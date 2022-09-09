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    Удержит ли «Заря» лидерство в УПЛ?

    «Рух» — «Заря». Прогноз, ставка (к. 2.60) на футбол, УПЛ, 9 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рух» — «Заря»
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    «Заря» лидирует в УПЛ
    «Рух» сыграет на своем поле с «Зарей» в рамках 4-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 9 сентября, начало — в 17:00 мск. «Рух» — «Заря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 09 Сентября 2022 года
    Рух В
  • Винники
    •  Рух В 17:00 Заря Заря
  • Луганск
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    «Рух»

    Старт чемпионата львовяне откровенно провалили. В трех турах «Рух» умудрился не разжиться даже баллом.

    При этом в межсезонье команда сохранила свой основной костяк. Потери были минимальными.

    В минувшем туре УПЛ коллектив снова разочаровал результатом. На выезде львовяне уступили «Шахтеру» (0:1).

    Все прогнозы на футбол

    К грядущему поединку клуб подходит с серией из трех поражений без поражений с разницей мячей 1-5.

    «Заря»

    Старт чемпионата луганчане вполне могут занести себе в актив. Команда смотрится мощно, и сейчас лидирует с 9 очками в активе.

    В минувшем туре УПЛ команда добыла три очка. На своем «Заря» победила в меньшинстве «Динамо» Киев со счетом 3:2.

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  • 05/09/2022

    • К грядущем поединку коллектив подходит с серией из трех победных матчей кряду с общей разницей мячей 9-4.

    Единственным на сегодня поражением клуб остается разгром от «Университатя» (0:3) в ответном поединке 3-го раунда плей-офф Лиги конференций.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,97.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,65, тогда как ничья — в 3,70.

    Наши прогноз и ставка — «Заря» выиграет первый тайм за 2,60.

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    «Рух» — «Заря»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 09.09.2022. Прогнозы на футбол. Удержит ли «Заря» лидерство в УПЛ?
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