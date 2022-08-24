«Патронато» на своем поле сыграет против «Аргентинос Хуниорс» в 15-м туре чемпионата Аргентины по футболу. Поединок пройдет в ночь на 24 августа и начнется в 01:00 по мск. «Патронато» — «Аргентинос Хуниорс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Патронато»

«Патронато» по итогам 14 туров аргентинского чемпионата находится на девятой позиции в турнирной таблице, имея на своем счету 22 балла. От лидера отстает на семь пунктов.

В текущем первенстве «красно-черные» смогли добиться шести победных результатов, а также по четыре раза играли вничью и терпели фиаско, забито 22 мяча, пропущено на четыре меньше.

Вот уже как пять туров команда не знает горечи поражений, выиграв за это время три поединка при двух мировых исходах. Одна из ничьих была в прошлом игровом дне на выезде с «Тальерес Кордоба» — 3:3.

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«Патронато» довольно-таки сильно проводит домашние встречи. Коллектив смог выиграть пять игр из семи проведенных при одной ничьей и одной неудаче.

«Аргентинос Хуниорс»

«Аргентинос Хуниорс» с 26 зачетными пунктами разместился на четвертой строке в турнирной таблице чемпионата Аргентины, отставая от лидера на три балла.

«Красные жуки» в текущем первенстве смогли добыть восемь выигрышей, еще два поединка они завершили вничью и четыре раза уходили с поля поверженными, разница мячей — 18:12.

Столичная команда смогла выиграть свои две последние игры, поочередно дома всухую одолев 2:0 «Унион» и 1:0 «Эстудиантес». Перед этим же она дважды уступали при одной мировой.

Вне родных стен «Аргентинос Хуниорс» выступает не лучшим образом, проиграв три поединка из шести проведенных, дважды победив и раз сыграв вничью.

В истории противостояний этих клубов только пять встреч, две из которых выиграл «Патронато», раз сильнее был «Аргентинос Хуниорс» и дважды победитель не был определен.

Прогноз и ставка на «Патронато» — «Аргентинос Хуниорс»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Аргентинос Хуниорс» предлагают — 2.60.

На викторию «Патронато» дают — 2.98, ничья оценена — в 2.98.

В четырех из пяти очных встреч этих клубов забивалось 2-3 мяча. Так что исходя из данной статистики, именно такое количество мячей, с большей долей вероятности, здесь и будет забито.