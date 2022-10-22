«Челси» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 22 октября, начало — в 19:30 мск. «Челси» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

Лондонцы пока не выглядят кандидатом на титул чемпиона. «Челси» крайне слабо атакует, забив всего 15 мячей в 10 турах.

В минувшем туре АПЛ «Челси» вновь потерял очки. Команда расписала сухую мировую с «Брентфордом».

Коэффициенты матча Челси — Манчестер Юнайтед 1X2Новым игрокам 2.103.453.50Фрибет$40

Зато оборона — настоящий бетон. В пяти (!) последних матчах ворота «Челси» оставались сухими.

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«Челси» традиционно удачно играет с манкунианцами. Последнее поражение случилось еще два с половиной года назад.

«Манчестер Юнайтед»

Команда Эрика тен Хага начала чемпионат неудачно, но постепенно приходит в себя. Манкунианцы уже четвертые, и могут подняться еще выше.

В минувшем туре чемпионата «Манчестер Юнайтед» победил. Дома подопечные тен Хага переиграли «Тоттенхэм» (2:0).

Правда, с обороной у «красных дьяволов» имеются проблемы. В 10 матчах она дала результативный сбой уже 15 раз.

В этом поединке «Манчестер Юнайтед» намерен разжиться очками. Стоит ожидать от манкунианцев атакующей активности.

Прогноз и ставка

На победу «Челси» в этом матче можно поставить за 2.10, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Манчестер Юнайтед» — за 3.40.

«Челси» постарается сыграть с максимальной эффективностью в атаке .

«Манчестер Юнайтед» в последние годы неудачно противостоит «аристократам», и наверняка постарается сломать эту неприятную традицию.

Обе команды не собираются отсиживаться в тылах. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.50. Для остальных — более умеренный прогноз.