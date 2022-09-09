«Рух» сыграет на своем поле с «Зарей» в рамках 4-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 9 сентября, начало — в 17:00 мск. «Рух» — «Заря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рух»

Старт чемпионата львовяне откровенно провалили. В трех турах «Рух» умудрился не разжиться даже баллом.

При этом в межсезонье команда сохранила свой основной костяк. Потери были минимальными.

В минувшем туре УПЛ коллектив снова разочаровал результатом. На выезде львовяне уступили «Шахтеру» (0:1).

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К грядущему поединку клуб подходит с серией из трех поражений без поражений с разницей мячей 1-5.

«Заря»

Старт чемпионата луганчане вполне могут занести себе в актив. Команда смотрится мощно, и сейчас лидирует с 9 очками в активе.

В минувшем туре УПЛ команда добыла три очка. На своем «Заря» победила в меньшинстве «Динамо» Киев со счетом 3:2.

К грядущем поединку коллектив подходит с серией из трех победных матчей кряду с общей разницей мячей 9-4.

Единственным на сегодня поражением клуб остается разгром от «Университатя» (0:3) в ответном поединке 3-го раунда плей-офф Лиги конференций.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,97.

Успех хозяев поля оценивается в 3,65, тогда как ничья — в 3,70.

Наши прогноз и ставка — «Заря» выиграет первый тайм за 2,60.