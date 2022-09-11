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    «Реал» потеряет очки в матче с «Мальоркой»?

    «Реал» Мадрид — «Мальорка». Ставка (к. 2.78) и прогноз на чемпионат Испании 11 сентября 2022 года

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    «Реал» остался единственной командой, которая еще ни разу не теряла очки в новом сезоне Ла Лиги
    Мадридский «Реал» сыграет на своем поле против «Мальорки» в рамках пятого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 15:00 мск. «Реал» Мадрид — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 11 Сентября 2022 года
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    «Реал»

    «Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги после четырех сыгранных матчей, в которых набрал 12 очков.

    Интересно, что «Реал» остался единственной командой, которая еще ни разу не теряла очки.

    Коэффициенты матча Реал Мадрид — Мальорка

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    Ранее «Мадрид» одержал победы над «Альмерией», «Сельтой», «Эспаньолом» и «Бетисом».

    Команда Карло Анчелотти пропустила в каждой игре по голу, но забила при этом в общей сложности 11 мячей.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Среди недели «Реал» уверенно выиграл в гостях у шотландского «Селтика» (0:3) в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Единственным неприятным моментом стала травма Карима Бензема. Французский нападающий пропустит около месяца из-за травмы мышц бедра.

    «Мальорка»

    «Мальорка» тем временем находится на 11-й строчке, набрав в четырех турах пять очков.

    Команда Хавьера Агирре, вопреки ожиданиям, удачно начала новую кампанию, до сих пор потерпев лишь одно поражение.

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    • Во втором туре «Мальорка» уступила на своем поле «Бетису» (1:2), а в остальных матчах она сыграла вничью с «Атлетиком» и «Жироной» и одержала победу над «Райо Вальекано».

    Весьма неплохо для команды, которая в прошлом сезоне боролась за выживание.

    «Мальорка» не смогла забить только в одном из четырех предыдущих матчей.

    Прогноз и ставка

    На «Реал» в этом матче можно поставить за 1.27, ничью букмекеры предлагают за 6.00, а победу «Мальорки» — за 10.50.

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    У «Реала», в отличие от соперника, сумасшедший график. Уже через несколько дней после встречи с «Мальоркой» «Мадриду» предстоит провести матч против «Лейпцига» в ЛЧ.

    Скорее всего, в составе «Реала» будут изменения. Ну и вряд ли хозяева станут изо всех сил стараться забить как можно больше. В этом нет никакого смысла.

    Ставка — победа «Реала» + обе команды забьют за 2.78.

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    «Реал» Мадрид — «Мальорка»: прогноз, ставка (2.78), статистика, коэффициенты матча 11.09.2022. Прогнозы на футбол. «Реал» потеряет очки в матче с «Мальоркой»?
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