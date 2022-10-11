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    Возьмет ли «Милан» реванш у «Челси»?

    «Милан» — «Челси». Ставка (к. 3.20) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 11 октября 2022 года

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    «Челси» — «Милан»
    11 октября на «Сан-Сиро» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Милан» сыграет против лондонского «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по мск. «Милан» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 11 Октября 2022 года
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    «Милан»

    «Милан» после долгого перерыва в прошлом сезоне стал чемпионом Италии и получил прямой билет в групповую стадию Лиги чемпионов, где после первого круга имеет четыре очка и идет третьим.

    Стартовали «россонери» в данном турнире с выездной мировой против австрийского «РБ Зальцбург» 1:1, затем обыграли на своем поле загребское «Динамо», после чего проиграли на выезде предстоящему противнику со счетом 0:3.

    Коэффициенты матча Милан — Челси

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    Причем «Милан» по все статьям уступил «аристократам». За весь матч англичане нанесли по воротам миланцев десять ударов, а гости смогли ответить всего одним.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    После того поединка «Милан» немного смог реабилитироваться перед своими болельщиками, обыграв дома 2:0 «Ювентус» в рамках Серии А, где он после девяти туров идет третьим.

    «Челси»

    «Челси» в прошлом чемпионате Англии стал лишь третьим, но также получил прямой билет в группу Лиги чемпионов, где имеет на счету те же четыре очка, но идет на строку выше, чем итальянцы.

    Начали данную компанию самого главного еврокубка «аристократы» с сенсационного поражения в Загребе от «Динамо» 0:1, потом на своем поле поделили очки с «РБ Зальцбург»1:1 и разгромили предстоящего противник 3:0.

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  • 06/10/2022

    • На выходных «Челси» разгромил в родных стенах «Вулверхэмптон» со счетом 3:0 в рамках чемпионата страны, где они идут на четвертой позиции, отставая от лидера на семь очков при игре в запасе.

    Соперники провели между собой десять матчей, в пяти из которых выиграл «Челси», два раза сильнее был «Милан» и трижды соперники расходились миром.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Челси» предлагают — 2.35.

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    На викторию «Милана» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.60.

    Вполне возможно, что на своем поле «Милан» сможет взять реванш у «Челси».

    Лондонцы совсем не отличаются стабильностью, да и на выезде им в этом сезоне туго даются игры. Плюс — дерзкая ставка на матч за 6.25.

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    «Милан» — «Челси»: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 11.10.2022. Прогнозы на футбол. Возьмет ли «Милан» реванш у «Челси»?
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