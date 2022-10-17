«Гетеборг» на своем поле сыграет против «Мальме» в 26-м туре чемпионата Швеции по футболу. Встреча состоится 17 октября и начнется в 20:10 по мск. «Гетеборг» — «Мальме»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гетеборг»

Некогда грозный «Гетеборг» скатился до середняка шведского первенства и уже давно ничего не может выиграть. Так и в этом сезоне он находится в середине турнирке, где наверняка и финиширует.

За пять туров до финиша «ангелы» разместились на восьмой строке, выиграв и проиграв по 11 встреч, а также расписав три мировых результата. К данной же игре они подходят в очень плачевном состоянии, так как уступили в последних своих четырех поединках.

В минувшем туре их и вовсе на своем поле одолел главный аутсайдер лиги в лице «Сундсвалля» со счетом 3:2. К слову, в трех предыдущих поединках «сине-белые» также неизменно пропускали по три мяча.

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За последние девять поединков в родных стенах «Гетеборг» потерпел три фиаско, четыре поединка он еще выиграл и дважды делил очки со своими оппонентами.

«Мальме»

«Мальме» является действующим чемпионом Швеции, но свой титул наверняка защитить не сможет. Сейчас он идет шестым, но от первой позиции отстает на девять баллов.

В преддверии этого поединка «небесно-голубые» уступили на своем поле берлинскому «Униону» 0:1 в Лиге Европы, где они замыкают свой квартете и уже точно не смогут выйти в плей-офф.

Что касаемо чемпионата страны, то там коллектив не проигрывает на протяжении последних четырех встреч, сперва дважды выиграв в этом отрезке, а затем расписав две мировые, в том числе и в прошлом туре дома с середняком «Вернаму» 0:0.

Вне родных стен в рамках этого чемпионата Швеции «Мальме» проиграл три из шести минувших игр, еще дважды он победил и расписал одну мировую.

«Мальме» удачно играет в последнее время против «Гетеборга», выиграв в четырех из пяти поединков при одном фиаско. Дома же «ангелы» не могут одолеть «небесно-голубых» вот уже 13 игр подряд.

Прогноз и ставка на «Гетеборг» — «Мальме»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Мальме» предлагают — 1.87.

На викторию «Гетеборга» дают — 3.86, ничья оценена — в 3.78.

Ставим в этом поединке на викторию «Мальме», ведь гости еще не утратили турнирной мотивации, да и удачно играют против «Гетеборга» в последнее время.