Московский «Спартак» сыграет на выезде против «Урала» в рамках четвертого тура чемпионата России. Матч пройдет 6 августа, начало — в 15:00 мск. «Урал» — «Спартак» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Урал»

«Урал» занимает последнее место в таблице РПЛ после трех туров, до сих пор не набрав ни одного очка .

Клуб из Екатеринбурга провалил начало сезона, и совсем не удивительно, что в СМИ уже начали появляться слухи о предстоящей отставке Игоря Шалимова.

Коэффициенты матча Урал — Спартак 1 4.80 X 3.85 2 1.72 Ставка

В клубе пока что опровергают информацию о возможном увольнении главного тренера, но уже в ближайшее время риторика может поменяться.

В первом туре «Урал» проиграл на выезде ЦСКА (0:2), после чего потерпел разгромное поражение в гостевом матче против «Оренбурга» (0:3).

А в прошлом туре «Урал» провалил домашнюю встречу с «Краснодаром» (1:3).

«Спартак»

«Спартак» тем временем находится в таблице на второй строчке, набрав в трех матчах семь очков. Красно-белые отстают от «Зенита» лишь по дополнительным показателям.

Несмотря на уже традиционный скепсис, «Спартак» здорово начал новый чемпионат, хотя в игре против «Зенита» за Суперкубок России команда выглядела так себе.

В первом туре «Спартак» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (1:1). И это очень хороший результат с учетом того, что больше тайма столичный клуб играл в меньшинстве.

Все прогнозы на РПЛ

А после этого были две разгромные победы — над «Краснодаром» и «Оренбургом». Оба матча завершились со счетом 4:1.

Пока что назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака» сложно назвать неверным решением. Команда играет значительно лучше, чем весной под руководством Паоло Ваноли.

Прогноз и ставка

На «Урал» в этом матче можно поставить за 4.45, ничью букмекеры предлагают за 3.80, а победу «Спартака» — за 1.87.

Похоже, все идет к тому, что «Спартак» заставил руководство «Урала» искать нового тренера.

Можно, конечно, предположить, что у хозяев будет особый настрой на «Спартак», но этого явно недостаточно в матче против сильного соперника.

Ставка — победа «Спартака» за 1.87.