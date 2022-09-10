«Кривбасс» сыграет на своем поле с «Вересом» в рамках 4-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 10 сентября, начало — в 15:00 мск. «Кривбасс» — «Верес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кривбасс»

Старт чемпионата криворожане не могут записать себе в актив. «Кривбасс» набрал лишь один балл в трех турах.

В минувшем туре УПЛ команда как раз добыла первый зачетный пункт. Вот только сухая ничья со «Львовом» едва ли радует криворожан.

Юрий Вернидуб строит коллектив буквально на ходу. Состав у команды по именам крепкий, и в ближайших матчах должен выстрелить.

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«Кривбасс» явно не собирается отсиживаться в тылах. Наличие же в составе такого форварда, как Алексей Хобленко, дает надежду на премьерную викторию.

«Верес»

Эта команда стартовала самым выгодным образом. «Верес» в трех турах выиграл два раза.

Правда, с атакой у ровенчан не все ладно. Все-таки лишь три забитых мяча — явный показатель низкой эффективности атаки.

А вот в предыдущем туре «Верес» впервые уступил. «Днепр-1» был сильнее, что и отразилось на итоговом результате (2:0).

В этом поединке «Верес» наверняка будет атаковать. От команды ждут исключительно победы, да и вообще, у Юрия Вирта под рукой крепкий состав.

Прогноз и ставка

На победу «Кривбасса» в этом матче можно поставить за 2.41, ничью букмекеры предлагают взять за 3.54, а победу «Вереса» — за 2.80.

«Кривбасс» наверняка не будет отсиживаться в тылах .

«Верес» постарается продолжить набирать очки.

Обе команды испытывают трудности с реализацией, и одной уж точно не удастся забить. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.14.