«Росарио Сентраль» сыграет на своем поле против «Сентраль Кордовы» в 11-м туре чемпионата Аргентины. Матч пройдет 2 августа, начало — в 01:00 мск. «Росарио Сентраль» — «Сентраль Кордова» Росарио: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Росарио Сентраль»

«Росарио Сентраль» занимает 15-е место в турнирной таблице после десяти сыгранных матчей, в которых набрал 14 очков.

Беспроигрышная серия «Росарио Сентраль» составляет уже четыре матча.

На этом отрезке команда Карлоса Тевеса, который не так давно объявил о завершении игровой карьеры, одержала три победы и один раз сыграла вничью.

И в этих четырех матчах «Росарио Сентраль» не пропустил ни одного мяча. Очевидно, что «негодяи» сейчас на ходу.

«Росарио Сентраль» пропустил лишь два мяча в семи предыдущих матчах на своем поле.

«Сентраль Кордова»

«Сентраль Кордова» находится всего лишь на 26-й строчке, набрав в десяти матчах восемь очков.

Клуб из Сантьяго-дель-Эстеро ни разу не выиграл в пяти предыдущих матчах.

При этом в четырех случаях команда Серхио Рондина проиграла, пропустив в общей сложности 12 мячей.

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При этом, как ни странно, «Сентраль Кордова» смог набрать пять очков в пяти предыдущих матчах на выезде. И только в одном из этих матчей ему не удалось забить.

Прогноз и ставка

На «Росарио Сентраль» в этом матче можно поставить за 1.98, ничью букмекеры предлагают за 3.40, а победу «Сентраль Кордовы» — за 3.96.

В отличие от гостей, хозяева находятся в хорошей форме. Назначение Тевеса на пост главного тренера, похоже, воодушевило футболистов «Росарио Сентраль».

Ставка — победа «Росарио Сентраль» за 1.98.