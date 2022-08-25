«Жил Висенте» сыграет на своем поле с «АЗ Алкмааром» в рамках финального раунда квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 25 августа, начало — в 22:00 мск. «Жил Висенте» — «АЗ Алкмаар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Жил Висенте»

Португальцам уж точно не позавидуешь. В первом поединке команда разгромно уступила со счетом 4:0.

В своем чемпионате команда выступает на привычном уровне. В трех турах добыто всего 4 очка.

Коэффициенты матча Жил Висенте — АЗ Алкмар 1 3.10 X 3.40 2 2.30 Ставка

При этом в трех поединках команда забила всего один мяч. Правда, и пропустила столько же.

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«Жил Висенте» выглядит слабее оппонента. А вот хлопнуть дверью на прощанье португальцы способны.

«АЗ Алкмаар»

В Эредивизии эта команда стартовала блестяще. В двух стартовых турах «АЗ Алкмаар» добыл максимум очков — 6.

«АЗ Алкмаар» отлично атакует, забив уже 5 мячей в чемпионате. При этом в свои ворота команда пропустила дважды.

В минувшем туре чемпионата «АЗ Алкмаар» вновь добыл победу. На выезде команда одолела «Спарту» (2:3).

В этом поединке «АЗ Алкмаар» будет действовать с оглядкой на результат первого матча. Наверняка тренерский штаб даст отдохнуть кому-то из лидеров.

Прогноз и ставка

На победу «АЗ Алкмаара» в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Жил Висенте» — за 3.10.

«Жил Висенте» слабовато выглядит в атаке . «АЗ Алкмаар» по факту на голову сильнее соперника.

В любом кадровом сочетании голландцы смотрятся сильнее оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа «АЗ Алкмаара» с коэффициентом 2.20.