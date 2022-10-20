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    Киевляне забьют и пропустят

    «Динамо» Киев — «Металлист». Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, УПЛ, 20 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Киев — «Металлист»
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    «Динамо» Киев
    «Динамо» Киев сыграет на своем поле с «Металлистом» в рамках 8-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 20 октября, начало — в 17:00 мск. «Динамо» Киев — «Металлист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 20 Октября 2022 года
    Динамо К
  • Киев
    •  Динамо К 17:00 Металлист Металлист
  • Украина. Премьер-лига
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    «Динамо» Киев

    «Динамо» Киев стартовал крайне неудовлетворительно. Команда Мирчи Луческу осела в середине таблицы.

    В минувшем туре «Динамо» Киев вновь испытал горечь поражения. Киевляне уступили «Шахтеру» (3:1).

    К тому же, отчетный поединок пропустит дисквалифицированный центрбек Илья Забарный. При этом в лазарете находятся оба основных голкипера Георгий Бущан и Денис Бойко.

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    «Динамо» Киев будет максимально настроено на победу. Пора бы киевлянам начинать догонять «горняков» и днепрян.

    «Металлист»

    Харьковчане неплохо влились в УПЛ. Команда Олега Ратия находится на 4 месте в турнирной таблице.

    «Металлист» симпатично выглядит в атаке. В 7 матчах игроки команды забили уже 12 мячей.

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    • Вот и минувший тур «Металлист» провел успешно. Харьковчане переиграли ершистую «Ворсклу» (3:2).

    В составе команды стоит отметить Максима Прядуна. Форвард, похоже, нашел свой клуб, забив уже 5 мячей в сезоне.

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» Киев в этом матче можно поставить за 1.31, ничью букмекеры предлагают взять за 5.60, а победу «Металлиста» — за 9.10.

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    «Динамо» Киев испытывает трудности в плане реализации.

    «Металлист» многовато пропускает в свои ворота.

    Киевляне частенько ошибаются в обороне. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.06.

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    «Динамо» Киев — «Металлист»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 20.10.2022. Прогнозы на футбол. Киевляне забьют и пропустят
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