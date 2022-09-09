«Рух»
Старт чемпионата львовяне откровенно провалили. В трех турах «Рух» умудрился не разжиться даже баллом.
При этом в межсезонье команда сохранила свой основной костяк. Потери были минимальными.
В минувшем туре УПЛ коллектив снова разочаровал результатом. На выезде львовяне уступили «Шахтеру» (0:1).
К грядущему поединку клуб подходит с серией из трех поражений без поражений с разницей мячей 1-5.
«Заря»
Старт чемпионата луганчане вполне могут занести себе в актив. Команда смотрится мощно, и сейчас лидирует с 9 очками в активе.
В минувшем туре УПЛ команда добыла три очка. На своем «Заря» победила в меньшинстве «Динамо» Киев со счетом 3:2.
К грядущем поединку коллектив подходит с серией из трех победных матчей кряду с общей разницей мячей 9-4.
Единственным на сегодня поражением клуб остается разгром от «Университатя» (0:3) в ответном поединке 3-го раунда плей-офф Лиги конференций.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,97.
Успех хозяев поля оценивается в 3,65, тогда как ничья — в 3,70.
Наши прогноз и ставка — «Заря» выиграет первый тайм за 2,60.