11 октября на «Сан-Сиро» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Милан» сыграет против лондонского «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по мск. «Милан» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

«Милан» после долгого перерыва в прошлом сезоне стал чемпионом Италии и получил прямой билет в групповую стадию Лиги чемпионов, где после первого круга имеет четыре очка и идет третьим.

Стартовали «россонери» в данном турнире с выездной мировой против австрийского «РБ Зальцбург» 1:1, затем обыграли на своем поле загребское «Динамо», после чего проиграли на выезде предстоящему противнику со счетом 0:3.

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Причем «Милан» по все статьям уступил «аристократам». За весь матч англичане нанесли по воротам миланцев десять ударов, а гости смогли ответить всего одним.

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После того поединка «Милан» немного смог реабилитироваться перед своими болельщиками, обыграв дома 2:0 «Ювентус» в рамках Серии А, где он после девяти туров идет третьим.

«Челси»

«Челси» в прошлом чемпионате Англии стал лишь третьим, но также получил прямой билет в группу Лиги чемпионов, где имеет на счету те же четыре очка, но идет на строку выше, чем итальянцы.

Начали данную компанию самого главного еврокубка «аристократы» с сенсационного поражения в Загребе от «Динамо» 0:1, потом на своем поле поделили очки с «РБ Зальцбург»1:1 и разгромили предстоящего противник 3:0.

На выходных «Челси» разгромил в родных стенах «Вулверхэмптон» со счетом 3:0 в рамках чемпионата страны, где они идут на четвертой позиции, отставая от лидера на семь очков при игре в запасе.

Соперники провели между собой десять матчей, в пяти из которых выиграл «Челси», два раза сильнее был «Милан» и трижды соперники расходились миром.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Челси» предлагают — 2.35.

На викторию «Милана» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.60.

Вполне возможно, что на своем поле «Милан» сможет взять реванш у «Челси».

Лондонцы совсем не отличаются стабильностью, да и на выезде им в этом сезоне туго даются игры. Плюс — дерзкая ставка на матч за 6.25.