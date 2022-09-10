«Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 7-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 10 сентября, начало — в 19:30 мск. «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

Команда Хосепа Гвардиолы в АПЛ стартовала неплохо. Правда, без очковых потерь не обошлось.

Вот и в предыдущем туре «Манчестер Сити» не победил. На выезде команда не смогла переиграть «Астон Виллу» (1:1).

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Команда Гвардиолы привычно мощно атакует. В 6 матчах чемпионата забито уже 20 мячей в ворота соперников.

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«Манчестер Сити» в последнее время неудачно играет против «шпор». Три поражения при двух победах в пяти последних матчах — явное тому подтверждение.

«Тоттенхэм»

Лондонцы традиционно настроены на самые высокие места. Вот и старт для команды получился неплохим — 14 очков и 3 место в таблице.

В минувшем туре чемпионата «Тоттенхэм» вновь порадовал результатом. В дерби с «Фулхэмом» «шпоры» были сильнее (2:1).

После того лондонцы еще и добыли победу в Лиге чемпионов. «Марсель» был обыгран (2:0) благодаря дублю Ричарлисона.

В этом поединке «Тоттенхэм» явно не планирует отсиживаться в тылах. Атака во главе с Харри Кейном вполне способна себя проявить максимальным образом.

Ставка

На победу «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.36, ничью букмекеры предлагают взять за 5.50, а победу «Тоттенхэма» — за 7.50.

«Манчестер Сити» частенько пропускает в чемпионате. «Тоттенхэм» имеет высокий атакующий потенциал .

«Тоттенхэм» выиграл два последних очных поединка у команды Гвардиолы. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа «Тоттенхэма», поставить на это можно с коэффициентом 7.50.

Для остальных — более умеренный прогноз.