«Торпедо-БелАЗ»
Жодинцы проводят далеко не ярчайший свой сезон. Команда находится на скромном 9 месте в турнирной таблице.
«Торпедо-БелАЗ» не лучшим образом выглядит в атаке. В 16 матчах команда смогла забить всего 17 раз.
Минувший тур чемпионата сложился для команды неудачно. Дома жодинцы не смогли переиграть «Неман» (2:2).
В последнее время торпедовцы неудачно противостоят «энергетикам». Например, два последних поединка были проиграны.
«Энергетик-БГУ»
«Энергетик-БГУ» борется, как минимум, за медали чемпионата. Причем отставание от лидера минимальное, и это еще и при наличии матча в запасе!
На текущий момент «Энергетик-БГУ» находится на 3 месте. Причем забивает команда много — 29 мячей.
В предыдущем туре чемпионата «Энергетик-БГУ» добыл три очка. На выезде команда разгромила «Витебск» (0:3).
Отметим Бобура Абдухаликова. В активе узбекского форварда уже 16 забитых мячей в чемпионате. И это в 15 матчах!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо-БелАЗ» за 2.34, на ничью за 3.34, а на «Энергетик-БГУ» — за 2.75.
«Торпедо-БелАЗ» постарается улучшить свое турнирное положение.
«Энергетик-БГУ»
Обе команды наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 3.14.