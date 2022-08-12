«Торпедо-БелАЗ» сыграет на своем поле с «Энергетиком-БГУ» в рамках 17-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 12 августа, начало — в 18:00 мск. «Торпедо-БелАЗ» — «Энергетик-БГУ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо-БелАЗ»

Жодинцы проводят далеко не ярчайший свой сезон. Команда находится на скромном 9 месте в турнирной таблице.

«Торпедо-БелАЗ» не лучшим образом выглядит в атаке. В 16 матчах команда смогла забить всего 17 раз.

Минувший тур чемпионата сложился для команды неудачно. Дома жодинцы не смогли переиграть «Неман» (2:2).

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В последнее время торпедовцы неудачно противостоят «энергетикам». Например, два последних поединка были проиграны.

«Энергетик-БГУ»

«Энергетик-БГУ» борется, как минимум, за медали чемпионата. Причем отставание от лидера минимальное, и это еще и при наличии матча в запасе!

На текущий момент «Энергетик-БГУ» находится на 3 месте. Причем забивает команда много — 29 мячей.

В предыдущем туре чемпионата «Энергетик-БГУ» добыл три очка. На выезде команда разгромила «Витебск» (0:3).

Отметим Бобура Абдухаликова. В активе узбекского форварда уже 16 забитых мячей в чемпионате. И это в 15 матчах!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо-БелАЗ» за 2.34, на ничью за 3.34, а на «Энергетик-БГУ» — за 2.75.

«Торпедо-БелАЗ» постарается улучшить свое турнирное положение.

«Энергетик-БГУ» отлично атакует .

Обе команды наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 3.14.