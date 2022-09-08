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    «Славия» добьётся успеха в Турции?

    «Сивасспор» — «Славия». Прогноз, ставка (к. 1.99) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 1, квартет G, 8 сентября 2022 года

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    «Ракув» — «Славия». Квалификация Лиги конференций
    В четверг, 8 сентября «Сивасспор» на своём поле примет «Славию» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги конференций. Матч квартета G стартует в 22:00 (мск). «Сивасспор» — «Славия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа G 08 Сентября 2022 года
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    «Сивасспор»

    «Сивасспор» — обладатель Кубка Турции. Свой путь в еврокубках начал с 4-го отборочного раунда Лиги Европы.

    В раунде плей-офф турецкому клубу противостоял «Мальмё» из Швеции. Обе встречи футболисты «Сивасспора» проиграли (1:3 — в гостях и 0:2 — дома).

    Коэффициенты матча Сивасспор — Славия П

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    В чемпионате Турции «Сивасспор» провёл матч 5-го тура. В соперниках — «Карагюмрюк». Домашняя встреча завершилась вничью (0:0).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В турнирной таблице «Сивасспор» находится над зоной вылета. Команда с 3 очками занимает 15 место. В турецкой Суперлиге команда ещё не знает радости побед: 3 ничьи и 2 поражения.

    «Славия»

    «Славия» — серебряный призёр чемпионата Чехии. Пражский клуб стартовал в еврокубках со 2-го отборочного раунда Лиги конференций. В этой стадии квалификации чехи уничтожили «Сент-Джозефс» из Гибралтара (11:0).

    В 3-м раунде «Славия» встретила сопротивление в лице греческого «Панатинаикоса». Но выбила соперника из турнира (2:0 — победа дома и 1:1 — ничья в гостях).

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    • Самым сложным получился заключительный этап отбора. Соперник — польский «Ракув». Чешским игрокам пришлось отыгрываться по ходу дуэли.

    Матч в Польше — «Славия» проиграла (1:2). Зато в Чехии удалось переломить ход поединка (2:0 — победа в дополнительное время).

    Параллельно «Славия» выступает в чемпионате Чехии. В 7-м туре внутреннего первенства пражский коллектив разошёлся миром с клубом «Словацко» (1:1). «Славия» возглавляет турнирную таблицу с 16 очками.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этой дуэли выделяют главным фаворитом гостей. На победу «Сивасспора» в этом матче можно поставить за 3.64, ничью оценивают в 3.46, а на успех «Славии» — за 1.99.

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    «Сивасспор» — клуб в поисках игры. В еврокубках пока результата нет, да и в чемпионате Турции дела идут плохо.

    «Славия», же в свою очередь — лидер чемпионата Чехии и успешно выступила в квалификации Лиги конференций.

    Наши прогноз и ставка — победа «Славии» с коэффициентом 1.99.

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    «Сивасспор» — «Славия»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 08.09.2022. Прогнозы на футбол. «Славия» добьётся успеха в Турции?
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