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    Выиграет ли «Ман Сити» дуэль у «Ливерпуля»?

    «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Ставки (к. 1.88) и прогноз на футбол, АПЛ, 16 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»
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    Футболисты «Манчестер Сити»
    16 октября на «Эфилде» состоится центральный матч 11-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Октября 2022 года
    Ливерпуль
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    «Ливерпуль»

    Очень непростой сезон для «Ливерпуля». По крайней мере это видно по старту. Давно такого не было, чтобы «мерсисайдцы» пребывали в середине турнирной таблице, а они сейчас 11-е (10 очков).

    В АПЛ «Ливерпуль» сыграл вничью с «Эвертоном» (0:0) и «Брайтоном» (3:3). Также команда Юргена Клоппа проиграла «Арсеналу» (2:3).

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Манчестер Сити

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    Неудачи «красные» слегка загладили победами в Лиге чемпионов. В октябре они дважды обыграли «Рейнджерс» со счетом 2:0 и 7:1.

    Все прогнозы на АПЛ

    У хозяев серьезные кадровые потери. У них травмированы Луис Диас, Жоэль Матип и Трент Александр-Арнольд. Вдобавок к этому не сыграют Наби Кейта и Артур.

    «Манчестер Сити»

    У «Ман Сити» полный порядок, за исключением травм у Кайла Уокера и Джона Стоунза. Больше особых проблем у команды Пепа Гвардиолы нет.

    Стоит выделить отличную форму Эрлинга Холанна, который забил 15 мячей за 9 матчей в АПЛ. В ЛЧ у норвежца 5 забитых за 3 игры. В общем, форма нападающего такая, которую от него ждали.

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  • 13/10/2022

    • «Ман Сити» имеет 23 очка и занимает 2-е место. Он отстает от «Арсенала» на один пункт. При этом даже у «канониров» есть одно поражение, а у «горожан» пока что «0» в этой графе.

    Если не считать ничью с «Копенгагеном» (0:0), то у «Сити» отличные результаты — 4:0 с «Саутгемптоном», 3:0 с «Вулверхэмптоном» и 6:3 с «Ман Юнайтед».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры четко выделяют фаворита, которым является «Манчестер Сити». На него дают 1.88. На победу «Ливерпуля» можно поставить с коэффициентом 3.75.

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    «Ливерпуль» явно не в лучшей форме. Травмы ключевых игроков только усложнят ему задачу в предстоящем матче. Учитывая атакующие способности «горожан», «мерсисайдцам» будет крайне сложно держать оборону.

    Скорее всего, что победу одержит «Манчестер Сити». Холанн и Фоден набрали оборотов и забивают почти в каждом матче.

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    «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 16.10.2022. Прогнозы на футбол. Выиграет ли «Ман Сити» дуэль у «Ливерпуля»?
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