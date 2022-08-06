«Урал»
«Урал» занимает последнее место в таблице РПЛ после трех туров,
Клуб из Екатеринбурга провалил начало сезона, и совсем не удивительно, что в СМИ уже начали появляться слухи о предстоящей отставке Игоря Шалимова.
Коэффициенты матча Урал — Спартак
В клубе пока что опровергают информацию о возможном увольнении главного тренера, но уже в ближайшее время риторика может поменяться.
В первом туре «Урал» проиграл на выезде ЦСКА (0:2), после чего потерпел разгромное поражение в гостевом матче против «Оренбурга» (0:3).
А в прошлом туре «Урал» провалил домашнюю встречу с «Краснодаром» (1:3).
«Спартак»
«Спартак» тем временем находится в таблице на второй строчке, набрав в трех матчах семь очков. Красно-белые отстают от «Зенита» лишь по дополнительным показателям.
Несмотря на уже традиционный скепсис, «Спартак» здорово начал новый чемпионат, хотя в игре против «Зенита» за Суперкубок России команда выглядела так себе.
В первом туре «Спартак» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (1:1). И это очень хороший результат с учетом того, что больше тайма столичный клуб играл в меньшинстве.
А после этого были две разгромные победы — над «Краснодаром» и «Оренбургом». Оба матча завершились со счетом 4:1.
Пока что назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака» сложно назвать неверным решением. Команда играет значительно лучше, чем весной под руководством Паоло Ваноли.
Прогноз и ставка
На «Урал» в этом матче можно поставить за 4.45, ничью букмекеры предлагают за 3.80, а победу «Спартака» — за 1.87.
Похоже, все идет к тому, что «Спартак» заставил руководство «Урала» искать нового тренера.
Можно, конечно, предположить, что у хозяев будет особый настрой на «Спартак», но этого явно недостаточно в матче против сильного соперника.
Ставка — победа «Спартака» за 1.87.