25 сентября в Бачка-Топола Словакия сыграет с Белоруссией в рамках матча 6-го тура Лиги наций С группы 3. Начало в 19:00 мск. Словакия — Белоруссия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Словакия

В группе уже решен вопрос о выходе. Казахстан проходит дальше, а для словаков мотивацией служит вторая строчку, которую пока занимает Азербайджан.

Также Словакия проиграла 2 последних матча в турнире и победа позволит прервать негативную серию. С одинаковым счетом 1:2 команда проиграла Азербайджану и Казахстану.

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Последнюю победу хозяева одержали в Баку над сборной Азербайджана, выиграв 1:0. Дома у команды два поражения подряд.

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Домашняя статистика пока не радует. У словаков одна победа в пяти последних выступлениях.

Белоруссия

Белорусы продолжают пасти задних. В случае победы, что маловероятно, они не смогут подняться на 3-ю строчку. Пока что команда имеет только 2 набранных балла.

У Белоруссии 3 поражения и две ничьи. В последних двух турах она проиграла, уступив всухую Азербайджану (0:2) и потерпев неудачу в поединке с Казахстаном (1:2).

Гостевая статистика крайне неприятная — один забитый и 4 пропущенных гола при двух поражениях.

Последний раз Белоруссия выигрывала в официальном выездном поединке 7 сентября 2020 года, а сейчас она идет на серии из семи фиаско.

Прогноз и ставка

Котировки составляют 1.51 на Словакию и 6.80 на Белоруссию. Ничья оценивается букмекерами с коэффициентом 3.95.

В прошлый раз Словакия выиграла со счетом 1:0 на выезде. У обеих команд прямо результативных матчей в этом розыгрыше не было.

Рекомендуется поставить на победу Словакии и тотал меньше 2.5. Двойной исход оценен коэффициентом 2.80.