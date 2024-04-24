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    Густаво Мантуан«Зенит» — «Рубин» 0:2. Онлайн
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    «Зенит» сенсационно уступил на своем поле «Рубину»

    «Зенит» — «Рубин»: счет матча 0:2 (0:0), обзор голов

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    В перенесенном матче 21-го тура российской Премьер-лиги состоялась сенсация.

    Мирлинд Даку
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    Мирлинд Даку

    Петербургский «Зенит» дома проиграл казанскому «Рубину» со счетом 0:2.

    Оба мяча были забиты после перерыва. Сначала на 50-й минуте отличился албанский нападающий Мирлинд Даку, голевую передачу отдал Александр Зотов.

    А через 17 минут преимущество «Рубина» удвоил белорусский защитник Александр Мартынович. В этом моменте голевой пас отдал Даку.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Зенит — Рубин 0:2
    Голы: 0:1 Мирлинд Даку (50'), 0:2 Александр Мартынович (67') Зенит: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Нуралы Алип, Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Густаво Мантуан, Андрей Мостовой, Родриго, Матео Кассьерра, Nino Рубин: Юрий Дюпин, Игор Вуячич, Александр Мартынович, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов, Александр Зотов, Угочукву Иву, Руслан Безруков, Мирлинд Даку, Vada V. Предупреждения: Страхиня Эракович (70'), Андрей Мостовой (90+1'), Юрий Дюпин (90+6'), Мацей Рыбус (90+7'), Алексей Грицаенко (90+8')

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» сохранил лидерство в таблице РПЛ с 50 очками. «Рубин» пока не восьмой строчке с 36 баллами.

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