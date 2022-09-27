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    Украина и Шотландия много не забьют?

    Украина — Шотландия. Ставка (к. 1.71) и прогноз на футбол, Лига наций, 27 сентября 2022 года

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    Шотландия — Украина
    Группа 1 Лиги наций В — сборная Украины сыграет против команды Шотландии. Поединок 6-го тура назначен на 27 сентября 21:45 мск. Он состоится на нейтральном поле в Кракове (Польша). Украина — Шотландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B1 27 Сентября 2022 года
    Украина
  • Киев
    •  Украина 21:45 Шотландия Шотландия
  • Лига наций УЕФА. B1
    •

    Украина

    Украинская команда смогла набрать только 3 очка в двух матчах. Сентябрьскую кампанию она начала с крупного поражения от шотландцев. Матч завершился всухую 0:3.

    Через несколько дней украинцы поехали в гости в Армении и там добыли крупную победу, забив хозяевам 5 безответных мячей. Самым результативным оказался нападающий Артем Довбик.

    Коэффициенты матча Украина — Шотландия

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    За прошедшие 5 туров у Украины было уже 4 поединка, в котором одна из команд не забивала. Только в ответном поединке с ирландцами обе стороны отметились голом (1:1).

    Все прогнозы на Лигу наций

    В таблице Украина идет на втором месте с 10 очками на счету. Ее устроит только победа.

    Шотландия

    Шотландцы набрали 12 баллов за 5 туров и лидируют на 2 очка впереди Украины. Сейчас у команды серия из трех побед, но теперь ее устроит и ничья.

    Последние успехи гостей напрямую связаны с их удачной игрой в атаке. В трех поединках подряд они забивают больше гола за игру. В двух из трех случаев Шотландия оформила 3 и больше голов.

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    • При этом разница голов у «Тартановой армии» такая же, как и у соперника +6. У нее 11 забитых и 5 пропущенных голов за прошедший отрезок.

    Также отметим, что как и у Украины, у Шотландии нет ни одной ничьи в этом розыгрыше.

    Прогноз и ставка

    Котировки почти не различаются оп величине. На Украину букмекеры дают 2.45,а на Шотландию — 2.95.

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    Команды провели результативный прошлый матч. У шотландцев в принципе матчи в Лиге наций чаще всего результативные. Украинцы видимо тоже заряжены, раз разбили Армению.

    При этом букмекеры считают, что много голов от встречи ждать не стоит. Вполне вероятно, учитывая, что теперь дело может решить даже ничья. Скорее всего, борьбы будет больше. Ставка — тотал меньше 2.5 за 1.71.

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    Украина — Шотландия: прогноз, ставка (1.71), статистика, коэффициенты матча 27.09.2022. Прогнозы на футбол. Украина и Шотландия много не забьют?
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