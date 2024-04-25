В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет на «Роджерс Плейс Арене» 25 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: Регулярный сезон «Эдмонтона» завершил не на мажорной ноте, поэтому перед стартом плей-офф были определенные опасения за команду Ноблоха.

Последние матчи: Однако первый матч против «Лос-Анжелеса» все эти сомнения развеял. Звезды клуба просто стерли в порошок защиту «Кингз» в первой половине матча.

Травмированные игроки: Смит и Клефбом не могут играть за «нефтяников» на протяжении продолжительного околачивав времени. Перебои со здоровьем имеются и у Эвандера Кейна.

Общий тонус клуба: Есть предчувствие, что во второй игре серии ничего кардинально не изменится, и хозяева льду будут продолжать доминировать на протяжении всего матча.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: Никто не подвергает сомнению тот факт, что «Лос-Анджелес» опытный кубковый боец, но некогда приобретённые умения игры в плей-офф постепенно уходят в небытие.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: Старая гвардия «Кингз» по-прежнему способна выдавать убедительные игры, но точечно. На полноценное противостояние в плей-офф опыта хватает, а вот физики возрастных игроков уже нет.

Травмированные игроки: Радует хотя бы то, что у «королей» всего лишь один травмированный хоккеист. Им является вратарь Финикс Копли.

Общий тонус клуба: С «нефтяниками» не получится равноценной игры, поскольку канадская команда на кураже, а её в таком состоянии остановить практически невозможно.

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес» не может победить канадского соперника на протяжении трех матчей подряд

В трёх последних поединках между этими клубами «Эдмонтон» не забрасывал менее четырех шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.21, на ничью — 4.68, на гостей — 2.87.

Прогноз: «Эдмонтон» ещё раз окажется сильнее

Альтернативный прогноз: Когда-то должна случиться мало результативная игра между этими клубами, и это вполне может произойти в предстоящем поединке.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.00.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.57.