«Реал»
«Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги после четырех сыгранных матчей, в которых набрал 12 очков.
Интересно, что «Реал» остался единственной командой, которая еще ни разу не теряла очки.
Коэффициенты матча Реал Мадрид — Мальорка
Ранее «Мадрид» одержал победы над «Альмерией», «Сельтой», «Эспаньолом» и «Бетисом».
Команда Карло Анчелотти пропустила в каждой игре по голу, но забила при этом в общей сложности 11 мячей.
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Среди недели «Реал» уверенно выиграл в гостях у шотландского «Селтика» (0:3) в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Единственным неприятным моментом стала
«Мальорка»
«Мальорка» тем временем находится на 11-й строчке, набрав в четырех турах пять очков.
Команда Хавьера Агирре, вопреки ожиданиям, удачно начала новую кампанию, до сих пор потерпев лишь одно поражение.
Во втором туре «Мальорка» уступила на своем поле «Бетису» (1:2), а в остальных матчах она сыграла вничью с «Атлетиком» и «Жироной» и одержала победу над «Райо Вальекано».
Весьма неплохо для команды, которая в прошлом сезоне боролась за выживание.
«Мальорка» не смогла забить только в одном из четырех предыдущих матчей.
Прогноз и ставка
На «Реал» в этом матче можно поставить за 1.27, ничью букмекеры предлагают за 6.00, а победу «Мальорки» — за 10.50.
У «Реала», в отличие от соперника, сумасшедший график. Уже через несколько дней после встречи с «Мальоркой» «Мадриду» предстоит провести матч против «Лейпцига» в ЛЧ.
Скорее всего, в составе «Реала» будут изменения. Ну и вряд ли хозяева станут изо всех сил стараться забить как можно больше. В этом нет никакого смысла.
Ставка — победа «Реала» + обе команды забьют за 2.78.