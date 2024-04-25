В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Нью-Орлеан». Игра пройдет в «Пэйком Центре» 25 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. «Оклахома» — «Нью-Орлеан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Оклахома»

Турнирное положение: Называть «Оклахому» однозначным фаворитом от Запада преждевременно, но шансы на то, чтобы зайти максимально далеко по дистанции, очень даже неплохие.

Последние матчи: При всем этом первый матч против ограниченного «Нью-Орлеана» получился максимально натужным, поскольку хозяевам паркета удалось победить всего лишь с разницей в два очка (94:92)

Травмированные игроки: Большую часть сезона «Тандер» провели вовсе без травмированных игроков, но сейчас клубу не может помочь перспективный француз Сарр.

Общий тонус клуба: Второй матч серии против «Пеликанс» должен получиться куда убедительнее, чем первая игра противостояния.

«Нью-Орлеан»

Турнирное положение: Трагедия «Нью-Орлеана» пока что не разыгралась в полной мере, и клуб Грина демонстрирует невероятные способности игры без травмированного Уильямсона.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: Мало, кто ожидал, что коллектив из Луизианы сможет провести конкурентный матч против «Оклахомы», но это случилось.

Травмированные игроки: Пока что достоверно неизвестно, насколько серьезная травма у лидера «Пеликанс», но до конца плей-офф он наверняка ещё сможет появиться на паркете, если клуб сможет пройти лидера Запада.

Общий тонус клуба: Крайне высокая вероятность, что в предстоящем поединке против однозначного фаворита матча у гостей может не хватить сил на вторую половину матча.

Статистика для ставок

«Оклахома» не проигрывает в четырех последних поединках

«Тандер» проиграли «Пеликанс» только одну встречу за пять последних очных матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Оклахомы» дают коэффициент 1.32, а на победу «Нью-Орлеана» — 3.61.

Прогноз: «Оклахома» отыграется за неубедительную игру в первом матче серии

Альтернативный прогноз: Матч будет куда более результативным, нежели первая игра противостояния

Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 1.82.

Альтернативная ставка: ТБ 215 с коэффициентом 2.11.