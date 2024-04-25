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    «Нью-Орлеан» напряжет «Тандер» во втором матче подряд?

    «Оклахома» — «Нью-Орлеан». Ставка (к. 1.82) и прогноз на матч плей-офф НБА, 25 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Оклахома» — «Нью-Орлеан»
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    «Нью-Орлеан»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Нью-Орлеан». Игра пройдет в «Пэйком Центре» 25 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. «Оклахома» — «Нью-Орлеан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Оклахома»

    Турнирное положение: Называть «Оклахому» однозначным фаворитом от Запада преждевременно, но шансы на то, чтобы зайти максимально далеко по дистанции, очень даже неплохие.

    Последние матчи: При всем этом первый матч против ограниченного «Нью-Орлеана» получился максимально натужным, поскольку хозяевам паркета удалось победить всего лишь с разницей в два очка (94:92)

    Травмированные игроки: Большую часть сезона «Тандер» провели вовсе без травмированных игроков, но сейчас клубу не может помочь перспективный француз Сарр.

    Общий тонус клуба: Второй матч серии против «Пеликанс» должен получиться куда убедительнее, чем первая игра противостояния.

    «Нью-Орлеан»

    Турнирное положение: Трагедия «Нью-Орлеана» пока что не разыгралась в полной мере, и клуб Грина демонстрирует невероятные способности игры без травмированного Уильямсона.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Мало, кто ожидал, что коллектив из Луизианы сможет провести конкурентный матч против «Оклахомы», но это случилось.

    Травмированные игроки: Пока что достоверно неизвестно, насколько серьезная травма у лидера «Пеликанс», но до конца плей-офф он наверняка ещё сможет появиться на паркете, если клуб сможет пройти лидера Запада.

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    Общий тонус клуба: Крайне высокая вероятность, что в предстоящем поединке против однозначного фаворита матча у гостей может не хватить сил на вторую половину матча.

    Статистика для ставок

    • «Оклахома» не проигрывает в четырех последних поединках

    • «Тандер» проиграли «Пеликанс» только одну встречу за пять последних очных матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Оклахомы» дают коэффициент 1.32, а на победу «Нью-Орлеана» — 3.61.

    Прогноз: «Оклахома» отыграется за неубедительную игру в первом матче серии

    Альтернативный прогноз: Матч будет куда более результативным, нежели первая игра противостояния

    Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 1.82.

    Альтернативная ставка: ТБ 215 с коэффициентом 2.11.

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    Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Нью-Орлеан» с коэффициентом 1.82. Дата матча: 25.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Нью-Орлеан» напряжет «Тандер» во втором матче подряд?
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