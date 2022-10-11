«Милан»
«Милан» после долгого перерыва в прошлом сезоне стал чемпионом Италии и получил прямой билет в групповую стадию Лиги чемпионов, где после первого круга имеет четыре очка и идет третьим.
Стартовали «россонери» в данном турнире с выездной мировой против австрийского «РБ Зальцбург» 1:1, затем обыграли на своем поле загребское «Динамо», после чего проиграли на выезде предстоящему противнику со счетом 0:3.
Коэффициенты матча Милан — Челси
Причем «Милан» по все статьям уступил «аристократам». За весь матч англичане нанесли по воротам миланцев десять ударов, а гости смогли ответить всего одним.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
После того поединка «Милан» немного смог реабилитироваться перед своими болельщиками, обыграв дома 2:0 «Ювентус» в рамках Серии А, где он после девяти туров идет третьим.
«Челси»
«Челси» в прошлом чемпионате Англии стал лишь третьим, но также получил прямой билет в группу Лиги чемпионов, где имеет на счету те же четыре очка, но идет на строку выше, чем итальянцы.
Начали данную компанию самого главного еврокубка «аристократы» с сенсационного поражения в Загребе от «Динамо» 0:1, потом на своем поле поделили очки с «РБ Зальцбург»1:1 и разгромили предстоящего противник 3:0.
На выходных «Челси» разгромил в родных стенах «Вулверхэмптон» со счетом 3:0 в рамках чемпионата страны, где они идут на четвертой позиции, отставая от лидера на семь очков при игре в запасе.
Соперники провели между собой десять матчей, в пяти из которых выиграл «Челси», два раза сильнее был «Милан» и трижды соперники расходились миром.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Челси» предлагают — 2.35.
На викторию «Милана» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.60.
Вполне возможно, что на своем поле «Милан» сможет взять реванш у «Челси».
Лондонцы совсем не отличаются стабильностью, да и на выезде им в этом сезоне туго даются игры. Плюс — дерзкая ставка на матч за 6.25.