18 сентября на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в 6-м туре испанской Примеры «Вильярреал» сыграет против «Севильи». Начало поединка запланировано на 17:15 по мск. «Вильярреал» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вильярреал»

В чемпионате Испании «Вильярреал» потерпел ненужное поражение от «Бетиса» (0:1) в прошлом туре.

Таким образом команда потеряла две позиции и теперь занимает в Ла Лиге 5 место.

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В этом сезоне Примеры «Желтая Субмарина» провела 5 матчей. Одержал 3 победы, 1 матч завершил вничью и в 1 случае проиграл.

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На этой неделе левантийцы переиграли «Хапоэль» из Беер-Шевы (2:1) на выезде во 2-м туре группового раунда Лиги конференций.

«Севилья»

До прошлого матча Ла Лиги коллектив Лопетеги знал побед в пяти поединках при четырех поражениях и одной ничьей.

В нем андалузцы вернулись на победный путь, обыграв «Эспаньол» (3:2) на выезде и теперь занимают 16 место.

На этой неделе клуб сыграл вничью со счетом 0:0 на выезде с «Копенгагеном» в групповом раунде Лиги чемпионов.

В стартовом туре группового раунда Лиги чемпионов «Севилья» также была разгромлена — дома «Манчестер Сити» (0:4).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,70.

Успех гостей оценивается в 4,80 тогда как ничья — в 3,80.

Наш прогноз и ставка — «Вильярреал» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05.