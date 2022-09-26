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    Команды обменяются голами в матче

    «Сан-Паулу» — «Аваи». Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, чемпионат Бразилии, 26 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Сан-Паулу» — «Аваи»
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    «Сан-Паулу» на своем поле сыграет против «Аваи» в рамках 28-го тура чемпионата Бразилии. Матч состоится 26 сентября, начало — 02:00 (мск). «Сан-Паулу» — «Аваи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сан-Паулу»

    «Красно-черные» после 27-ми сыгранных матчей занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии набрав 34 очка. Команда забила соперникам 35 голов, а в свои ворота пропустила — 31.

    В трех последних турах внутреннего чемпионата «Сан-Паулу» не знает горького вкуса поражений. В последнем туре «красно-черные» в выездном матче смогли одержать уверенную победу над «Сеарой» со счетом 0:2, но стоит заметить, что их соперник играл с двумя красными.

    А до этого два тура подряд «Сан-Паулу» не могла определить сильнейшего с такими коллективами как «Коринтианс» и «Куяба», обменявшись голами в обеих поединках соперники разошлись ничьей — 1:1.

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    А в 1/2 Кубка Бразилии «красно-черные» смогли дойти до стадии 1/2, но там потерпели поражение от «Фламенго» по сумме двух матчей со счетом 4:1 и завершили борьбу за трофей.

    «Аваи»

    «Бело-голубые» не далеко ушли от своего соперника и в данный момент занимают 17-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии набрав 28 очков. Этот коллектив забивал 26 раз, а пропускал — 39.

    В последнем туре чемпионата Бразилии «Аваи» прервал свою серию без побед, которая длилась 9 матчей подряд. Произошло это на домашней арене, где «бело-голубые» смогли обыграть «Атлетико Минейро» с минимальным счетом 1:0.

    А до этого на счету команды в последних турах числится 4 ничьи, в которых они каждый раз обменивались голами с соперниками и 5 поражении от более сильных оппонентов.

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    • В пяти последних очных встречах между нынешними соперниками «Аваи» не разу не одержал победу. Дважды «Сан-Паулу» оказывался сильнее и трижды команды расходились ничьей.

    Прогноз и ставка

    На победу «Сан-Паулу» в этом матче можно поставить за 1.44, ничью букмекеры предлагают взять за 4.40, а победу «Аваи» — за 7.40.

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    Прогноз - Обе команды в последних турах смогли немного реабилитироваться и не терпели поражений от своих соперников, но все равно сложно предугадать кто выйдет победителем этого матча. Оба коллектива объединяет хорошая атакующая линия и проблемы в обороне, поэтому обмен голами неизбежен.

    Ставка - Обе команды забьют за 2.12.

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    «Сан-Паулу» — «Аваи»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 26.09.2022. Прогнозы на футбол. Команды обменяются голами в матче
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