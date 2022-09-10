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    «Тоттенхэм» переиграет команду Гвардиолы

    «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Дерзкая ставка за 7.50 на матч АПЛ 10 сентября 2022 года

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    Харри Кейн
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 7-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 10 сентября, начало — в 19:30 мск. «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 10 Сентября 2022 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 19:30 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
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    «Манчестер Сити»

    Команда Хосепа Гвардиолы в АПЛ стартовала неплохо. Правда, без очковых потерь не обошлось.

    Вот и в предыдущем туре «Манчестер Сити» не победил. На выезде команда не смогла переиграть «Астон Виллу» (1:1).

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Тоттенхэм

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    Команда Гвардиолы привычно мощно атакует. В 6 матчах чемпионата забито уже 20 мячей в ворота соперников.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Манчестер Сити» в последнее время неудачно играет против «шпор». Три поражения при двух победах в пяти последних матчах — явное тому подтверждение.

    «Тоттенхэм»

    Лондонцы традиционно настроены на самые высокие места. Вот и старт для команды получился неплохим — 14 очков и 3 место в таблице.

    В минувшем туре чемпионата «Тоттенхэм» вновь порадовал результатом. В дерби с «Фулхэмом» «шпоры» были сильнее (2:1).

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    • После того лондонцы еще и добыли победу в Лиге чемпионов. «Марсель» был обыгран (2:0) благодаря дублю Ричарлисона.

    В этом поединке «Тоттенхэм» явно не планирует отсиживаться в тылах. Атака во главе с Харри Кейном вполне способна себя проявить максимальным образом.

    Ставка

    На победу «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.36, ничью букмекеры предлагают взять за 5.50, а победу «Тоттенхэма» — за 7.50.

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    «Манчестер Сити» частенько пропускает в чемпионате. «Тоттенхэм» имеет высокий атакующий потенциал.

    «Тоттенхэм» выиграл два последних очных поединка у команды Гвардиолы. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа «Тоттенхэма», поставить на это можно с коэффициентом 7.50.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (7.50), статистика, коэффициенты матча 10.09.2022. Прогнозы на футбол. «Тоттенхэм» переиграет команду Гвардиолы
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