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    «Эдмонтон» ещё раз убедительно одолеет «Кингз»?

    «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес». Ставка (к. 2.00), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 25 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»
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    «Эдмонтон»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет на «Роджерс Плейс Арене» 25 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: Регулярный сезон «Эдмонтона» завершил не на мажорной ноте, поэтому перед стартом плей-офф были определенные опасения за команду Ноблоха.

    Последние матчи: Однако первый матч против «Лос-Анжелеса» все эти сомнения развеял. Звезды клуба просто стерли в порошок защиту «Кингз» в первой половине матча.

    Травмированные игроки: Смит и Клефбом не могут играть за «нефтяников» на протяжении продолжительного околачивав времени. Перебои со здоровьем имеются и у Эвандера Кейна.

    Общий тонус клуба: Есть предчувствие, что во второй игре серии ничего кардинально не изменится, и хозяева льду будут продолжать доминировать на протяжении всего матча.

    «Лос-Анджелес»

    Турнирное положение: Никто не подвергает сомнению тот факт, что «Лос-Анджелес» опытный кубковый боец, но некогда приобретённые умения игры в плей-офф постепенно уходят в небытие.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: Старая гвардия «Кингз» по-прежнему способна выдавать убедительные игры, но точечно. На полноценное противостояние в плей-офф опыта хватает, а вот физики возрастных игроков уже нет.

    Травмированные игроки: Радует хотя бы то, что у «королей» всего лишь один травмированный хоккеист. Им является вратарь Финикс Копли.

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    Общий тонус клуба: С «нефтяниками» не получится равноценной игры, поскольку канадская команда на кураже, а её в таком состоянии остановить практически невозможно.

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес» не может победить канадского соперника на протяжении трех матчей подряд

    • В трёх последних поединках между этими клубами «Эдмонтон» не забрасывал менее четырех шайб

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.21, на ничью — 4.68, на гостей — 2.87.

    Прогноз: «Эдмонтон» ещё раз окажется сильнее

    Альтернативный прогноз: Когда-то должна случиться мало результативная игра между этими клубами, и это вполне может произойти в предстоящем поединке.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.00.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.57.

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    Ставка и прогноз на матч «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» с коэффициентом 2.00. Дата матча: 25.04.2024. Прогнозы на хоккей. «Эдмонтон» ещё раз убедительно одолеет «Кингз»?
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