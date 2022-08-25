«Жил Висенте»
Португальцам уж точно не позавидуешь. В первом поединке команда разгромно уступила со счетом 4:0.
В своем чемпионате команда выступает на привычном уровне. В трех турах добыто всего 4 очка.
Коэффициенты матча Жил Висенте — АЗ Алкмар
При этом в трех поединках команда забила всего один мяч. Правда, и пропустила столько же.
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«Жил Висенте» выглядит слабее оппонента. А вот хлопнуть дверью на прощанье португальцы способны.
«АЗ Алкмаар»
В Эредивизии эта команда стартовала блестяще. В двух стартовых турах «АЗ Алкмаар» добыл максимум очков — 6.
«АЗ Алкмаар» отлично атакует, забив уже 5 мячей в чемпионате. При этом в свои ворота команда пропустила дважды.
В минувшем туре чемпионата «АЗ Алкмаар» вновь добыл победу. На выезде команда одолела «Спарту» (2:3).
В этом поединке «АЗ Алкмаар» будет действовать с оглядкой на результат первого матча. Наверняка тренерский штаб даст отдохнуть кому-то из лидеров.
Прогноз и ставка
На победу «АЗ Алкмаара» в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Жил Висенте» — за 3.10.
«Жил Висенте»
В любом кадровом сочетании голландцы смотрятся сильнее оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа «АЗ Алкмаара» с коэффициентом 2.20.