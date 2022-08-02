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    «Росарио Сентраль» продлит беспроигрышную серию?

    «Росарио Сентраль» — «Сентраль Кордова» Росарио. Прогноз (к. 1.98) и ставки на чемпионат Аргентины 2 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Росарио Сентраль» — «Сентраль Кордова» Росарио
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    Беспроигрышная серия «Росарио Сентраль» составляет уже четыре матча
    «Росарио Сентраль» сыграет на своем поле против «Сентраль Кордовы» в 11-м туре чемпионата Аргентины. Матч пройдет 2 августа, начало — в 01:00 мск. «Росарио Сентраль» — «Сентраль Кордова» Росарио: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 02 Августа 2022 года
    Росарио Сентраль
  • Росарио
    •  Росарио Сентраль 01:00 Сентраль Кордова Сентраль Кордова
  • Сантьяго-дель-Эстеро
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    «Росарио Сентраль»

    «Росарио Сентраль» занимает 15-е место в турнирной таблице после десяти сыгранных матчей, в которых набрал 14 очков.

    Беспроигрышная серия «Росарио Сентраль» составляет уже четыре матча.

    На этом отрезке команда Карлоса Тевеса, который не так давно объявил о завершении игровой карьеры, одержала три победы и один раз сыграла вничью.

    И в этих четырех матчах «Росарио Сентраль» не пропустил ни одного мяча. Очевидно, что «негодяи» сейчас на ходу.

    «Росарио Сентраль» пропустил лишь два мяча в семи предыдущих матчах на своем поле.

    «Сентраль Кордова»

    «Сентраль Кордова» находится всего лишь на 26-й строчке, набрав в десяти матчах восемь очков.

    Клуб из Сантьяго-дель-Эстеро ни разу не выиграл в пяти предыдущих матчах.

    При этом в четырех случаях команда Серхио Рондина проиграла, пропустив в общей сложности 12 мячей.

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    При этом, как ни странно, «Сентраль Кордова» смог набрать пять очков в пяти предыдущих матчах на выезде. И только в одном из этих матчей ему не удалось забить.

    Прогноз и ставка

    На «Росарио Сентраль» в этом матче можно поставить за 1.98, ничью букмекеры предлагают за 3.40, а победу «Сентраль Кордовы» — за 3.96.

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    В отличие от гостей, хозяева находятся в хорошей форме. Назначение Тевеса на пост главного тренера, похоже, воодушевило футболистов «Росарио Сентраль».

    Ставка — победа «Росарио Сентраль» за 1.98.

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    «Росарио Сентраль» — «Сентраль Кордова» Росарио: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 02.08.2022. Прогнозы на футбол. «Росарио Сентраль» продлит беспроигрышную серию?
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