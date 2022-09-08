«Мальме»
В чемпионате Швеции эта команда выступает явно ниже своих возможностей. Нынешнее 7 место откровенно не радует.
«Мальме» слабовато атакует. В 21 матче своего чемпионата команда забила всего 29 раз.
Коэффициенты матча Мальмё — Брага
В минувшем туре чемпионата «Мальме» снова потерпел неудачу. На выезде команда уступила «Эльфсборгу» (2:3).
Коллектив начал выступления в Лиге чемпионов, но после вылета от «Жальгириса» опустился в Лигу Европы, на пути в групповой раунд которого прошел «Дюделанж» и «Сивасспор».
«Брага»
Эта команда в минувшем чемпионате Португалии заняла привычное для себя 4 место, пропустив вперед трех грандов.
Разумеется, «Брага» в новом сезоне планирует побороться за выход в тройку. Есть свои цели у клуба и в еврокубках.
После пяти туров текущего розыгрыша чемпионата Португалии клуб занимает второе место с отставанием в два очка от лидера «Бенфики».
На сегодня коллектив не знает поражений шесть последних матчей кряду при пяти победах и одной ничьей.
Прогноз и ставки
Букмекеры считаает фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,15.
Успех хозяев поля оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,40.
Наши прогноз и ставка — «Брага» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,75.