21 апреля в 4-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Аркадаг» и «Шагадам». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Аркадаг — Шагадам с коэффициентом для ставки за 2.75.

«Аркадаг»

Турнирное положение: «Аркадаг» стартовал весьма продуктивно.  Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Аркадаг» набрал 9 очков в трех турах.  А вот забивает команда в среднем 3 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Аркадаг» переиграл «Алтын Асыр» (1:0).

До того команда сумела одолеть «Ахал» (1:0).  А вот поединок с «Мервом» завершился яркой викторией (7:1).

В пяти своих последних матчах «Аркадаг» победил 3 раза.  В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Состояние команды: «Аркадаг» нынче находится на некотором подъеме.  Команда победила в 3 последних матчах.

Причем «Аркадаг» традиционно успешно противостоит «Шагадаму».  В пяти последних очных поединках команда победила 5 раз.

«Шагадам»

Турнирное положение: «Шагадам» выдал продуктивный старт чемпионата.  Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Шагадам» набрал максимум очков.  При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Шагадам» переиграл «Копетдаг» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Ашхабаду» (3:1).  А вот чуть ранее она минимально переиграла «Небитчи».

При этом «Шагадам» в 5 своих последних поединках одержал 4 победы.  Команда отличилась 11 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Шагадам» вполне преуспевает в плане результатов.  Команда победила 4 раза кряду.

При этом «Шагадам» имеет весьма надежные тылы.  Пропускает команда в среднем реже одного мяча за матч.

Команда еще ни разу в истории не отбирала очки у «Аркадага».  Вот и в этой встрече она явно будет действовать с оглядкой на тылы.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Аркадаг» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22.  Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 13.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

Прогноз: «Аркадаг» нынче пребывает в шикарных кондициях, к тому же привычно сражается за чемпионство.

Ставка: Фора «Аркадага» -2.5 за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники распишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.88

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Аркадаг» еще ни разу не терял очки в матче с «Шагадамом»
  • Обе команды стартовали с трех побед
  • И те, и другие пропустили по одному мячу в трех стартовых турах
  • «Аркадаг» в среднем забивает 3 мяча за матч
  • «Аркадаг» не пропускал в 2 своих последних матчах