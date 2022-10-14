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    «Витебск» начнет матч неудачно

    «Витебск» — «Шахтер» Солигорск. Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, чемпионат Белоруссии, 14 октября 2022 года

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    «Витебск»
    «Витебск» сыграет на своем поле с «Шахтером» Солигорск в рамках 25-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 14 октября, начало — в 17:00 мск. «Витебск» — «Шахтер» Солигорск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 14 Октября 2022 года
    Витебск
  • Витебск
    •  Витебск 17:00 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск
  • Шахтер Солигорск
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    «Витебск»

    Витебляне активно сражаются за выживание. За 6 туров до конца чемпионата команда пребывает на стыковом 14 месте.

    Причем отставание от спасительной 13 позиции составляет всего два пункта. Вот только с атакой у команды имеются проблемы (22 гола).

    Минувший тур чемпионата команда может записать себе в актив. «Витебск» не дал себя обыграть лидеру минскому «Динамо» (0:0).

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    С «горняками» команда играет традиционно неудачно. Четыре последних очных поединка были проиграны.

    «Шахтер» Солигорск

    Действующий чемпион Белоруссии пока находится на 2 месте. Причем отставание от лидера минимальное.

    При этом «Шахтер» Солигорск прекрасно атакует. В 23 матчах «горняки» настреляли уже 38 мячей.

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    • Минувший тур для команды сложился позитивно. Дома «горняки» сумели переиграть ершистый «Минск» (2:1).

    Правда, до того солигорцы обиднейшим образом уступили минскому «Динамо» (1:0). Так что нужно самим не плошать, и ждать осечки динамовцев.

    Прогноз и ставка

    На победу «Шахтера» Солигорск в этом матче можно поставить за 1.55, ничью букмекеры предлагают взять за 4.04, а победу «Витебска» — за 5.10.

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    «Витебск» способен дать бой любому сопернику. «Шахтер» Солигорск пытается догнать минское «Динамо».

    Солигорцы участвуют в золотой гонке, и наверняка начнут встречу активно. Наши прогноз и ставка — Победа «Шахтера» Солигорск в 1 тайме с коэффициентом 2.12.

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    «Витебск» — «Шахтер» Солигорск: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 14.10.2022. Прогнозы на футбол. «Витебск» начнет матч неудачно
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