«Мальме» сыграет на своем поле против «Браги» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 8 сентября, начало — в 19:45 мск. «Мальме» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мальме»

В чемпионате Швеции эта команда выступает явно ниже своих возможностей. Нынешнее 7 место откровенно не радует.

«Мальме» слабовато атакует. В 21 матче своего чемпионата команда забила всего 29 раз.

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В минувшем туре чемпионата «Мальме» снова потерпел неудачу. На выезде команда уступила «Эльфсборгу» (2:3).

Все прогнозы на Лигу Европы

Коллектив начал выступления в Лиге чемпионов, но после вылета от «Жальгириса» опустился в Лигу Европы, на пути в групповой раунд которого прошел «Дюделанж» и «Сивасспор».

«Брага»

Эта команда в минувшем чемпионате Португалии заняла привычное для себя 4 место, пропустив вперед трех грандов.

Разумеется, «Брага» в новом сезоне планирует побороться за выход в тройку. Есть свои цели у клуба и в еврокубках.

После пяти туров текущего розыгрыша чемпионата Португалии клуб занимает второе место с отставанием в два очка от лидера «Бенфики».

На сегодня коллектив не знает поражений шесть последних матчей кряду при пяти победах и одной ничьей.

Прогноз и ставки

Букмекеры считаает фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,15.

Успех хозяев поля оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — «Брага» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,75.