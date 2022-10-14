В рамках 13-го тура РПЛ «Ростов» на своем поле сыграет против «Урала» из Екатеринбурга. Встреча состоится 14 октября на «Ростов Арене», начало — в 19:30 по мск. «Ростов» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ростов»

«Ростов» является главным открытием этого розыгрыша РПЛ. Карпин смог создать боеспособный коллектив, который после 12 туров идет вторым, отставая только от «Зенита».

«Комбайнеры» за всю турнирную дистанцию смогли разжиться семью победными результатами, еще четыре встречи они завершили мировыми исходами и уступили только раз.

Коэффициенты матча Ростов — Урал 1X2Новым игрокам 1.803.654.50Фрибет$40

Причем поражение была от питерской команды в гостях со счетом 1:3 в позапрошлом туре. После этого «Ростов» исправился и на своей территории в южном дерби смог перестрелять «Краснодар» — 3:2.

Календарь и таблица РПЛ

В целом же на своем поле ростовчане в этом чемпионате играю хорошо и еще не терпели фиаско. Команда смогла выиграть пять игр и дважды сыграла вничью.

«Урал»

С 10 зачетными пунктами «Урал» на текущий момент разместился на 12-й безопасной строке, но 13-ю позицию команда опережает только по дополнительным показателям, а прямой вылет обходит на два пункта.

«Шмели» за 12 проведенных встреч первенства смогли добыть всего лишь три виктории, еще один поединок они свели вничью и аж восемь раз уходили с поля поверженными.

Стоит отметить, что клуб из Екатеринбурга превосходно провел два своих последних матча в чемпионате, оба их выиграв. Сперва в этот период он в Москве хлопнул «Локомотив» 4:2, после чего дома одолел 2:1 «Химки».

Вне родных стен в данном первенстве «Урал» уступил в трех поединках из пяти проведенных, а также по разу играл вничью и побеждал.

В шести последних очных встречах этих команд трижды победитель не был определен, дважды сильнее оказался «Урал» и только раз верх брал «Ростов».

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ростова» — 1.84, победа «Урала» — 4.62, ничья — 3.88.

Ростовчане хороши в родных стенах и способны при своих зрителях решать самые высокие задачи с любыми соперниками. И хотя «Урал» выиграл два последних матчах, но в этом поединке у него шансов на благоприятный успех мало.