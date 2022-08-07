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    Ждем стартовой активности от БАТЭ?!

    БАТЭ — «Славия» Мозырь. Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, чемпионат Белоруссии, 7 августа 2022 года

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    БАТЭ сыграет на своем поле со «Славией» Мозырь в рамках 16-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 7 августа, начало — в 18:00 мск. БАТЭ — «Славия» Мозырь: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 07 Августа 2022 года
    БАТЭ
  • Борисов
    •  БАТЭ 18:00 Славия Мозырь Славия Мозырь
  • Мозырь
    •

    БАТЭ

    Эта команда пытается вернуть себе долгожданное чемпионство. Правда, летом БАТЭ потерял лидерство.

    БАТЭ традиционно мощно выглядит в атаке. В 15 матчах борисовцы настреляли уже 27 мячей.

    Минувший тур чемпионата сложился для команды неудачно. Дома борисовцы уступили дзержинскому «Арсеналу» (1:2).

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    Причем после того команда еще и вылетела из Лиги конференций. В двух матчах БАТЭ уступил турецкому «Коньяспору» с общим счетом 0:5.

    «Славия» Мозырь

    «Славия» Мозырь традиционно пребывает на экваторе таблицы. Правда, обороняется команда не слишком удачно, пропустив уже 24 мяча.

    На текущий момент «Славия» Мозырь находится на 7 месте. Причем группа лидеров оторвалась не столь далеко.

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    • В предыдущем туре чемпионата «Славия» Мозырь не смогла разжиться даже одним пунктом. Дома команда уступила солигорскому «Шахтеру» (1:2).

    Интересно, что после того команда прошла в четвертьфинал Кубка Белоруссии. «Славия» Мозырь на выезде одолел могилевский «Днепр» (0:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.58, на ничью за 4.06, а на «Славию» Мозырь — за 6.05.

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    БАТЭ в последний раз побеждал еще полтора месяца назад.

    «Славия» Мозырь пропускает на уровне аутсайдера чемпионата.

    Борисовцы традиционно успешно играют со «Славией». Наши прогноз и ставка — Победа БАТЭ в 1 тайме с коэффициентом 2.08.

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    БАТЭ — «Славия» Мозырь: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 07.08.2022. Прогнозы на футбол. Ждем стартовой активности от БАТЭ?!
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