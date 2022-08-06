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    «Спартак» продлит победную серию?

    «Урал» — «Спартак» Москва. Прогноз (к. 1.87) и ставки на чемпионат России 6 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Урал» — «Спартак» Москва
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    «Спартак» выиграл два предыдущих матча с общим счетом 8:2
    Московский «Спартак» сыграет на выезде против «Урала» в рамках четвертого тура чемпионата России. Матч пройдет 6 августа, начало — в 15:00 мск. «Урал» — «Спартак» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 06 Августа 2022 года
    Урал
  • Екатеринбург
    •  Урал 15:00 Спартак Спартак
  • Москва
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    «Урал»

    «Урал» занимает последнее место в таблице РПЛ после трех туров, до сих пор не набрав ни одного очка.

    Клуб из Екатеринбурга провалил начало сезона, и совсем не удивительно, что в СМИ уже начали появляться слухи о предстоящей отставке Игоря Шалимова.

    Коэффициенты матча Урал — Спартак

  • 1
  • 4.80
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 1.72
  • Ставка
    •

    В клубе пока что опровергают информацию о возможном увольнении главного тренера, но уже в ближайшее время риторика может поменяться.

    В первом туре «Урал» проиграл на выезде ЦСКА (0:2), после чего потерпел разгромное поражение в гостевом матче против «Оренбурга» (0:3).

    А в прошлом туре «Урал» провалил домашнюю встречу с «Краснодаром» (1:3).

    «Спартак»

    «Спартак» тем временем находится в таблице на второй строчке, набрав в трех матчах семь очков. Красно-белые отстают от «Зенита» лишь по дополнительным показателям.

    Несмотря на уже традиционный скепсис, «Спартак» здорово начал новый чемпионат, хотя в игре против «Зенита» за Суперкубок России команда выглядела так себе.

    В первом туре «Спартак» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (1:1). И это очень хороший результат с учетом того, что больше тайма столичный клуб играл в меньшинстве.

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    А после этого были две разгромные победы — над «Краснодаром» и «Оренбургом». Оба матча завершились со счетом 4:1.

    Пока что назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака» сложно назвать неверным решением. Команда играет значительно лучше, чем весной под руководством Паоло Ваноли.

    Прогноз и ставка

    На «Урал» в этом матче можно поставить за 4.45, ничью букмекеры предлагают за 3.80, а победу «Спартака» — за 1.87.

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    Похоже, все идет к тому, что «Спартак» заставил руководство «Урала» искать нового тренера.

    Можно, конечно, предположить, что у хозяев будет особый настрой на «Спартак», но этого явно недостаточно в матче против сильного соперника.

    Ставка — победа «Спартака» за 1.87.

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    «Урал» — «Спартак» Москва: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 06.08.2022. Прогнозы на футбол. «Спартак» продлит победную серию?
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