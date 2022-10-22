22 октября в Лондоне на стадионе «Стемфорд Бридж» в 13-м туре английской Премьер-лиги «Челси» сыграет против «Манчестер Юнайтед». Начало матча запланировано на 19:30 по мск. «Челси» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

С 20 набранными очками после десяти проведенных матчей «Челси» разместился на четвертой позиции в турнирной таблице АПЛ, оторвавшись от ближайшего преследователя всего на балл.

В рамках чемпионата страны лондонский коллектив смог добиться шести выигрышей, два поединка он свел вничью и потерпел два фиаско, оба разу уступив в выездных встречах.

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Накануне «синие» в Лондоне не смогли переиграть «Брентфорд», расписав мировую со счетом 0:0. Перед этим же они выиграли пять встреч подряд в различных турнирах, пропустив за это время лишь гол.

Все прогнозы на АПЛ

На своей арене «Челси» еще с учетом прошлого розыгрыша АПЛ не проигрывает вот уже восемь поединков подряд, выиграв за это время пять раз и расписав три мировых исхода.

«Манчестер Юнайтед»

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» с 19 зачетными пунктами разместился на пятой позиции, отставая от четвертой строки на один балл. У команды в этом первенстве шесть выигрышей, три фиаско и одна мировая.

В преддверии данного поединка манкунианцы на своем поле переиграли «Тоттенхэм» со счетом 2:0. И эта победа стала для них четвертой за последние пять встреч во всех турнирах.

Причем в трех последних играх «красные дьяволы» не пропускают. Всего же за последние 12 матчей в различных соревнованиях они выиграли девять матчей при двух поражениях и одной ничьей.

Вне родных стен в рамках чемпионата страны «МЮ» вот уже 11 встреч не играет вничью, проиграв за это время аж восемь поединков и добившись трех викторий.

Вот уже как четыре очных матча подряд эти клубы неизменно играю вничью, дважды сыграв 0:0 и еще дважды забив по голу друг другу.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Челси» — 2.16, победа «Манчестер Юнайтед» — 3.50, ничья — 3.74.

В последнем отрезке обе команды очень надежны в обороне и в поединках между собой забивали в минувших матчах крайне мало. Так что и от данного сражения вполне можно ожидать низов.

А еще есть дерзкая ставка за 5.50.