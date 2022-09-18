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    Обыграет ли «Вильярреал» «Севилью»?

    «Вильярреал» — «Севилья». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 18 сентября 2022 года

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    «Вильярреал» занимает 5 место
    18 сентября на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в 6-м туре испанской Примеры «Вильярреал» сыграет против «Севильи». Начало поединка запланировано на 17:15 по мск. «Вильярреал» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 18 Сентября 2022 года
    Вильярреал
  • Вильярреал
    •  Вильярреал 17:15 Севилья Севилья
  • Севилья
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    «Вильярреал»

    В чемпионате Испании «Вильярреал» потерпел ненужное поражение от «Бетиса» (0:1) в прошлом туре.

    Таким образом команда потеряла две позиции и теперь занимает в Ла Лиге 5 место.

    Коэффициенты матча Вильярреал — Севилья

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  • 1.673.905.10Фрибет$40
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    В этом сезоне Примеры «Желтая Субмарина» провела 5 матчей. Одержал 3 победы, 1 матч завершил вничью и в 1 случае проиграл.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    На этой неделе левантийцы переиграли «Хапоэль» из Беер-Шевы (2:1) на выезде во 2-м туре группового раунда Лиги конференций.

    «Севилья»

    До прошлого матча Ла Лиги коллектив Лопетеги знал побед в пяти поединках при четырех поражениях и одной ничьей.

    В нем андалузцы вернулись на победный путь, обыграв «Эспаньол» (3:2) на выезде и теперь занимают 16 место.

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    • На этой неделе клуб сыграл вничью со счетом 0:0 на выезде с «Копенгагеном» в групповом раунде Лиги чемпионов.

    В стартовом туре группового раунда Лиги чемпионов «Севилья» также была разгромлена — дома «Манчестер Сити» (0:4).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,70.

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    Успех гостей оценивается в 4,80 тогда как ничья — в 3,80.

    Наш прогноз и ставка — «Вильярреал» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05.

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    «Вильярреал» — «Севилья»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 18.09.2022. Прогнозы на футбол. Обыграет ли «Вильярреал» «Севилью»?
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