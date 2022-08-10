ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Беньямин ШешкоКак Роналду и Холанд привели «МЮ» к возможной покупке подростка за 50 млн фунтов Эрилинг ХоланнСенегальский стоппер и скандинавский бомбардир. 5 лучших дебютов 1-го тура АПЛ Френки де ЙонгТрансферный дайджест. 2—8 августа
  • 04:33
    • «Фонбет»: фрибет 3000 рублей по промокоду TOP
  • 00:58
    • Источник: Писарев сменит Юрана в «Химках»
  • 21:14
    • Источник: Юран — кандидат на пост главного тренера «Урала»
  • 20:49
    • Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере Антони Модеста
  • 20:36
    • «Интер» объявил об уходе Алексиса Санчеса
  • 19:58
    • «Рубин» в меньшинстве упустил победу над «Нефтехимиком»
  • 18:34
    • РУСАДА: Расследование по делу Валиевой находится на завершающем этапе
    Все новости спорта

    «Реал» и «Айнтрахт» не будут скупиться на голы

    «Реал» Мадрид — «Айнтрахт». Ставка (к. 1.89) и прогноз на Суперкубок УЕФА 10 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперкубок УЕФА Прогнозы на Айнтрахт Франкфурт Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Реал Мадрид Прогнозы на футбол Испании
    Прогноз и ставки на «Реал» Мадрид — «Айнтрахт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Реал»
    В среду, 10 августа, в матче за Суперкубок УЕФА встретятся мадридский «Реал» и франкфуртский «Айнтрахт». Матч на Олимпийском стадионе Хельсинки в Финляндии начнется в 22:00 мск. «Реал» Мадрид — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Суперкубок Европы 10 Августа 2022 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 22:00 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •

    «Реал»

    В прошлом сезоне мадридский клуб выиграл сначала Суперкубок Испании, затем с большим отрывом взял титул Ли Лиги, а затем в финале Лиги чемпионов победил «Ливерпуль» (1:0).

    В межсезонье подопечные Карло Анчелотти сохранили всех лидеров, подписав еще Антонио Рюдигера в оборону и Орельена Тчуамени в полузащиту.

    Покинули «Реал» те, от кого клуб и так был рад избавиться: бесплатно ушли Гарет Бейл, Иско и вратарь Диего Альтубе, а Борху Майораля выкупил «Хетафе».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Мадридский клуб провел три контрольных матча в рамках турне по США: уступил «Барселоне» (0:1), сыграл вничью с мексиканской «Америкой» (2:2) и победил «Ювентус» (2:0).

    «Айнтрахт»

    Франкфуртский клуб неудачно выступил в Бундеслиге в прошлом сезоне, заняв 11-е место, зато в Лиге Европы дошел до финала (вынеся по пути «Барсу»), где по пенальти победил «Рейнджерс» (1:1, 5:4).

  • Роналду, Кейн и другие самые некрасивые трансферные саги АПЛ
  • Трансферные истории с неприятным осадком
  • 07/08/2022

    • В межсезонье состав команды пополнил нападающий Лукас Аларио, у «Милана» был выкуплен хавбек Йенс Хеуге, из аренды вернулся полузащитник Доминик Кор.

    Подопечные Оливера Гласнера провели 6 контрольных матчей, в которых одержали 4 победы. Обыграны были «Виктория Ашаффенбург» (1:0), «Цайльсхайм» (3:0), «Торино» (3:1) и «Астория» (5:0).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Айнтрахт» провел уже два официальных поединка. Сначала разгромил в кубковом матче «Магдебург» (4:0), а после этого в стартовом туре Бундеслиги был разгромлен «Баварией» (1:6).

    Прогноз и ставка

    На победу «Реала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.48, на ничью в основное время — 4.80, а на победу «Айнтрахта» — 6.40.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На завоевание «Реалом» трофея дают коэффициент 1.24, на успех «Айнтрахта» — 4.20.

    Мадридцы явные фавориты, они уже 4 раза выигрывали трофей. При этом в 7 последних матчах за Суперкубок УЕФА забивали обе команды. Прогноз: «Реал» не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.77 и ТБ 2,5 за 1.61.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Монфис — Мартинес
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Каррено-Буста — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Баес — Кирьос
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Карацев — Кресси
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Гзира — Вольфсбергер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Жальгирис — Будё-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Виктория — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Пюник — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Б36 — Виборг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Аполлон — Маккаби
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Митьюлланд — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Ференцварош — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Лудогорец
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Чехия — Словакия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Реал» Мадрид — «Айнтрахт»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 10.08.2022. Прогнозы на футбол. «Реал» и «Айнтрахт» не будут скупиться на голы
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры