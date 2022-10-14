«Витебск» сыграет на своем поле с «Шахтером» Солигорск в рамках 25-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 14 октября, начало — в 17:00 мск. «Витебск» — «Шахтер» Солигорск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витебск»

Витебляне активно сражаются за выживание. За 6 туров до конца чемпионата команда пребывает на стыковом 14 месте.

Причем отставание от спасительной 13 позиции составляет всего два пункта. Вот только с атакой у команды имеются проблемы (22 гола).

Минувший тур чемпионата команда может записать себе в актив. «Витебск» не дал себя обыграть лидеру минскому «Динамо» (0:0).

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С «горняками» команда играет традиционно неудачно. Четыре последних очных поединка были проиграны.

«Шахтер» Солигорск

Действующий чемпион Белоруссии пока находится на 2 месте. Причем отставание от лидера минимальное.

При этом «Шахтер» Солигорск прекрасно атакует. В 23 матчах «горняки» настреляли уже 38 мячей.

Минувший тур для команды сложился позитивно. Дома «горняки» сумели переиграть ершистый «Минск» (2:1).

Правда, до того солигорцы обиднейшим образом уступили минскому «Динамо» (1:0). Так что нужно самим не плошать, и ждать осечки динамовцев.

Прогноз и ставка

На победу «Шахтера» Солигорск в этом матче можно поставить за 1.55, ничью букмекеры предлагают взять за 4.04, а победу «Витебска» — за 5.10.

«Витебск» способен дать бой любому сопернику. «Шахтер» Солигорск пытается догнать минское «Динамо» .

Солигорцы участвуют в золотой гонке, и наверняка начнут встречу активно. Наши прогноз и ставка — Победа «Шахтера» Солигорск в 1 тайме с коэффициентом 2.12.