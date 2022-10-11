«Милан»
Миланцы пока не столь выгодно смотрятся в Лиге чемпионов. Разумеется, шансы исправить ситуацию есть, причем неплохие.
Вот только проигрывать с таким треском «Челси» (3:0) чемпиону Италии явно не по статусу. Так что нужен срочный реванш.
Коэффициенты матча Милан — Челси
В своем предыдущем поединке команда выглядела монолитно. «Милан» в рамках Серии А уверенно переиграл «Ювентус» (2:0).
Все прогнозы на Лигу чемпионов
«Милан» традиционно неудачно играет с «аристократами». Из пяти последних очных свиданий добыта лишь одна победа при четырех поражениях.
«Челси»
Лондонцы под руководством Грэма Поттера прибавляют. Здесь и тренерский фактор, и психологический подъем, да и состав у команды приличный.
В минувшем туре своего чемпионата «Челси» снова победил. Дома команда буквально раздавала оборону «Вулверхэмптона» (3:0).
Причем действующая победная серия «аристократов» составляет уже три матча. Более того, два последних завершились крупными победами.
В этом поединке «Челси» постарается сыграть в привычном стиле. В строю почти все сильнейшие, и лишь защитник Уэсли Фофана угодит в клубный лазарет.
Ставка
На победу «Челси» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Милана» — за 2.90.
«Милан» постарается
«Челси», вероятно, будет действовать вторым номером.
Миланцы полны решимости отомстить сопернику за болезненное поражение в Лондоне. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Милана» -1.5, поставить на это можно с коэффициентом 6.25.
Для остальных — более умеренный прогноз.