«Милан» сыграет на своем поле с «Челси» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 11 октября, начало — в 22:00 мск. «Милан» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

Миланцы пока не столь выгодно смотрятся в Лиге чемпионов. Разумеется, шансы исправить ситуацию есть, причем неплохие.

Вот только проигрывать с таким треском «Челси» (3:0) чемпиону Италии явно не по статусу. Так что нужен срочный реванш.

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В своем предыдущем поединке команда выглядела монолитно. «Милан» в рамках Серии А уверенно переиграл «Ювентус» (2:0).

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«Милан» традиционно неудачно играет с «аристократами». Из пяти последних очных свиданий добыта лишь одна победа при четырех поражениях.

«Челси»

Лондонцы под руководством Грэма Поттера прибавляют. Здесь и тренерский фактор, и психологический подъем, да и состав у команды приличный.

В минувшем туре своего чемпионата «Челси» снова победил. Дома команда буквально раздавала оборону «Вулверхэмптона» (3:0).

Причем действующая победная серия «аристократов» составляет уже три матча. Более того, два последних завершились крупными победами.

В этом поединке «Челси» постарается сыграть в привычном стиле. В строю почти все сильнейшие, и лишь защитник Уэсли Фофана угодит в клубный лазарет.

Ставка

На победу «Челси» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Милана» — за 2.90.

«Милан» постарается сыграть с максимальной эффективностью в атаке .

«Челси», вероятно, будет действовать вторым номером.

Миланцы полны решимости отомстить сопернику за болезненное поражение в Лондоне. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Милана» -1.5, поставить на это можно с коэффициентом 6.25.

Для остальных — более умеренный прогноз.