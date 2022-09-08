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    Продолжится ли победная серия «Браги»?

    «Мальме» — «Брага». Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, 1-й тур группового раунда Лиги Европы, 8 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Мальме» — «Брага»
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    «Брага» не проигрывает шесть последних матчей
    «Мальме» сыграет на своем поле против «Браги» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 8 сентября, начало — в 19:45 мск. «Мальме» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа D 08 Сентября 2022 года
    Мальмё
  • Мальмё
    •  Мальмё 19:45 Брага Брага
  • Брага
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    «Мальме»

    В чемпионате Швеции эта команда выступает явно ниже своих возможностей. Нынешнее 7 место откровенно не радует.

    «Мальме» слабовато атакует. В 21 матче своего чемпионата команда забила всего 29 раз.

    Коэффициенты матча Мальмё — Брага

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    В минувшем туре чемпионата «Мальме» снова потерпел неудачу. На выезде команда уступила «Эльфсборгу» (2:3).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Коллектив начал выступления в Лиге чемпионов, но после вылета от «Жальгириса» опустился в Лигу Европы, на пути в групповой раунд которого прошел «Дюделанж» и «Сивасспор».

    «Брага»

    Эта команда в минувшем чемпионате Португалии заняла привычное для себя 4 место, пропустив вперед трех грандов.

    Разумеется, «Брага» в новом сезоне планирует побороться за выход в тройку. Есть свои цели у клуба и в еврокубках.

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  • 27/08/2022

    • После пяти туров текущего розыгрыша чемпионата Португалии клуб занимает второе место с отставанием в два очка от лидера «Бенфики».

    На сегодня коллектив не знает поражений шесть последних матчей кряду при пяти победах и одной ничьей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считаает фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,15.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — «Брага» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,75.

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    «Мальме» — «Брага»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 08.09.2022. Прогнозы на футбол. Продолжится ли победная серия «Браги»?
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