«Динамо» Киев
«Динамо» Киев стартовал крайне неудовлетворительно. Команда Мирчи Луческу осела в середине таблицы.
В минувшем туре «Динамо» Киев вновь испытал горечь поражения. Киевляне уступили «Шахтеру» (3:1).
К тому же, отчетный поединок пропустит дисквалифицированный центрбек Илья Забарный. При этом в лазарете находятся оба основных голкипера Георгий Бущан и Денис Бойко.
«Динамо» Киев будет максимально настроено на победу. Пора бы киевлянам начинать догонять «горняков» и днепрян.
«Металлист»
Харьковчане неплохо влились в УПЛ. Команда Олега Ратия находится на 4 месте в турнирной таблице.
«Металлист» симпатично выглядит в атаке. В 7 матчах игроки команды забили уже 12 мячей.
Вот и минувший тур «Металлист» провел успешно. Харьковчане переиграли ершистую «Ворсклу» (3:2).
В составе команды стоит отметить Максима Прядуна. Форвард, похоже, нашел свой клуб, забив уже 5 мячей в сезоне.
Прогноз и ставка
На победу «Динамо» Киев в этом матче можно поставить за 1.31, ничью букмекеры предлагают взять за 5.60, а победу «Металлиста» — за 9.10.
«Динамо» Киев испытывает трудности в плане реализации.
«Металлист»
Киевляне частенько ошибаются в обороне. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.06.