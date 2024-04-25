«Оклахома»
Турнирное положение: Называть «Оклахому» однозначным фаворитом от Запада преждевременно, но шансы на то, чтобы зайти максимально далеко по дистанции, очень даже неплохие.
Последние матчи: При всем этом первый матч против ограниченного «Нью-Орлеана» получился максимально натужным, поскольку хозяевам паркета удалось победить всего лишь с разницей в два очка (94:92)
Травмированные игроки: Большую часть сезона «Тандер» провели вовсе без травмированных игроков, но сейчас клубу не может помочь перспективный француз Сарр.
Общий тонус клуба: Второй матч серии против «Пеликанс» должен получиться куда убедительнее, чем первая игра противостояния.
«Нью-Орлеан»
Турнирное положение: Трагедия «Нью-Орлеана» пока что не разыгралась в полной мере, и клуб Грина демонстрирует невероятные способности игры без травмированного Уильямсона.
Последние матчи: Мало, кто ожидал, что коллектив из Луизианы сможет провести конкурентный матч против «Оклахомы», но это случилось.
Травмированные игроки: Пока что достоверно неизвестно, насколько серьезная травма у лидера «Пеликанс», но до конца плей-офф он наверняка ещё сможет появиться на паркете, если клуб сможет пройти лидера Запада.
Общий тонус клуба: Крайне высокая вероятность, что в предстоящем поединке против однозначного фаворита матча у гостей может не хватить сил на вторую половину матча.
Статистика для ставок
- «Оклахома» не проигрывает в четырех последних поединках
- «Тандер» проиграли «Пеликанс» только одну встречу за пять последних очных матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Оклахомы» дают коэффициент 1.32, а на победу «Нью-Орлеана» — 3.61.
Прогноз: «Оклахома» отыграется за неубедительную игру в первом матче серии
- 1.93Бостон — Майами: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.88Милуоки — Индиана: прогноз и ставкаСегодня в 03:30
- 1.68Миннесота — Финикс: прогноз и ставкаСегодня в 02:30
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Альтернативный прогноз: Матч будет куда более результативным, нежели первая игра противостояния
Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 1.82.
Альтернативная ставка: ТБ 215 с коэффициентом 2.11.