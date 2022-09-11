Мадридский «Реал» сыграет на своем поле против «Мальорки» в рамках пятого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 15:00 мск. «Реал» Мадрид — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал»

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги после четырех сыгранных матчей, в которых набрал 12 очков.

Интересно, что «Реал» остался единственной командой, которая еще ни разу не теряла очки.

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Ранее «Мадрид» одержал победы над «Альмерией», «Сельтой», «Эспаньолом» и «Бетисом».

Команда Карло Анчелотти пропустила в каждой игре по голу, но забила при этом в общей сложности 11 мячей.

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Среди недели «Реал» уверенно выиграл в гостях у шотландского «Селтика» (0:3) в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Единственным неприятным моментом стала травма Карима Бензема . Французский нападающий пропустит около месяца из-за травмы мышц бедра.

«Мальорка»

«Мальорка» тем временем находится на 11-й строчке, набрав в четырех турах пять очков.

Команда Хавьера Агирре, вопреки ожиданиям, удачно начала новую кампанию, до сих пор потерпев лишь одно поражение.

Во втором туре «Мальорка» уступила на своем поле «Бетису» (1:2), а в остальных матчах она сыграла вничью с «Атлетиком» и «Жироной» и одержала победу над «Райо Вальекано».

Весьма неплохо для команды, которая в прошлом сезоне боролась за выживание.

«Мальорка» не смогла забить только в одном из четырех предыдущих матчей.

Прогноз и ставка

На «Реал» в этом матче можно поставить за 1.27, ничью букмекеры предлагают за 6.00, а победу «Мальорки» — за 10.50.

У «Реала», в отличие от соперника, сумасшедший график. Уже через несколько дней после встречи с «Мальоркой» «Мадриду» предстоит провести матч против «Лейпцига» в ЛЧ.

Скорее всего, в составе «Реала» будут изменения. Ну и вряд ли хозяева станут изо всех сил стараться забить как можно больше. В этом нет никакого смысла.

Ставка — победа «Реала» + обе команды забьют за 2.78.