«Эдмонтон»
Турнирное положение: Регулярный сезон «Эдмонтона» завершил не на мажорной ноте, поэтому перед стартом плей-офф были определенные опасения за команду Ноблоха.
Последние матчи: Однако первый матч против «Лос-Анжелеса» все эти сомнения развеял. Звезды клуба просто стерли в порошок защиту «Кингз» в первой половине матча.
Травмированные игроки: Смит и Клефбом не могут играть за «нефтяников» на протяжении продолжительного околачивав времени. Перебои со здоровьем имеются и у Эвандера Кейна.
Общий тонус клуба: Есть предчувствие, что во второй игре серии ничего кардинально не изменится, и хозяева льду будут продолжать доминировать на протяжении всего матча.
«Лос-Анджелес»
Турнирное положение: Никто не подвергает сомнению тот факт, что «Лос-Анджелес» опытный кубковый боец, но некогда приобретённые умения игры в плей-офф постепенно уходят в небытие.
Последние матчи: Старая гвардия «Кингз» по-прежнему способна выдавать убедительные игры, но точечно. На полноценное противостояние в плей-офф опыта хватает, а вот физики возрастных игроков уже нет.
Травмированные игроки: Радует хотя бы то, что у «королей» всего лишь один травмированный хоккеист. Им является вратарь Финикс Копли.
Общий тонус клуба: С «нефтяниками» не получится равноценной игры, поскольку канадская команда на кураже, а её в таком состоянии остановить практически невозможно.
Статистика для ставок
- «Лос-Анджелес» не может победить канадского соперника на протяжении трех матчей подряд
- В трёх последних поединках между этими клубами «Эдмонтон» не забрасывал менее четырех шайб
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.21, на ничью — 4.68, на гостей — 2.87.
Прогноз: «Эдмонтон» ещё раз окажется сильнее
- 1.95Локомотив — Металлург Мг: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 3.11Даллас — Вегас: прогноз и ставкаЗавтра в 04:30
- 2.30Торонто — Бостон: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Когда-то должна случиться мало результативная игра между этими клубами, и это вполне может произойти в предстоящем поединке.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.00.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.57.