«Серезо Осака»
«Серезо Осака» в чемпионате выглядит не столь уверенно. Всего лишь 4 место — явно не лучшая диспозиция.
В минувшем туре команда добыла один балл. На выезде была добыта ничья в поединке с «Иватой» (2:2).
А вот в предыдущем раунде Кубка «Серезо Осака» прошла «Кавасаки». Причем случилось это за счет правила выездного гола (1:1, 2:2).
«Серезо Осака» наверняка постарается воспользоваться фактором своего поля. Да и серия из трех матчей без поражений прибавляет мотивации.
«Урава Редс»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает не столь ярко. В чемпионате Японии команда занимает лишь 8 место.
«Урава Редс» довольно успешно обороняется. В 29 матчах пропущено 28 мячей.
А вот в предыдущем туре «Урава Редс» разочаровала результатом. На выезде была добыта лишь ничья в матче с «Сенаном» (0:0).
В предыдущем раунде турнира «Урава Редс» сумела пройти непростой барьер в виде «Нагои» (1:1, 0:3).
Прогноз и ставка
На победу «Серезо Осака» в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу «Урава Редс» — за 2.80.
Хозяева имеют не столь надежные тылы.
«Урава Редс»
Фактор своего поля и успешная статистика последних лет станут союзниками «Серезо Осака». Наши прогноз и ставка — Победа «Серезо Осака» с коэффициентом 2.50.