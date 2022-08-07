БАТЭ сыграет на своем поле со «Славией» Мозырь в рамках 16-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 7 августа, начало — в 18:00 мск. БАТЭ — «Славия» Мозырь: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

БАТЭ

Эта команда пытается вернуть себе долгожданное чемпионство. Правда, летом БАТЭ потерял лидерство.

БАТЭ традиционно мощно выглядит в атаке. В 15 матчах борисовцы настреляли уже 27 мячей.

Минувший тур чемпионата сложился для команды неудачно. Дома борисовцы уступили дзержинскому «Арсеналу» (1:2).

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Причем после того команда еще и вылетела из Лиги конференций. В двух матчах БАТЭ уступил турецкому «Коньяспору» с общим счетом 0:5.

«Славия» Мозырь

«Славия» Мозырь традиционно пребывает на экваторе таблицы. Правда, обороняется команда не слишком удачно, пропустив уже 24 мяча.

На текущий момент «Славия» Мозырь находится на 7 месте. Причем группа лидеров оторвалась не столь далеко.

В предыдущем туре чемпионата «Славия» Мозырь не смогла разжиться даже одним пунктом. Дома команда уступила солигорскому «Шахтеру» (1:2).

Интересно, что после того команда прошла в четвертьфинал Кубка Белоруссии. «Славия» Мозырь на выезде одолел могилевский «Днепр» (0:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.58, на ничью за 4.06, а на «Славию» Мозырь — за 6.05.

БАТЭ в последний раз побеждал еще полтора месяца назад.

«Славия» Мозырь пропускает на уровне аутсайдера чемпионата .

Борисовцы традиционно успешно играют со «Славией». Наши прогноз и ставка — Победа БАТЭ в 1 тайме с коэффициентом 2.08.