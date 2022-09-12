«Мец»
«Мец» твердо намеревается вернуться в Лигу 1. Правда, по итогам стартовых 7 туров команда пребывает на скромном 7 месте в таблице.
Причем атакует команда мощнее всех (наряду с «Гавром» и «Сент-Этьеном») в дивизионе. Забито 13 мячей в 7 матчах.
Минувший тур вновь не принес команде положительных эмоций. Дома «Мец» не сумел одолеть «Анси» (0:0).
«Мец» традиционно сложно играет с «Генгамом». Из пяти последних очных встреч команда проиграла трижды.
«Генгам»
«Генгам» начал чемпионат на среднем уровне. Команда набрала 10 очков и занимает 9 место в турнирной таблице.
Вот только со стабильностью команда явно не дружит. Может на выезде одолеть «Бордо» (0:1), а может разгромно уступить «Кану» (4:1).
В минувшем туре «Генгам» потерпел поражение. Дома команда уступила «Сошо» со счетом 1:2.
Наверняка в этом поединке гости не будут отсиживаться в тылах. «Генгам» намерен добыть хотя бы балл.
Прогноз и ставка
На победу «Меца» в этом матче можно поставить за 2.10, ничью букмекеры предлагают взять за 3.10, а победу «Генгама» — за 3.40.
«Мец»
«Генгам» крайне нестабилен.
Атака хозяев обеспечит им победу. Наши прогноз и ставка — Победа «Меца» с коэффициентом 2.10.