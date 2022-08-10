В среду, 10 августа, в матче за Суперкубок УЕФА встретятся мадридский «Реал» и франкфуртский «Айнтрахт». Матч на Олимпийском стадионе Хельсинки в Финляндии начнется в 22:00 мск. «Реал» Мадрид — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал»

В прошлом сезоне мадридский клуб выиграл сначала Суперкубок Испании, затем с большим отрывом взял титул Ли Лиги, а затем в финале Лиги чемпионов победил «Ливерпуль» (1:0).

В межсезонье подопечные Карло Анчелотти сохранили всех лидеров, подписав еще Антонио Рюдигера в оборону и Орельена Тчуамени в полузащиту.

Покинули «Реал» те, от кого клуб и так был рад избавиться: бесплатно ушли Гарет Бейл, Иско и вратарь Диего Альтубе, а Борху Майораля выкупил «Хетафе».

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Мадридский клуб провел три контрольных матча в рамках турне по США: уступил «Барселоне» (0:1), сыграл вничью с мексиканской «Америкой» (2:2) и победил «Ювентус» (2:0).

«Айнтрахт»

Франкфуртский клуб неудачно выступил в Бундеслиге в прошлом сезоне, заняв 11-е место, зато в Лиге Европы дошел до финала (вынеся по пути «Барсу»), где по пенальти победил «Рейнджерс» (1:1, 5:4).

В межсезонье состав команды пополнил нападающий Лукас Аларио, у «Милана» был выкуплен хавбек Йенс Хеуге, из аренды вернулся полузащитник Доминик Кор.

Подопечные Оливера Гласнера провели 6 контрольных матчей, в которых одержали 4 победы. Обыграны были «Виктория Ашаффенбург» (1:0), «Цайльсхайм» (3:0), «Торино» (3:1) и «Астория» (5:0).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Айнтрахт» провел уже два официальных поединка. Сначала разгромил в кубковом матче «Магдебург» (4:0), а после этого в стартовом туре Бундеслиги был разгромлен «Баварией» (1:6).

Прогноз и ставка

На победу «Реала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.48, на ничью в основное время — 4.80, а на победу «Айнтрахта» — 6.40.

На завоевание «Реалом» трофея дают коэффициент 1.24, на успех «Айнтрахта» — 4.20.

Мадридцы явные фавориты, они уже 4 раза выигрывали трофей. При этом в 7 последних матчах за Суперкубок УЕФА забивали обе команды. Прогноз: «Реал» не проиграет верховой матч .