«Мец» сыграет на своем поле с «Генгамом» в рамках 8-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 12 сентября, начало — в 21:45 мск. «Мец» — «Генгам»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мец»

«Мец» твердо намеревается вернуться в Лигу 1. Правда, по итогам стартовых 7 туров команда пребывает на скромном 7 месте в таблице.

Причем атакует команда мощнее всех (наряду с «Гавром» и «Сент-Этьеном») в дивизионе. Забито 13 мячей в 7 матчах.

Минувший тур вновь не принес команде положительных эмоций. Дома «Мец» не сумел одолеть «Анси» (0:0).

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«Мец» традиционно сложно играет с «Генгамом». Из пяти последних очных встреч команда проиграла трижды.

«Генгам»

«Генгам» начал чемпионат на среднем уровне. Команда набрала 10 очков и занимает 9 место в турнирной таблице.

Вот только со стабильностью команда явно не дружит. Может на выезде одолеть «Бордо» (0:1), а может разгромно уступить «Кану» (4:1).

В минувшем туре «Генгам» потерпел поражение. Дома команда уступила «Сошо» со счетом 1:2.

Наверняка в этом поединке гости не будут отсиживаться в тылах. «Генгам» намерен добыть хотя бы балл.

Прогноз и ставка

На победу «Меца» в этом матче можно поставить за 2.10, ничью букмекеры предлагают взять за 3.10, а победу «Генгама» — за 3.40.

«Мец» имеет сильную линию атаки .

«Генгам» крайне нестабилен.

Атака хозяев обеспечит им победу. Наши прогноз и ставка — Победа «Меца» с коэффициентом 2.10.