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    «Челси» потеряет очки на поле «Лидса»?

    «Лидс» — «Челси». Ставка (к. 2.36) и прогноз на чемпионат Англии 21 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Челси»
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    Калиду Кулибали
    «Челси» сыграет на выезде с «Лидсом» в рамках третьего тура английской Премьер-лиги. Матч пройдет 21 августа, начало — в 16:00 мск. «Лидс» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 21 Августа 2022 года
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    «Лидс»

    «Лидс» занимает шестое место в таблице АПЛ после двух сыгранных матчей, в которых набрал четыре очка.

    Надо признать, что «Лидс» здорово начал новую кампанию. В первом туре команда Джесси Марша выиграла у крепкого «Вулверхэмптона» (2:1). И это была волевая победа, что в данном случае очень важно.

    Коэффициенты матча Лидс — Челси

  • 1
  • 5.90
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.52
  • Ставка
    •

    Во втором туре «Лидс» сыграл вничью с «Саутгемптоном» — 2:2. Более чем достойный результат для гостевого матча.

    Примечательно, что в обоих матчах отличился испанец Родриго, в активе которого уже три гола.

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    Судя по всему, «Лидс» благодаря качественным трансферам не испытывает никаких проблем из-за ухода Кэлвина Филлипса и Рафиньи, которые считались ключевыми игроками команды в предыдущих сезонах.

    «Челси»

    «Челси» тем временем находится на седьмой строчке, тоже набрав в двух матчах четыре очка.

    На прошлой неделе у «Челси» был огненный матч против «Тоттенхэма». Встреча на «Стэмфорд Бридж» завершилась со счетом 2:2.

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  • 15/08/2022

    • С одной стороны, неплохой результат для дерби, но Томас Тухель наверняка остался разочарован. Потому что «Челси» действительно играл заметно лучше «Тоттенхэма», которому, по сути, просто повезло забить два мяча. «Синие» полностью переигрывали команду Антонио Конте.

    К сожалению, в ближайших турах «Челси» не поможет Нголо Канте, получивший травму в игре с «Тоттенхэмом».

    Прогноз и ставка

    На «Лидс» в этом матче можно поставить за 1.57, ничью букмекеры предлагают за 4.40, а победу «Челси» — за 1.57.

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    «Лидс» пока что выглядит в разы лучше, чем в прошлом чемпионате, по итогам которого он лишь чудом не вылетел в Чемпионшип.

    В общем, «Челси» будет нелегко, но при этом все равно есть подозрение, что команда Тухеля не отдаст сопернику ни одного очка. Несмотря на упущенную победу, «синие» показали очень мощный футбол в матче с «Тоттенхэмом». «Лидс» ждет самое настоящее испытание.

    Ставка — победа «Челси» + тотал матча меньше 3,5 за 2.36.

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    «Лидс» — «Челси»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 21.08.2022. Прогнозы на футбол. «Челси» потеряет очки на поле «Лидса»?
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