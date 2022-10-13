Разгром на «Айброксе». Исторический хет-трик Салаха после мастер-класса Фирмино

Справедливо сказать, что Мохамед Салах снова нашел свою игру. И, может быть, только может быть, «Ливерпуль» тоже.

В последнее время команде Юргена Клоппа доставалось со всех сторон, но они подарили своим болельщикам незабываемую ночь в Глазго, пропустив первыми, но разбив «Рейнджерс» со счетом 7:1 на «Айброксе».

Значительная победа во многих смыслах. Для начала, еще одно очко гарантирует «красным» выход в плей-офф Лиги чемпионов шестой сезон подряд, но то, что эта победа может сделать для их уверенности, не менее важно. Это было самое убедительное выступление, которое они когда-либо показывали.

Салах попал в заголовки газет, выйдя со скамейки запасных и сделав самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов. Египтянину потребовалось всего шесть минут и 12 секунд, чтобы вписать свое имя в книгу рекордов, доказав, что слухи о его кончине преждевременны, если не сказать больше.

Ранее Роберто Фирмино подтвердил свою прекрасную форму, забив дважды и выведя «красных» вперед после того, как Скотт Арфилд открыл счет за «Рейнджерс».

Дарвин Нуньес забил свой первый гол за «красных» в Лиге чемпионов, сделав счет 3:1, и Харви Эллиот сделал то же самое после долгой проверки VAR, чтобы поставить победную точку после стремительного камео Салаха.

В целом, очень позитивный вечер для Клоппа и его команды, которые, возможно, просто снова нашли свою лучшую форму в нужное время, накануне визита «Манчестер Сити» на «Энфилд» в эти выходные в Премьер-лиге.

Победители: Роберто Фирмино

Роберто Фирмино globallookpress.com

Если это будет последний год Роберто Фирмино в «Ливерпуле», он, похоже, полон решимости сделать его незабываемым.

Бразилец был самым важным игроком «красных» в последние недели, и он сделал еще один огромный вклад в их успех, проведя мастер-класс, чтобы вернуть свою команду в игру после шока от быстро пропущенного гола.

Фирмино выпрыгнул выше всех, позволив «Ливерпулю» сравнять, через семь минут после того, как Скотт Арфилд выбил их из колеи первым голом в матче, и бразилец снова оказался в нужном месте, через 10 минут после перерыва, чтобы реализовать восхитительный навес Джо Гомеса на дальнюю штангу.

Затем последовала командная комбинация и роскошная голевая передача на Дарвина Нуньеса, сделавшего счет 3-1. Вскоре после этого он ушел под аплодисменты выездных болельщиков, и неудивительно. Кто знает, где сейчас был бы «Ливерпуль» без их 9-го номера?

Победители: Мохамед Салах

Мохамед Салах globallookpress.com

Не попал в стартовый состав? Без проблем! Может в последнее время Мо Салах и попадал в центр внимания по не слишком приятным причинам, например не попав в состав Клоппа, который был измене после поражения от «Арсенала» в воскресенье. Признаки упадка некогда неумолимого египтянина? Эм, нет.

Он вышел, когда на часах была 68-я минута, а «Ливерпуль» вел со счетом 3-1. В течение семи минут он забил гол, а чуть более шести минут спустя оформил исторический хет-трик. Эти голы тоже были отличными завершениями.

«Рейнджерс», возможно, и испустил дух — их последние полчаса были почти позорными — но это было именно то, чего хотели Салах и Клопп. Что им было нужно. Египетский царь снова на своем троне. «Ман Сити», будь осторожен.

Победители: Харви Эллиотт

Харви Эллиотт globallookpress.com

Эллиотт установил окончательный счет счет за три минуты до конца матча после долгого ожидания, когда VAR проверит возможный офсайд Диогу Жоты. Это было не больше и не меньше, чем заслуживал 19-летний парень.

Элиотт показал зрелое, классное выступление и вызвал хаос на правом фланге, играя с убежденностью и желанием в тот момент, когда его команда нуждалась в нем. Он был тем, кто, когда «Ливерпуль» поначалу испытывал проблемы, принял бой против «Рейнджерс», выискивая мяч и атакуя защитников.

Ему предстояло сыграть большую роль во втором голе «Ливерпуля», найдя Джо Гомеса с супер-касанием, прежде чем крайний защитник прострелил на Фирмино, и его игра в связке была острой всю ночь.

Когда он играет так, он выявляет лучшее в других, и он удачно действовал вместе с Нуньесом, Фирмино, Фабио Карвалью и, в конце концов, с Салахом. Незабываемая ночь для очень особенного молодого таланта.

Неудачники: Джованни Ван Бронкхорст

О, «Рейнджерс». Ну и куда вам теперь деваться? В прошлом сезоне европейский футбол был для них большим успехом, но выход в Лигу чемпионов оказался чуть ли не катастрофой для финалистов Лиги Европы.

Они проиграли четыре из четырех матчей, забив только один раз и пропустив 16 голов. На короткое время они выглядели так, будто могут устроить здесь сюрприз.

«Айброкс» был потрясающим, когда Арфилд вывел их вперед на 17-й минуте, что стало первым голом «Рейнджерс» в этом турнире с тех пор, как Кенни Миллер забил «Бурсаспору» в 2010 году, но Фирмино сравнял счет слишком быстро, и «Ливерпуль» просто выпустил из них воздух после перерыва.

Очевидно, что между командами существует пропасть, но есть разные способы проиграть футбольный матч, и этот был постыдным для Джованни ван Бронкхорста, который видел, как его команда капитулировала после того, как Фирмино сделал счет 2:1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Он также видел, как его болельщики направлялись к выходам задолго до финального свистка. Убийственно для места, известного поддержкой домашних болельщиков. Интересно, сколько он еще продержится?

Неудачники: «Аякс»

Похоже, что «Наполи» и «Ливерпуль» будут двумя командами, которые выйдут из группы А? Фактически, «Наполи» уже вышел в плей-офф.

Лидеры Серии А, возможно, сейчас являются самой захватывающей командой в Европе, продемонстрировав свое мастерство победой над «Аяксом» со счетом 4:2 в раннем матче.

Команда Эредивизи знает, что им нужно обыграть «Ливерпуль» в Амстердаме в конце этого месяца, чтобы сохранить свои надежды.

Команда Клоппа знает, что ничья позволит им благополучно выйти в плей-офф, и что даже поражение будет нормальным, если они добьются результата против «Наполи» в последнем туре.

Группа, которая с самого начала выглядела напряженной, вполне может быть полностью разрешиться за тур до финала.