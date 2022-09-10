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    Забить получится не у всех

    «Кривбасс» — «Верес». Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, УПЛ, 10 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кривбасс» — «Верес»
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    Алексей Хобленко
    «Кривбасс» сыграет на своем поле с «Вересом» в рамках 4-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 10 сентября, начало — в 15:00 мск. «Кривбасс» — «Верес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 10 Сентября 2022 года
    Kryvbas
  • Украина. Премьер-лига
    •  Kryvbas 15:00 Верес Верес
  • Ровно
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    «Кривбасс»

    Старт чемпионата криворожане не могут записать себе в актив. «Кривбасс» набрал лишь один балл в трех турах.

    В минувшем туре УПЛ команда как раз добыла первый зачетный пункт. Вот только сухая ничья со «Львовом» едва ли радует криворожан.

    Юрий Вернидуб строит коллектив буквально на ходу. Состав у команды по именам крепкий, и в ближайших матчах должен выстрелить.

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    «Кривбасс» явно не собирается отсиживаться в тылах. Наличие же в составе такого форварда, как Алексей Хобленко, дает надежду на премьерную викторию.

    «Верес»

    Эта команда стартовала самым выгодным образом. «Верес» в трех турах выиграл два раза.

    Правда, с атакой у ровенчан не все ладно. Все-таки лишь три забитых мяча — явный показатель низкой эффективности атаки.

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    • А вот в предыдущем туре «Верес» впервые уступил. «Днепр-1» был сильнее, что и отразилось на итоговом результате (2:0).

    В этом поединке «Верес» наверняка будет атаковать. От команды ждут исключительно победы, да и вообще, у Юрия Вирта под рукой крепкий состав.

    Прогноз и ставка

    На победу «Кривбасса» в этом матче можно поставить за 2.41, ничью букмекеры предлагают взять за 3.54, а победу «Вереса» — за 2.80.

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    «Кривбасс» наверняка не будет отсиживаться в тылах.

    «Верес» постарается продолжить набирать очки.

    Обе команды испытывают трудности с реализацией, и одной уж точно не удастся забить. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.14.

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    «Кривбасс» — «Верес»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 10.09.2022. Прогнозы на футбол. Забить получится не у всех
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