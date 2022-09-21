«Серезо Осака» сыграет на своем поле с «Урава Редс» в рамках ½ финала Кубка Японии. Матч пройдет 21 сентября, начало — в 13:00 мск. «Серезо Осака» — «Урава Редс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Серезо Осака»

«Серезо Осака» в чемпионате выглядит не столь уверенно. Всего лишь 4 место — явно не лучшая диспозиция.

В минувшем туре команда добыла один балл. На выезде была добыта ничья в поединке с «Иватой» (2:2).

А вот в предыдущем раунде Кубка «Серезо Осака» прошла «Кавасаки». Причем случилось это за счет правила выездного гола (1:1, 2:2).

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«Серезо Осака» наверняка постарается воспользоваться фактором своего поля. Да и серия из трех матчей без поражений прибавляет мотивации.

«Урава Редс»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает не столь ярко. В чемпионате Японии команда занимает лишь 8 место.

«Урава Редс» довольно успешно обороняется. В 29 матчах пропущено 28 мячей.

А вот в предыдущем туре «Урава Редс» разочаровала результатом. На выезде была добыта лишь ничья в матче с «Сенаном» (0:0).

В предыдущем раунде турнира «Урава Редс» сумела пройти непростой барьер в виде «Нагои» (1:1, 0:3).

Прогноз и ставка

На победу «Серезо Осака» в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу «Урава Редс» — за 2.80.

Хозяева имеют не столь надежные тылы.

«Урава Редс» проиграла два последних матча «Серезо Осака» .

Фактор своего поля и успешная статистика последних лет станут союзниками «Серезо Осака». Наши прогноз и ставка — Победа «Серезо Осака» с коэффициентом 2.50.