«Динамо» Киев сыграет на своем поле с «Металлистом» в рамках 8-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 20 октября, начало — в 17:00 мск. «Динамо» Киев — «Металлист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Киев

«Динамо» Киев стартовал крайне неудовлетворительно. Команда Мирчи Луческу осела в середине таблицы.

В минувшем туре «Динамо» Киев вновь испытал горечь поражения. Киевляне уступили «Шахтеру» (3:1).

К тому же, отчетный поединок пропустит дисквалифицированный центрбек Илья Забарный. При этом в лазарете находятся оба основных голкипера Георгий Бущан и Денис Бойко.

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«Динамо» Киев будет максимально настроено на победу. Пора бы киевлянам начинать догонять «горняков» и днепрян.

«Металлист»

Харьковчане неплохо влились в УПЛ. Команда Олега Ратия находится на 4 месте в турнирной таблице.

«Металлист» симпатично выглядит в атаке. В 7 матчах игроки команды забили уже 12 мячей.

Вот и минувший тур «Металлист» провел успешно. Харьковчане переиграли ершистую «Ворсклу» (3:2).

В составе команды стоит отметить Максима Прядуна. Форвард, похоже, нашел свой клуб, забив уже 5 мячей в сезоне.

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Киев в этом матче можно поставить за 1.31, ничью букмекеры предлагают взять за 5.60, а победу «Металлиста» — за 9.10.

«Динамо» Киев испытывает трудности в плане реализации.

«Металлист» многовато пропускает в свои ворота .

Киевляне частенько ошибаются в обороне. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.06.