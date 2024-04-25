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    «Бостон» добьётся новой победы над «Майами» в серии?

    «Бостон» — «Майами». Ставка (к. 1.93) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 25 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Майами»
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    «Чикаго» — «Бостон»
    В втором матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Майами». Игра пройдет на стадионе «ТД Гарден» 25 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Бостон» — «Майами»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Бостон»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Бостон» занял итоговое 1 место и вышел напрямую в 1/8 финал турнира. В 82 матчах «кльты» одержали 64 победы и потерпели 18 поражений.

    Последние матчи: Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум оформил первый трипл-дабл из 23 очков, 10 подборов и 10 передач. В итоге его команда переиграла «Майами» со счётом 114:94.

    Не сыграют: Лазарет «Бостона» постепенно пустеет, на больничной койке остался лишь Люк Корнет, у которого врача диагностировали травму икры.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: Продолжается победная серия «Бостона», которая состоит из трёх матчей. «Селтикс» ранее смог выиграть у «Вашингтона» (132:122) и «Шарлотт» (131:98).

    К тому же, в составе команды выздоровели после травм Джейсон Тейтум, Джейлен Браун, Кристапс Порзингис, Деррик Уайт, Джру Холидей и Эл Хорфорд.

    «Майами»

    Турнирное положение: Команда из штата Флорида финишировала в турнирной таблице Востока на 8 месте при 46 победах и 36 поражениях. Чтобы выйти в плей-офф «Майами» провёл два поединка.

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    Последние матчи: В первой игре 1/8 финала в составе «Майами» допустил осечку, уступив «Милуоки» со счётом (95:114).

    Не сыграют: «Майами» не сможет рассчитывать на свою главную ударную силу Джимми Батлера, у которого травмировано колено.

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    Состояние команды: Перед стартом в плей-ин в состав «хитовцев» вернулся ключевой игрок Тайлер Хирро, у которого было травмировано колено. Также от травм восстановились Кевин Лав и Данкан Робинсон, у которых была травма руки и спины.

    К тому же, в ряды «Майами» после травм вернулись ключевые баскетболисты Джош Ричардсон и Тайлер для участие в турнире.

    Статистика для ставок

    • «Бостон» выдает трёхматчевую выигрышную серию

    • В первом матче первого раунда плей-офф «Бостон» выиграл у «Майами» (114:95)

    • «Бостон» и «Майами» в последних пяти встречах выиграл трижды

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.08. На победу «Майами» — 9.00.

    ТБ 204 и ТМ 204 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Бостон» на данный момент очень силён, «кельты» восстановили силы после того как в строй команды вернулись ключевые игроки. Стоит ожидать новой и уверенной победы «бостонских кельтов».

    Ставка: Фора «Бостона» (-14.5) с коэффициентом 1.93.

    Прогноз: В первом матче серии «Бостон» и «Майами» забросили на двоих 209 очков. Не исключаем вероятности того, что соперники сыграют в предстоящей игре по низам.

    Ставка: ТМ 204 с коэффициентом 1.90.

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    Ставка и прогноз на матч «Бостон» — «Майами» с коэффициентом 1.93. Дата матча: 25.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Бостон» добьётся новой победы над «Майами» в серии?
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