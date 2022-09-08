В четверг, 8 сентября «Сивасспор» на своём поле примет «Славию» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги конференций. Матч квартета G стартует в 22:00 (мск). «Сивасспор» — «Славия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сивасспор»

«Сивасспор» — обладатель Кубка Турции. Свой путь в еврокубках начал с 4-го отборочного раунда Лиги Европы.

В раунде плей-офф турецкому клубу противостоял «Мальмё» из Швеции. Обе встречи футболисты «Сивасспора» проиграли (1:3 — в гостях и 0:2 — дома).

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В чемпионате Турции «Сивасспор» провёл матч 5-го тура. В соперниках — «Карагюмрюк». Домашняя встреча завершилась вничью (0:0).

Все прогнозы на Лигу конференций

В турнирной таблице «Сивасспор» находится над зоной вылета. Команда с 3 очками занимает 15 место. В турецкой Суперлиге команда ещё не знает радости побед: 3 ничьи и 2 поражения.

«Славия»

«Славия» — серебряный призёр чемпионата Чехии. Пражский клуб стартовал в еврокубках со 2-го отборочного раунда Лиги конференций. В этой стадии квалификации чехи уничтожили «Сент-Джозефс» из Гибралтара (11:0).

В 3-м раунде «Славия» встретила сопротивление в лице греческого «Панатинаикоса». Но выбила соперника из турнира (2:0 — победа дома и 1:1 — ничья в гостях).

Самым сложным получился заключительный этап отбора. Соперник — польский «Ракув». Чешским игрокам пришлось отыгрываться по ходу дуэли.

Матч в Польше — «Славия» проиграла (1:2). Зато в Чехии удалось переломить ход поединка (2:0 — победа в дополнительное время).

Параллельно «Славия» выступает в чемпионате Чехии. В 7-м туре внутреннего первенства пражский коллектив разошёлся миром с клубом «Словацко» (1:1). «Славия» возглавляет турнирную таблицу с 16 очками.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этой дуэли выделяют главным фаворитом гостей. На победу «Сивасспора» в этом матче можно поставить за 3.64, ничью оценивают в 3.46, а на успех «Славии» — за 1.99.

«Сивасспор» — клуб в поисках игры. В еврокубках пока результата нет, да и в чемпионате Турции дела идут плохо.

«Славия», же в свою очередь — лидер чемпионата Чехии и успешно выступила в квалификации Лиги конференций.

Наши прогноз и ставка — победа «Славии» с коэффициентом 1.99.