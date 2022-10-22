«Челси»
С 20 набранными очками после десяти проведенных матчей «Челси» разместился на четвертой позиции в турнирной таблице АПЛ, оторвавшись от ближайшего преследователя всего на балл.
В рамках чемпионата страны лондонский коллектив смог добиться шести выигрышей, два поединка он свел вничью и потерпел два фиаско, оба разу уступив в выездных встречах.
Коэффициенты матча Челси — Манчестер Юнайтед
Накануне «синие» в Лондоне не смогли переиграть «Брентфорд», расписав мировую со счетом 0:0. Перед этим же они выиграли пять встреч подряд в различных турнирах, пропустив за это время лишь гол.
На своей арене «Челси» еще с учетом прошлого розыгрыша АПЛ не проигрывает вот уже восемь поединков подряд, выиграв за это время пять раз и расписав три мировых исхода.
«Манчестер Юнайтед»
В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» с 19 зачетными пунктами разместился на пятой позиции, отставая от четвертой строки на один балл. У команды в этом первенстве шесть выигрышей, три фиаско и одна мировая.
В преддверии данного поединка манкунианцы на своем поле переиграли «Тоттенхэм» со счетом 2:0. И эта победа стала для них четвертой за последние пять встреч во всех турнирах.
Причем в трех последних играх «красные дьяволы» не пропускают. Всего же за последние 12 матчей в различных соревнованиях они выиграли девять матчей при двух поражениях и одной ничьей.
Вне родных стен в рамках чемпионата страны «МЮ» вот уже 11 встреч не играет вничью, проиграв за это время аж восемь поединков и добившись трех викторий.
Вот уже как четыре очных матча подряд эти клубы неизменно играю вничью, дважды сыграв 0:0 и еще дважды забив по голу друг другу.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Челси» — 2.16, победа «Манчестер Юнайтед» — 3.50, ничья — 3.74.
В последнем отрезке обе команды очень надежны в обороне и в поединках между собой забивали в минувших матчах крайне мало. Так что и от данного сражения вполне можно ожидать низов.
А еще есть дерзкая ставка за 5.50.