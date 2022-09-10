«Манчестер Сити» на своем поле сыграет против «Тоттенхэма» в рамках 7-го тура АПЛ. Матч состоится 10 сентября, начало — 19:30 (мск). «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» постепенно разыгрывается и сейчас занимает 2 место в новой кампании Премьер-лиге с 14 очками, отставая от «Арсенала» на один пункт.

Обыграв «Вест Хэм» (2:0) и «Борнмут» (4:0), команда Пепа Гвардиолы провела неудачный поединок с «Ньюкаслом», который завершился ничьей 3:3.

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Затем были у «Манчестер Сити» домашние победы над «Кристал Пэлас» (4:2) и «Ноттингем Форест» (6:0) и гостевая ничья с «Астон Виллой» (1:1). Таким образом манкунианцы не проигрывают вот уже семь матчей.

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На этой неделе «Горожане» разгромили на выезде «Севилью» (4:0) в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Тоттенхэм»

Лондонцы в своем чемпионате стартовали довольно убедительно. «Шпоры» осел на 3 месте по итогам 6 туров.

Причем минувший тур для команды получился удачным. «Тоттенхэм» в дерби переиграл «Фулхэм» (2:1).

Посреди этой недели коллектив также сыграл в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, в котором победил дома «Марсель» (2:0).

Если у его соперника беспроигрышная серия составляет восемь матчей, то у лондонцев она на один поединок меньше.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36.

Успех гостей оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 5,00.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,30. Дерзкая ставка на матч — за 7.50.