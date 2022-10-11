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    Сумеет ли «Милан» отомстить «аристократам»?

    «Милан» — «Челси». Дерзкая ставка за 6.25 на матч Лиги чемпионов 11 октября 2022 года

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    Фикайо Томори
    «Милан» сыграет на своем поле с «Челси» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 11 октября, начало — в 22:00 мск. «Милан» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 11 Октября 2022 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 22:00 Челси Челси
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    «Милан»

    Миланцы пока не столь выгодно смотрятся в Лиге чемпионов. Разумеется, шансы исправить ситуацию есть, причем неплохие.

    Вот только проигрывать с таким треском «Челси» (3:0) чемпиону Италии явно не по статусу. Так что нужен срочный реванш.

    Коэффициенты матча Милан — Челси

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    В своем предыдущем поединке команда выглядела монолитно. «Милан» в рамках Серии А уверенно переиграл «Ювентус» (2:0).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Милан» традиционно неудачно играет с «аристократами». Из пяти последних очных свиданий добыта лишь одна победа при четырех поражениях.

    «Челси»

    Лондонцы под руководством Грэма Поттера прибавляют. Здесь и тренерский фактор, и психологический подъем, да и состав у команды приличный.

    В минувшем туре своего чемпионата «Челси» снова победил. Дома команда буквально раздавала оборону «Вулверхэмптона» (3:0).

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    • Причем действующая победная серия «аристократов» составляет уже три матча. Более того, два последних завершились крупными победами.

    В этом поединке «Челси» постарается сыграть в привычном стиле. В строю почти все сильнейшие, и лишь защитник Уэсли Фофана угодит в клубный лазарет.

    Ставка

    На победу «Челси» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Милана» — за 2.90.

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    «Милан» постарается сыграть с максимальной эффективностью в атаке.

    «Челси», вероятно, будет действовать вторым номером.

    Миланцы полны решимости отомстить сопернику за болезненное поражение в Лондоне. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Милана» -1.5, поставить на это можно с коэффициентом 6.25.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Милан» — «Челси»: прогноз, ставка (6.25), статистика, коэффициенты матча 11.10.2022. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Милан» отомстить «аристократам»?
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