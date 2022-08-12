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    «Торпедо-БелАЗ» — «Энергетик-БГУ». Прогноз, ставка (к. 3.14) на футбол, чемпионат Белоруссии, 12 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо-БелАЗ» — «Энергетик-БГУ»
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    «Энергетик-БГУ»
    «Торпедо-БелАЗ» сыграет на своем поле с «Энергетиком-БГУ» в рамках 17-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 12 августа, начало — в 18:00 мск. «Торпедо-БелАЗ» — «Энергетик-БГУ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 12 Августа 2022 года

    «Торпедо-БелАЗ»

    Жодинцы проводят далеко не ярчайший свой сезон. Команда находится на скромном 9 месте в турнирной таблице.

    «Торпедо-БелАЗ» не лучшим образом выглядит в атаке. В 16 матчах команда смогла забить всего 17 раз.

    Минувший тур чемпионата сложился для команды неудачно. Дома жодинцы не смогли переиграть «Неман» (2:2).

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    В последнее время торпедовцы неудачно противостоят «энергетикам». Например, два последних поединка были проиграны.

    «Энергетик-БГУ»

    «Энергетик-БГУ» борется, как минимум, за медали чемпионата. Причем отставание от лидера минимальное, и это еще и при наличии матча в запасе!

    На текущий момент «Энергетик-БГУ» находится на 3 месте. Причем забивает команда много — 29 мячей.

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    • В предыдущем туре чемпионата «Энергетик-БГУ» добыл три очка. На выезде команда разгромила «Витебск» (0:3).

    Отметим Бобура Абдухаликова. В активе узбекского форварда уже 16 забитых мячей в чемпионате. И это в 15 матчах!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо-БелАЗ» за 2.34, на ничью за 3.34, а на «Энергетик-БГУ» — за 2.75.

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    «Торпедо-БелАЗ» постарается улучшить свое турнирное положение.

    «Энергетик-БГУ» отлично атакует.

    Обе команды наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 3.14.

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    «Торпедо-БелАЗ» — «Энергетик-БГУ»: прогноз, ставка (3.14), статистика, коэффициенты матча 12.08.2022. Прогнозы на футбол. Голепад в Жодино заказывали?!
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