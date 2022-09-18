«Вильярреал»
В чемпионате Испании «Вильярреал» потерпел ненужное поражение от «Бетиса» (0:1) в прошлом туре.
Таким образом команда потеряла две позиции и теперь занимает в Ла Лиге 5 место.
Коэффициенты матча Вильярреал — Севилья
В этом сезоне Примеры «Желтая Субмарина» провела 5 матчей. Одержал 3 победы, 1 матч завершил вничью и в 1 случае проиграл.
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На этой неделе левантийцы переиграли «Хапоэль» из Беер-Шевы (2:1) на выезде во 2-м туре группового раунда Лиги конференций.
«Севилья»
До прошлого матча Ла Лиги коллектив Лопетеги знал побед в пяти поединках при четырех поражениях и одной ничьей.
В нем андалузцы вернулись на победный путь, обыграв «Эспаньол» (3:2) на выезде и теперь занимают 16 место.
На этой неделе клуб сыграл вничью со счетом 0:0 на выезде с «Копенгагеном» в групповом раунде Лиги чемпионов.
В стартовом туре группового раунда Лиги чемпионов «Севилья» также была разгромлена — дома «Манчестер Сити» (0:4).
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,70.
Успех гостей оценивается в 4,80 тогда как ничья — в 3,80.
Наш прогноз и ставка — «Вильярреал» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05.