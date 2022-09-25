Словакия
В группе уже решен вопрос о выходе. Казахстан проходит дальше, а для словаков мотивацией служит вторая строчку, которую пока занимает Азербайджан.
Также Словакия проиграла 2 последних матча в турнире и победа позволит прервать негативную серию. С одинаковым счетом 1:2 команда проиграла Азербайджану и Казахстану.
Коэффициенты матча Словакия — Белоруссия
Последнюю победу хозяева одержали в Баку над сборной Азербайджана, выиграв 1:0. Дома у команды два поражения подряд.
Домашняя статистика пока не радует. У словаков одна победа в пяти последних выступлениях.
Белоруссия
Белорусы продолжают пасти задних. В случае победы, что маловероятно, они не смогут подняться на 3-ю строчку. Пока что команда имеет только 2 набранных балла.
У Белоруссии 3 поражения и две ничьи. В последних двух турах она проиграла, уступив всухую Азербайджану (0:2) и потерпев неудачу в поединке с Казахстаном (1:2).
Гостевая статистика крайне неприятная — один забитый и 4 пропущенных гола при двух поражениях.
Последний раз Белоруссия выигрывала в официальном выездном поединке 7 сентября 2020 года, а сейчас она идет на серии из семи фиаско.
Прогноз и ставка
Котировки составляют 1.51 на Словакию и 6.80 на Белоруссию. Ничья оценивается букмекерами с коэффициентом 3.95.
В прошлый раз Словакия выиграла со счетом 1:0 на выезде. У обеих команд прямо результативных матчей в этом розыгрыше не было.
Рекомендуется поставить на победу Словакии и тотал меньше 2.5. Двойной исход оценен коэффициентом 2.80.