18 сентября в рамках 8-го тура АПЛ пройдет очередное лондонское дерби, в котором «Брентфорд» на своем стадионе сыграет с «Арсеналом». Матч начнется в 14:00 по мск. «Брентфорд» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брентфорд»

«Брентфорд» только в прошлом сезоне ворвался в элиту английского футбола и смог там удержаться. В этом же сезоне он после шести игр набрал восемь очков и идет на восьмой строке.

«Пчелы» в данном первенстве уступили только раз, проиграв в конце августа в дерби на выезде «Фулхэму» со счетом 2:3. Еще два игры они выиграли и трижды расписывали мировые.

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Сейчас у команды 3-матчевая беспроигрышная серия. Сперва в этот период она дважды подряд делила очки со своими оппонентами, после чего разгромила дома «Лидс» со счетом 5:2.

Календарь и таблица АПЛ

В родных стенах в рамках АПЛ «Брендфорд» еще с учетом прошлого сезоне проиграл только раз, два раза он еще играл вничью и добился пяти победных результатов.

«Арсенал»

«Арсенал» в минувшем розыгрыше английской Премьер-лиге финишировал на пятой строке. От четвертой позиции, дающей билет в Лигу чемпионов, он отстал всего на два очка.

В новом же чемпионате «канониры» пока лидируют, набрав в шести поединках 15 баллов, выиграв пять встреч при одном поражении, которое было в последнем туре на выезде от «МЮ» 1:3.

Пять же других матчей дружина Артеты выиграла с общим счетом 13:4. В своей последней проведенной игре она обыграла в гостях 2:1 швейцарский «Цюрих» в рамках Лиги Европы.

В минувших девяти гостевых поединках Премьер-лиги «Арсенал» добился четырех выигрышей и пять раз уходил с поля поверженным.

В прошлом сезоне данные клубы обменялись домашними викториями — 2:0 и 1:2. Всего же за шесть последних очных встреч пять раз они играли на тотал больше.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Арсенала» предлагают — 1.81.

На викторию «Брентфорда» дают — 4.30, ничья оценена — в 4.00.

В данном противостоянии многое указывает на результативный исход матча: зачастую между собой они играют результативно и в этом первенстве выдали много верховых встреч.