувшем туре чемпионата «Манчестер Юнайтед» победил. Дома подопечные тен Хага переиграли «Тоттенхэм» (2:0).

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    • Правда, с обороной у «красных дьяволов» имеются проблемы. В 10 матчах она дала результативный сбой уже 15 раз.

    В этом поединке «Манчестер Юнайтед» намерен разжиться очками. Стоит ожидать от манкунианцев атакующей активности.

    Прогноз и ставка

    На победу «Челси» в этом матче можно поставить за 2.10, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Манчестер Юнайтед» — за 3.40.

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    «Челси» постарается сыграть с максимальной эффективностью в атаке.

    «Манчестер Юнайтед» в последние годы неудачно противостоит «аристократам», и наверняка постарается сломать эту неприятную традицию.

    Обе команды не собираются отсиживаться в тылах. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.50. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Челси» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (5.50), статистика, коэффициенты матча 22.10.2022. Прогнозы на футбол. Голепад на «Стэмфорд Бридж» заказывали?!
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