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    Оборона будет сильнее атаки

    «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 22 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Манчестер Юнайтед»
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    Пьер-Эмерик Обамеянг
    22 октября в Лондоне на стадионе «Стемфорд Бридж» в 13-м туре английской Премьер-лиги «Челси» сыграет против «Манчестер Юнайтед». Начало матча запланировано на 19:30 по мск. «Челси» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 22 Октября 2022 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 19:30 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
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    «Челси»

    С 20 набранными очками после десяти проведенных матчей «Челси» разместился на четвертой позиции в турнирной таблице АПЛ, оторвавшись от ближайшего преследователя всего на балл.

    В рамках чемпионата страны лондонский коллектив смог добиться шести выигрышей, два поединка он свел вничью и потерпел два фиаско, оба разу уступив в выездных встречах.

    Коэффициенты матча Челси — Манчестер Юнайтед

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    Накануне «синие» в Лондоне не смогли переиграть «Брентфорд», расписав мировую со счетом 0:0. Перед этим же они выиграли пять встреч подряд в различных турнирах, пропустив за это время лишь гол.

    Все прогнозы на АПЛ

    На своей арене «Челси» еще с учетом прошлого розыгрыша АПЛ не проигрывает вот уже восемь поединков подряд, выиграв за это время пять раз и расписав три мировых исхода.

    «Манчестер Юнайтед»

    В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» с 19 зачетными пунктами разместился на пятой позиции, отставая от четвертой строки на один балл. У команды в этом первенстве шесть выигрышей, три фиаско и одна мировая.

    В преддверии данного поединка манкунианцы на своем поле переиграли «Тоттенхэм» со счетом 2:0. И эта победа стала для них четвертой за последние пять встреч во всех турнирах.

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    • Причем в трех последних играх «красные дьяволы» не пропускают. Всего же за последние 12 матчей в различных соревнованиях они выиграли девять матчей при двух поражениях и одной ничьей.

    Вне родных стен в рамках чемпионата страны «МЮ» вот уже 11 встреч не играет вничью, проиграв за это время аж восемь поединков и добившись трех викторий.

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    Вот уже как четыре очных матча подряд эти клубы неизменно играю вничью, дважды сыграв 0:0 и еще дважды забив по голу друг другу.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Челси» — 2.16, победа «Манчестер Юнайтед» — 3.50, ничья — 3.74.

    В последнем отрезке обе команды очень надежны в обороне и в поединках между собой забивали в минувших матчах крайне мало. Так что и от данного сражения вполне можно ожидать низов.

    А еще есть дерзкая ставка за 5.50.

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    «Челси» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 22.10.2022. Прогнозы на футбол. Оборона будет сильнее атаки
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