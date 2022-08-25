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    Повторная победа голландцев?!

    «Жил Висенте» — «АЗ Алкмаар». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, квалификация Лиги конференций, 25 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Жил Висенте» — «АЗ Алкмаар»
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    Вангелис Павлидис
    «Жил Висенте» сыграет на своем поле с «АЗ Алкмааром» в рамках финального раунда квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 25 августа, начало — в 22:00 мск. «Жил Висенте» — «АЗ Алкмаар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 25 Августа 2022 года
    Жил Висенте
  • Барселуш
    •  Жил Висенте 22:00 АЗ Алкмар АЗ Алкмар
  • Алкмар
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    «Жил Висенте»

    Португальцам уж точно не позавидуешь. В первом поединке команда разгромно уступила со счетом 4:0.

    В своем чемпионате команда выступает на привычном уровне. В трех турах добыто всего 4 очка.

    Коэффициенты матча Жил Висенте — АЗ Алкмар

  • 1
  • 3.10
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.30
  • Ставка
    •

    При этом в трех поединках команда забила всего один мяч. Правда, и пропустила столько же.

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    «Жил Висенте» выглядит слабее оппонента. А вот хлопнуть дверью на прощанье португальцы способны.

    «АЗ Алкмаар»

    В Эредивизии эта команда стартовала блестяще. В двух стартовых турах «АЗ Алкмаар» добыл максимум очков — 6.

    «АЗ Алкмаар» отлично атакует, забив уже 5 мячей в чемпионате. При этом в свои ворота команда пропустила дважды.

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  • 22/08/2022

    • В минувшем туре чемпионата «АЗ Алкмаар» вновь добыл победу. На выезде команда одолела «Спарту» (2:3).

    В этом поединке «АЗ Алкмаар» будет действовать с оглядкой на результат первого матча. Наверняка тренерский штаб даст отдохнуть кому-то из лидеров.

    Прогноз и ставка

    На победу «АЗ Алкмаара» в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Жил Висенте» — за 3.10.

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    «Жил Висенте» слабовато выглядит в атаке. «АЗ Алкмаар» по факту на голову сильнее соперника.

    В любом кадровом сочетании голландцы смотрятся сильнее оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа «АЗ Алкмаара» с коэффициентом 2.20.

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    «Жил Висенте» — «АЗ Алкмаар»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 25.08.2022. Прогнозы на футбол. Повторная победа голландцев?!
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