ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельКак трансферы «Челси» привели к увольнению Тухеля «Наполи»Унизительный вечер в Неаполе. Беспощадный «Наполи» разорвал «Ливерпуль» в лоскуты Томас ТухельВладельцы новые — порядки старые. Увольнение Тухеля — безумное решение, которое усилит соперников «Челси»
  • 23:56
    • «МЮ» проиграл «Реал Сосьедаду» в Лиге Европы
  • 00:47
    • В России закрылось летнее трансферное окно
    Все новости спорта

    Победит ли «Манчестер Сити» «Тоттенхэм»?

    «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз к. 2.30 на футбол, Премьер-Лига Англии, 10 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Манчестер Сити Прогнозы на Тоттенхэм Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Манчестер Сити» идет на втором месте
    «Манчестер Сити» на своем поле сыграет против «Тоттенхэма» в рамках 7-го тура АПЛ. Матч состоится 10 сентября, начало — 19:30 (мск). «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 10 Сентября 2022 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 19:30 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
    •

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» постепенно разыгрывается и сейчас занимает 2 место в новой кампании Премьер-лиге с 14 очками, отставая от «Арсенала» на один пункт.

    Обыграв «Вест Хэм» (2:0) и «Борнмут» (4:0), команда Пепа Гвардиолы провела неудачный поединок с «Ньюкаслом», который завершился ничьей 3:3.

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Тоттенхэм

    1X2Новым игрокам
  • 1.375.207.60Фрибет$40
    •

    Затем были у «Манчестер Сити» домашние победы над «Кристал Пэлас» (4:2) и «Ноттингем Форест» (6:0) и гостевая ничья с «Астон Виллой» (1:1). Таким образом манкунианцы не проигрывают вот уже семь матчей.

    Все прогнозы на АПЛ

    На этой неделе «Горожане» разгромили на выезде «Севилью» (4:0) в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.

    «Тоттенхэм»

    Лондонцы в своем чемпионате стартовали довольно убедительно. «Шпоры» осел на 3 месте по итогам 6 туров.

    Причем минувший тур для команды получился удачным. «Тоттенхэм» в дерби переиграл «Фулхэм» (2:1).

  • Последний шанс. Долгожданный триумф или очередной провал Гвардиолы в Лиге чемпионов?
  • Текущий сезон, возможно, станет последним для Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити»
  • 07/09/2022

    • Посреди этой недели коллектив также сыграл в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, в котором победил дома «Марсель» (2:0).

    Если у его соперника беспроигрышная серия составляет восемь матчей, то у лондонцев она на один поединок меньше.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Успех гостей оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 5,00.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,30. Дерзкая ставка на матч — за 7.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Сибирь — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Рух — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Арсенал Дзержинск — Динамо-Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Витязь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Флора — Таммека
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Северсталь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Сочи — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.78
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Славия — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вердер — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Дерри Сити — Богемиан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.29
  • Прогноз на матч Жирона — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 10.09.2022. Прогнозы на футбол. Победит ли «Манчестер Сити» «Тоттенхэм»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры