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    «Мец» не оставит шансов «Генгаму»

    «Мец» — «Генгам». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Лига 2, 12 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Мец» — «Генгам»
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    «Мец»
    «Мец» сыграет на своем поле с «Генгамом» в рамках 8-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 12 сентября, начало — в 21:45 мск. «Мец» — «Генгам»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 2 12 Сентября 2022 года
    Метц
  • Франция. Лига 2
    •  Метц 21:45 Генгам Генгам
  • Франция. Лига 2
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    «Мец»

    «Мец» твердо намеревается вернуться в Лигу 1. Правда, по итогам стартовых 7 туров команда пребывает на скромном 7 месте в таблице.

    Причем атакует команда мощнее всех (наряду с «Гавром» и «Сент-Этьеном») в дивизионе. Забито 13 мячей в 7 матчах.

    Минувший тур вновь не принес команде положительных эмоций. Дома «Мец» не сумел одолеть «Анси» (0:0).

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    «Мец» традиционно сложно играет с «Генгамом». Из пяти последних очных встреч команда проиграла трижды.

    «Генгам»

    «Генгам» начал чемпионат на среднем уровне. Команда набрала 10 очков и занимает 9 место в турнирной таблице.

    Вот только со стабильностью команда явно не дружит. Может на выезде одолеть «Бордо» (0:1), а может разгромно уступить «Кану» (4:1).

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    • В минувшем туре «Генгам» потерпел поражение. Дома команда уступила «Сошо» со счетом 1:2.

    Наверняка в этом поединке гости не будут отсиживаться в тылах. «Генгам» намерен добыть хотя бы балл.

    Прогноз и ставка

    На победу «Меца» в этом матче можно поставить за 2.10, ничью букмекеры предлагают взять за 3.10, а победу «Генгама» — за 3.40.

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    «Мец» имеет сильную линию атаки.

    «Генгам» крайне нестабилен.

    Атака хозяев обеспечит им победу. Наши прогноз и ставка — Победа «Меца» с коэффициентом 2.10.

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    «Мец» — «Генгам»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 12.09.2022. Прогнозы на футбол. «Мец» не оставит шансов «Генгаму»
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