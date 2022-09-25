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    Словакия снова победит?

    Словакия — Белоруссия. Ставка (к. 2.80) и прогноз на футбол, Лига наций, 25 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Словакия — Белоруссия
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    Станислав Лоботка
    25 сентября в Бачка-Топола Словакия сыграет с Белоруссией в рамках матча 6-го тура Лиги наций С группы 3. Начало в 19:00 мск. Словакия — Белоруссия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C3 25 Сентября 2022 года
    Словакия
  • Братислава
    •  Словакия 19:00 Белоруссия Белоруссия
  • Минск
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    Словакия

    В группе уже решен вопрос о выходе. Казахстан проходит дальше, а для словаков мотивацией служит вторая строчку, которую пока занимает Азербайджан.

    Также Словакия проиграла 2 последних матча в турнире и победа позволит прервать негативную серию. С одинаковым счетом 1:2 команда проиграла Азербайджану и Казахстану.

    Коэффициенты матча Словакия — Белоруссия

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    Последнюю победу хозяева одержали в Баку над сборной Азербайджана, выиграв 1:0. Дома у команды два поражения подряд.

    Все прогнозы на Лигу наций

    Домашняя статистика пока не радует. У словаков одна победа в пяти последних выступлениях.

    Белоруссия

    Белорусы продолжают пасти задних. В случае победы, что маловероятно, они не смогут подняться на 3-ю строчку. Пока что команда имеет только 2 набранных балла.

    У Белоруссии 3 поражения и две ничьи. В последних двух турах она проиграла, уступив всухую Азербайджану (0:2) и потерпев неудачу в поединке с Казахстаном (1:2).

    Гостевая статистика крайне неприятная — один забитый и 4 пропущенных гола при двух поражениях.

    Последний раз Белоруссия выигрывала в официальном выездном поединке 7 сентября 2020 года, а сейчас она идет на серии из семи фиаско.

    Прогноз и ставка

    Котировки составляют 1.51 на Словакию и 6.80 на Белоруссию. Ничья оценивается букмекерами с коэффициентом 3.95.

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    В прошлый раз Словакия выиграла со счетом 1:0 на выезде. У обеих команд прямо результативных матчей в этом розыгрыше не было.

    Рекомендуется поставить на победу Словакии и тотал меньше 2.5. Двойной исход оценен коэффициентом 2.80.

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    Словакия — Белоруссия: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 25.09.2022. Прогнозы на футбол. Словакия снова победит?
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